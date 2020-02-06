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Arthur Khamzin
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Китайский врач, который первым пытался предупредить всех о новом коронавирусе, умер от него Материал редакции

Когда он рассказал об инфекции, полиция заставила его умолчать об этом.

24 комментария
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В Китае от коронавируса 2019-nCoV скончался врач-офтальмолог Ли Вэньлян, который первым предупредил всех об инфекции. Об этом пишет Global Times.

Ли Вэньлян первым зафиксировал случаи заражения инфекцией, которая в итоге оказалась коронавирусом нового типа. Он поделился информацией с коллегами 30 декабря. Сначала Вэньлян предположил, что это вирус, вызывающий атипичную пневмонию (SARS), но позже понял, что имеет дело с неизвестным пока типом вируса.

После этого врача дважды вызывали в полицию из-за распространения «ложных сведений, которые нарушили общественный порядок». Доктора заставили подписать документ, согласно которому он обязался не распространять слухи о заболевании.

В январе врач вернулся к работе. Одной из его пациенток стала женщина, больная глаукомой. Позже у неё нашли коронавирус 2019-nCoV. В результате вирусом заболел врач и его родители. Он проходил лечение в той же больнице, где работал.

#новости #вирусизкитая

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24 комментария
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Иван Семёныч

14

На 70летнего не тянет

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Иван Гессе

Иван
3

там же вроде самый молодой погибший был 48 лет раньше
этот выглядит вообще лет на 40. интересно сколько ему на самом деле

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Драматический месяц

Иван
3

34

Ответить

Иван Семёныч

Иван
0

Ну можно предположить, что у него иммунитет подорван был или экспериментировал с лечением..

Ответить

ouxen

5

Какого хуя офтальмолог занимается и обнаруживает вирусы?

Ответить

Kyler

ouxen
0

Многостаночник, такое и в IT часто практикуется

Ответить

Mikalai Vyhouski

Kyler
6

Full-stack доктор просто

Ответить

ouxen

Mikalai
0

Жжошь сцуко!

Ответить

ouxen

Kyler
0

нi

Ответить

Dear Moscow,

ouxen
2

Oh, hi!

Ответить

ouxen

Dear
2
Ответить

Виолетта Макаревич

3

Звучит как начало фильма.

Ответить

Частный шар

3

Последователь Марии кюри 

Ответить

Тяжкий татарин

Частный
0

Тест..

Ответить

Kyler

Частный
0

Почему так не уважительно, с маленькой буквы

Ответить

Непосредственный рубин

0

Повторяется история с атипичной пневмонией?

Ответить

Лев Люкшин

0

press F

Ответить

Максим Сергеев

0

А может и не от него о_О

Ответить

Yuriy Kovalets

0

Где-то я такое уже видел, видимо история и вправду повторяется 

Ответить

Dear Moscow,

0

Когда он рассказал об инфекции, полиция заставила его умолчать об этом

Агенты Фокс Малдер и Дана Скалли пытаются выяснить истинные причины завесы тайны вокруг инцидента в Ухане.

Ответить

Лазиз Ганиев

0

Жалко мужика, земля пухом

Ответить

Социалистический яд

0

Там же в Ухане вроде какая-то вирусная лаборатория была

Ответить

Vladislav Donets

Социалистический
0

А вот была бы антивирусная.

Ответить

Мрачный Слава

0

 После этого врача дважды вызывали в полицию из-за распространения «ложных сведений, которые нарушили общественный порядок». Доктора заставили подписать документ, в котором он обязуется не распространять слухи о заболевании.

И другие радости тоталитаризма

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