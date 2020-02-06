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Истец требовал 1,5 миллиона рублей.
Тверской суд Москвы постановил выплатить экс-фигуранту «московского дела» Алексею Миняйло 150 тысяч рублей компенсации за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщил корреспондент «МБХ Медиа».
Миняйло требовал компенсации в размере 1,5 миллиона рублей. Он заявил, что его репутации нанесён ущерб. Миняйло намерен добиться выплаты полной суммы.
Представитель Министерства финансов не явился рассмотрение дела, но направил возражения на иск. Он указал, что дело против истца было прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам.
2 августа Пресненский суд Москвы арестовал четверых фигурантов «московского дела», среди которых был Алексей Миняйло. Их обвиняли в участии в массовых беспорядках.
26 сентября Басманный суд Москвы освободил Миняйло. Судья не нашёл признаков массовых беспорядков в действиях подсудимого. В тот же день Следственный комитет закрыл дело против него.
как для патриота
долбоёб ¯\_(ツ)_/¯
Он патриот страны, а не государства, ну
И говорит об этом на таком же пафосе как и власть предержащие, требуя 1.5млн
С оппонентом надо разговаривать на равных
Что забавное, он волонтёр Соболь. А студенты с программистами сидят, там даже о 150к нет пока речи.