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Издание удалило оригинальную новость и твит.
Global Times опровергла свою новость о смерти врача-офтальмолога Ли Вэньляна, Ли Вэньляна, который пытался предупредить коллег о новом коронавирусе. Издание сообщило, что сердце врача останавливалось, но его удалось запустить снова. Оно также удалило оригинальную новость о смерти врача и публикацию в Твиттере.
Сердце Вэньляна перестало биться в 21:30 по местному времени (17:30 по Москве). Доктора воспользовались процедурой ЭКМО (насыщение крови кислородом), после чего сердце врача возобновило работу. Он по-прежнему лежит в клинике и находится в критическом состоянии.
Ли Вэньлян стал первым врачом, зафиксировавшим заражение неизвестной инфекцией, которая позже стала известна как коронавирус 2019-nCoV. Он предположил, что это атипичная пневмония (SARS), но позже заявил, что это неизвестный вирус.
После того, как он поделился информацией с коллегами, его дважды вызывали в полицию из-за распространения «ложных сведений, которые нарушили общественный порядок». Его заставили подписать документ о нераспространении слухов о болезни, после чего Вэньлян вернулся к работе. Вскоре он заразился коронавирусом.
О том, что Ли Вэньлян умер, со ссылкой на Global Times написал TJ, а также многие российские и мировые издания. Global Times — это китайское государственное издание, поэтому в достоверности данных об этом многие практически не сомневались.
Здоровья доктору. Интересно, этот короновирус действительно так быстро передаётся?
Скоро узнаем
Апчхи на тебя
С вами были ///иряев Ньюс, берегите себя и своих близких
Может он вообще помер от традиционного китайского массажа почек печени и лица в мусарне?
Я наяву вижу то, что многим даже не снилось
Hе являлось под кайфом, не стучалось в стекло...
tjournal.ru