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Когда он рассказал об инфекции, полиция заставила его умолчать об этом.
В Китае от коронавируса 2019-nCoV скончался врач-офтальмолог Ли Вэньлян, который первым предупредил всех об инфекции. Об этом пишет Global Times.
Ли Вэньлян первым зафиксировал случаи заражения инфекцией, которая в итоге оказалась коронавирусом нового типа. Он поделился информацией с коллегами 30 декабря. Сначала Вэньлян предположил, что это вирус, вызывающий атипичную пневмонию (SARS), но позже понял, что имеет дело с неизвестным пока типом вируса.
После этого врача дважды вызывали в полицию из-за распространения «ложных сведений, которые нарушили общественный порядок». Доктора заставили подписать документ, согласно которому он обязался не распространять слухи о заболевании.
В январе врач вернулся к работе. Одной из его пациенток стала женщина, больная глаукомой. Позже у неё нашли коронавирус 2019-nCoV. В результате вирусом заболел врач и его родители. Он проходил лечение в той же больнице, где работал.
На 70летнего не тянет
там же вроде самый молодой погибший был 48 лет раньше
этот выглядит вообще лет на 40. интересно сколько ему на самом деле
Ну можно предположить, что у него иммунитет подорван был или экспериментировал с лечением..
Какого хуя офтальмолог занимается и обнаруживает вирусы?
Последователь Марии кюри
Когда он рассказал об инфекции, полиция заставила его умолчать об этом
Агенты Фокс Малдер и Дана Скалли пытаются выяснить истинные причины завесы тайны вокруг инцидента в Ухане.
Там же в Ухане вроде какая-то вирусная лаборатория была
После этого врача дважды вызывали в полицию из-за распространения «ложных сведений, которые нарушили общественный порядок». Доктора заставили подписать документ, в котором он обязуется не распространять слухи о заболевании.
И другие радости тоталитаризма