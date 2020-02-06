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Компания переработала обувь после громкого скандала.
Nike выпустит изменённую рыночную модель запрещённых кроссовок Alphafly, которая будет соответствовать нормам Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Об этом пишет Би-би-си.
Издание отмечает, что Nike ещё придётся переработать новую модель кроссовок Viperfly, предназначенную для спринтеров. Согласно новым требованиям ассоциации, для обуви с шипами допускается наличие дополнительной пластины, но толщина подошвы не должна превышать 30 миллиметров.
Компания решила переработать кроссовки после скандала с бегуном Элиудом Кипчоге, который использовал Nike Vaporfly Alphas (прототип Alphafly) на марафоне в октябре 2019 года. Он пробежал марафон в 42,2 километра менее чем за два часа. Рекорд Кипчоге не зарегистрировали, потому что это был закрытый забег, результаты которого не учитывают.
После этого ассоциация посчитала, что Nike нарушает нормы производства легкоатлетической обуви, из-за чего спортсмены в их кроссовках побеждают чаще. Организация провела расследование и выяснила, что технология, которая использовалась в прототипе, позволяет бежать на 4% быстрее.
31 января года ассоциация изменила регламент использования кроссовок. Согласно ему, с 30 апреля новые модели должны находиться в свободной продаже не менее четырёх месяцев, прежде чем спортсмен сможет надеть их на соревнования. Также, организация ввела новые технические нормы для марафонской обуви: подошва должна быть не толще 40 миллиметров и использоваться не более одной пластины.
если так подумать, то и любые кроссовки - допинг.
Ибо помогают бежать лучше чем без кроссовок )
но толщина подошвы не должна превышать 30 миллиметров.
подошва должна быть не толще 40 миллиметров и использоваться не более одной пластины.
30 миллиметров + 2 пластины — обувь с шипами для спринтеров,
40 миллиметров + 1 пластина — без шипов для марафонцев.
Ну вообще угар. Лучше бы разрешили все допинги кроме вредных. А дальше пускай будут олимпийские научные игры и то, как мы можем увеличить человеческие возможности
Наши кроссовки такие крутые, что их признали допингом.
Вполне возможно, так всё и задумывалось в какой-нибудь хитровыебанной маркетинговой стратегии
Реально это - победа.) Я бы закатил вечеринку на месте их руководства.)
Чего все вокруг этих кроссовок так носятся?
Погуглите, недавно как раз где-то была статья про неестественность бега с такими толстыми подошвами для большинства людей — с расписываниями про пронацию и воспаление надкостницы.