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Официальному заявлению предшествовали несколько часов путаницы.
Китайский врач Ли Вэньлян, который ещё в декабре 2019 года пытался предупредить коллег о новом коронавирусе, умер после заражения им. Об этом, как пишут китайские издания South China Morning Post и People's Daily, а также The Guardian, The New York Times и другие мировые СМИ, заявили представители центральной больницы города Ухань в официальном аккаунте в Weibo.
Вэньлян, которому было 34 года, умер в 2:58 7 февраля по местному времени (21:58 6 февраля по Москве). В больнице подчеркнули, что «глубоко скорбят» по кончине коллеги.
Официальному подтверждению о смерти Вэньляна предшествовали несколько часов неопределённости:
Ли Вэньлян ещё в декабре 2019 года пытался предупредить своих коллег о вспышке новой инфекции, которая позже стала известна как коронавирус 2019-nCoV. Его дважды вызывали в полицию из-за распространения «ложных сведений», где заставили подписать документ о нераспространении слухов о болезни. После возвращения на работу в январе он заразился.
Сергей, в ленте ужас! Почистите, пожалуйста
Пэйволл в данном случае не поможет. Только дурка
Мощно
Позже, как объяснили Би-би-си медики, когда смерть доктора начали активно обсуждать в китайских социальных сетях, чиновники распорядились подключить тело к системе жизнеобеспечения, а формулировку в сообщениях сменить с "умер" на "находится в критическом состоянии".
Щас воскреснет ещё
Через 14 дней :)
Что-то сомневаюсь, что мертвеца стали бы подключать к ИВЛ, даже при нонешнем китайском пиздеце.
А если ещё живого до специального распоряжения не подключали, то и шансов не было.
Он перед смертью сфоткался с айди? Что за хуета 🤔
Не, ну однозначно что-то интересное происходит!
Сначала пишут, что
[он] понял, что имеет дело с неизвестным пока типом вируса. После этого врача дважды вызывали в полицию из-за распространения «ложных сведений, которые нарушили общественный порядок»
врач, который первым пытался предупредить всех о новом коронавирусе, умер
Потом
Global Times опровергла свою новость о смерти врача, предупреждавшего о новом коронавирусе
Затем подумали ещё и всё-таки
Больница Уханя подтвердила смерть врача, предупреждавшего о новом коронавирусе
Ещё и фото его с документами для верности добавили.
Идеальная завязка сценария новой серии, по-моему.
Следующей новостью нужно опровержение от больницы
Следующей новостью снова будут какие-нибудь непроверенные факты про Ширяева
Грустно, на самом деле