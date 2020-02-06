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Arthur Khamzin
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Бывшему фигуранту «московского дела» Алексею Миняйло присудили 150 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование Материал редакции

Истец требовал 1,5 миллиона рублей.

8 комментариев
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Тверской суд Москвы постановил выплатить экс-фигуранту «московского дела» Алексею Миняйло 150 тысяч рублей компенсации за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщил корреспондент «МБХ Медиа».

Миняйло требовал компенсации в размере 1,5 миллиона рублей. Он заявил, что его репутации нанесён ущерб. Миняйло намерен добиться выплаты полной суммы.

Для меня, как для патриота страны, абсолютно неприемлемо, что ты можешь выйти на митинг, да даже не выйти, а как я не дойти, а на тебя заведут дело по политическим мотивам.

Алексей Миняйло

Представитель Министерства финансов не явился рассмотрение дела, но направил возражения на иск. Он указал, что дело против истца было прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам.

2 августа Пресненский суд Москвы арестовал четверых фигурантов «московского дела», среди которых был Алексей Миняйло. Их обвиняли в участии в массовых беспорядках.

26 сентября Басманный суд Москвы освободил Миняйло. Судья не нашёл признаков массовых беспорядков в действиях подсудимого. В тот же день Следственный комитет закрыл дело против него.

#новости #московскоедело #протесты

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8 комментариев
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ouxen

–11

как для патриота

долбоёб ¯\_(ツ)_/¯

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Алексъ Кауфманъ

ouxen
8

Он патриот страны, а не государства, ну

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Иван Семёныч

Алексъ
0

И говорит об этом на таком же пафосе как и власть предержащие, требуя 1.5млн

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Алексъ Кауфманъ

Иван
2

С оппонентом надо разговаривать на равных

Ответить

ouxen

Алексъ
0

а у него позиция просящего

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Иван Семёныч

ouxen
0

Что забавное, он волонтёр Соболь. А студенты с программистами сидят, там даже о 150к нет пока речи.

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Евстафий Селюк

ouxen
0

не ну че ты, а

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Годов Юрий

0

На Пенкина сходит

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