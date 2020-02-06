Компания переработала обувь после громкого скандала.

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Nike Air Zoom Alphafly NEXT%​ Источник Nike

Nike выпустит изменённую рыночную модель запрещённых кроссовок Alphafly, которая будет соответствовать нормам Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Об этом пишет Би-би-си.

Мы рады, что серии Nike Zoom Vaporfly и Nike Zoom Alphafly Next% останутся законными. Мы продолжим наш диалог с ассоциацией о новых стандартах в индустрии. из заявления Nike

Издание отмечает, что Nike ещё придётся переработать новую модель кроссовок Viperfly, предназначенную для спринтеров. Согласно новым требованиям ассоциации, для обуви с шипами допускается наличие дополнительной пластины, но толщина подошвы не должна превышать 30 миллиметров.

Компания решила переработать кроссовки после скандала с бегуном Элиудом Кипчоге, который использовал Nike Vaporfly Alphas (прототип Alphafly) на марафоне в октябре 2019 года. Он пробежал марафон в 42,2 километра менее чем за два часа. Рекорд Кипчоге не зарегистрировали, потому что это был закрытый забег, результаты которого не учитывают.

После этого ассоциация посчитала, что Nike нарушает нормы производства легкоатлетической обуви, из-за чего спортсмены в их кроссовках побеждают чаще. Организация провела расследование и выяснила, что технология, которая использовалась в прототипе, позволяет бежать на 4% быстрее.