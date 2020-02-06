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Arthur Khamzin
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Global Times опровергла свою новость о смерти врача, предупредившего о новом коронавирусе. Но его сердце останавливалось Материал редакции

Издание удалило оригинальную новость и твит.

16 комментариев
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Global Times опровергла свою новость о смерти врача-офтальмолога Ли Вэньляна, Ли Вэньляна, который пытался предупредить коллег о новом коронавирусе. Издание сообщило, что сердце врача останавливалось, но его удалось запустить снова. Оно также удалило оригинальную новость о смерти врача и публикацию в Твиттере.

Сердце Вэньляна перестало биться в 21:30 по местному времени (17:30 по Москве). Доктора воспользовались процедурой ЭКМО (насыщение крови кислородом), после чего сердце врача возобновило работу. Он по-прежнему лежит в клинике и находится в критическом состоянии.

Global Times @globaltimesnews
Wuhan Central Hospital said on Weibo that Li Wenliang is still under emergency treatment. GT reporters heard people weeping inside ICU. Li was one of the 8 whistleblowers who tried to warn other medics of the #coronavirus outbreak in Dec but were reprimanded by Wuhan police. https://t.co/UgSLSCvaDK

Ли Вэньлян стал первым врачом, зафиксировавшим заражение неизвестной инфекцией, которая позже стала известна как коронавирус 2019-nCoV. Он предположил, что это атипичная пневмония (SARS), но позже заявил, что это неизвестный вирус.

После того, как он поделился информацией с коллегами, его дважды вызывали в полицию из-за распространения «ложных сведений, которые нарушили общественный порядок». Его заставили подписать документ о нераспространении слухов о болезни, после чего Вэньлян вернулся к работе. Вскоре он заразился коронавирусом.

О том, что Ли Вэньлян умер, со ссылкой на Global Times написал TJ, а также многие российские и мировые издания. Global Times — это китайское государственное издание, поэтому в достоверности данных об этом многие практически не сомневались.

#новости #вирусизкитая

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16 комментариев
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Виталий Лановой

3

Здоровья доктору. Интересно, этот короновирус действительно так быстро передаётся?

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Taktischer Corgi

Виталий
1

Скоро узнаем

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Виталий Лановой

Taktischer
0

Апчхи на тебя

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overlocked

Виталий
7

Один чих коронный,второй похоронный

Ответить

Taktischer Corgi

Виталий
1

🙊

Ответить

Кирилл Сосновский

Taktischer
0

Или не скоро

Ответить

Абстрактный рубин

Taktischer
0

Или не успеем узнать

Ответить

Разнообразный чувак

1

С вами были ///иряев Ньюс, берегите себя и своих близких

Ответить

Taktischer Corgi

Разнообразный
0

///иряев Олдс

Ответить

Гордый фитиль

1

Но его сердце останавливалось

Как минимум после каждого удара.

Ответить

Джордж Харви

1

Все больше и больше 2020 напоминает мне кино

Ответить

Электрический Артем

1

Может он вообще помер от традиционного китайского массажа почек печени и лица в мусарне?

Ответить

Заур Зауров

Электрический
0

Бутылкаукалывание

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Михаил Левит

0
Ответить

Мощный Каковощи

0

Я наяву вижу то, что многим даже не снилось
Hе являлось под кайфом, не стучалось в стекло...

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Илья Гераськин

0

Сердце врача остановилось, когда он узнал, что...

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