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Arthur Khamzin
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Nike переделала кроссовки Alphafly по стандартам для марафонцев. Чтобы их не приравняли к допингу Материал редакции

Компания переработала обувь после громкого скандала.

10 комментариев
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Nike Air Zoom Alphafly NEXT%​ Источник Nike

Nike выпустит изменённую рыночную модель запрещённых кроссовок Alphafly, которая будет соответствовать нормам Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Об этом пишет Би-би-си.

Мы рады, что серии Nike Zoom Vaporfly и Nike Zoom Alphafly Next% останутся законными. Мы продолжим наш диалог с ассоциацией о новых стандартах в индустрии.

из заявления Nike

Издание отмечает, что Nike ещё придётся переработать новую модель кроссовок Viperfly, предназначенную для спринтеров. Согласно новым требованиям ассоциации, для обуви с шипами допускается наличие дополнительной пластины, но толщина подошвы не должна превышать 30 миллиметров.

Компания решила переработать кроссовки после скандала с бегуном Элиудом Кипчоге, который использовал Nike Vaporfly Alphas (прототип Alphafly) на марафоне в октябре 2019 года. Он пробежал марафон в 42,2 километра менее чем за два часа. Рекорд Кипчоге не зарегистрировали, потому что это был закрытый забег, результаты которого не учитывают.

После этого ассоциация посчитала, что Nike нарушает нормы производства легкоатлетической обуви, из-за чего спортсмены в их кроссовках побеждают чаще. Организация провела расследование и выяснила, что технология, которая использовалась в прототипе, позволяет бежать на 4% быстрее.

31 января года ассоциация изменила регламент использования кроссовок. Согласно ему, с 30 апреля новые модели должны находиться в свободной продаже не менее четырёх месяцев, прежде чем спортсмен сможет надеть их на соревнования. Также, организация ввела новые технические нормы для марафонской обуви: подошва должна быть не толще 40 миллиметров и использоваться не более одной пластины.

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#новости #nike #бег #спорт #олимпиада

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10 комментариев
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Озорной Лис

12

если так подумать, то и любые кроссовки - допинг.
Ибо помогают бежать лучше чем без кроссовок )

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ouxen

Озорной
0

Лучше, чем с гирями на ногах

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Айдын Билов

1

но толщина подошвы не должна превышать 30 миллиметров.

подошва должна быть не толще 40 миллиметров и использоваться не более одной пластины.

Ответить

Arthur Khamzin

Айдын
0

Дополнил. Что во втором  случае речь идёт о марафонской обуви

Ответить

Решительный пришелец

Айдын
0

30 миллиметров + 2 пластины — обувь с шипами для спринтеров, 
40 миллиметров + 1 пластина — без шипов для марафонцев.

Ответить

Ответный ихтиандр

1

Ну вообще угар. Лучше бы разрешили все допинги кроме вредных. А дальше пускай будут олимпийские научные игры и то, как мы можем увеличить человеческие возможности

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Vladimir Medvedev

0

Наши кроссовки такие крутые, что их признали допингом.

Ответить

Евгений Мартынов

Vladimir
1

Вполне возможно, так всё и задумывалось в какой-нибудь хитровыебанной маркетинговой стратегии

Ответить

Dennis Naidyuk

Vladimir
0

Реально это - победа.) Я бы закатил вечеринку на месте их руководства.)

Ответить

Dear Moscow,

0

Чего все вокруг этих кроссовок так носятся?

Погуглите, недавно как раз где-то была статья про неестественность бега с такими толстыми подошвами для большинства людей — с расписываниями про пронацию и воспаление надкостницы.

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