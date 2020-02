Китайский врач Ли Вэньлян, который ещё в декабре 2019 года пытался предупредить коллег о новом коронавирусе, умер после заражения им. Об этом, как пишут китайские издания South China Morning Post и People's Daily, а также The Guardian, The New York Times и другие мировые СМИ, заявили представители центральной больницы города Ухань в официальном аккаунте в Weibo.