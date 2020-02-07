Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Новости
Сергей Звезда
1459

Больница Уханя подтвердила смерть врача, предупреждавшего о новом коронавирусе. До этого о трагедии сообщалось ошибочно Материал редакции

Официальному заявлению предшествовали несколько часов путаницы.

23 комментария
В закладки
Ли Вэньлян Weibo

Китайский врач Ли Вэньлян, который ещё в декабре 2019 года пытался предупредить коллег о новом коронавирусе, умер после заражения им. Об этом, как пишут китайские издания South China Morning Post и People's Daily, а также The Guardian, The New York Times и другие мировые СМИ, заявили представители центральной больницы города Ухань в официальном аккаунте в Weibo.

Вэньлян, которому было 34 года, умер в 2:58 7 февраля по местному времени (21:58 6 февраля по Москве). В больнице подчеркнули, что «глубоко скорбят» по кончине коллеги.

Офтальмолог нашей больницы Ли Вэньлян, к сожалению, заразился во время борьбы с пневмонией, вызванной новой коронавирусной инфекцией. Он скончался, несмотря на все наши попытки привести его в сознание.

из заявления больницы Уханя

Официальному подтверждению о смерти Вэньляна предшествовали несколько часов неопределённости:

  • Сначала китайское государственное издание Global Times со ссылкой на источники сообщило о смерти Вэньляна;
  • Затем Global Times опровергло свою новость. В больнице отметили, что сердце Вэньляна перестало биться в 21:30 (17:30 по Москве), но его спасли с помощью экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). После этого он в критическом состоянии находился в реанимации.

Ли Вэньлян ещё в декабре 2019 года пытался предупредить своих коллег о вспышке новой инфекции, которая позже стала известна как коронавирус 2019-nCoV. Его дважды вызывали в полицию из-за распространения «ложных сведений», где заставили подписать документ о нераспространении слухов о болезни. После возвращения на работу в январе он заразился.

#новости #вирусизкитая

Новости
Подписан
Отписаться
Global Times опровергла свою новость о смерти врача, предупредившего о новом коронавирусе. Но его сердце останавливалось
Издание удалило оригинальную новость и твит.
1
Реклама на TJ
{ "author_name": "Сергей Звезда", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441\u0438\u0437\u043a\u0438\u0442\u0430\u044f"], "comments": 23, "likes": 14, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 141489, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 07 Feb 2020 00:22:55 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Бизнес, который смог: список ниш
13 проектов, успешных в 2020: лиды, деньги, владельцы — в ЖЖ Темы Лебедева
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 141489, "author_id": 2216, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/141489\/get","add":"\/comments\/141489\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/141489"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
23 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Сергей Колегов

8

Сергей, в ленте ужас! Почистите, пожалуйста

Ответить

Сергей Звезда

Сергей
3

done

Ответить

Poe Ghost

Сергей
2

Коль такие дела творятся, надо не ленту чистить, а юзеров. Даёшь пэйволл и печи крематория!

Ответить

Сергей Колегов

Poe
0

Пэйволл в данном случае не поможет. Только дурка

Ответить

Частный шар

Сергей
4
Ответить

Сергей Колегов

5

Мощно

Позже, как объяснили Би-би-си медики, когда смерть доктора начали активно обсуждать в китайских социальных сетях, чиновники распорядились подключить тело к системе жизнеобеспечения, а формулировку в сообщениях сменить с "умер" на "находится в критическом состоянии".

BBC News | Русская служба
🔴 О смерти доктора сообщила китайская государственная газета Global Times. Он рассказал о надвигающейся эпидемии еще в конце декабря. А через четыре дня его вызвали в Управление общественной безопасности, где заставили подписать признание в том, что он…
🔴 О смерти доктора сообщила китайская государственная газета Global Times. Он рассказал о надвигающейся эпидемии еще в конце декабря. А через четыре дня его вызвали в Управление общественной безопасности, где заставили подписать признание в том, что он…
Ответить

Yuliy Galkin

Сергей
1

Щас воскреснет ещё

Ответить

Александр Гуров

Yuliy
1

Через 14 дней :)

Ответить

Yuliy Galkin

Александр
1

Замечательный побочный эффект, ящщитаю

Ответить

Денис Ковылин

Сергей
0

Что-то сомневаюсь, что мертвеца стали бы подключать к ИВЛ, даже при нонешнем китайском пиздеце.
А если ещё живого до специального распоряжения не подключали, то и шансов не было.

Ответить

Частный шар

2

Он перед смертью сфоткался с айди? Что за хуета 🤔

Ответить

Poe Ghost

Частный
3

Китайцы же все похожи друг на друга, вот они и просят id перед смертью показать, чтобы не запутаться, кто жив, а кто умер. Хотя судя по пиздецу с бедным офтальмологом, даже это не помогает.

Ответить

Taktischer Corgi

Частный
1

В истории с корновирусом хрен поймешь где пиар а где факты

Ответить

Сергей Звезда

Частный
0

он просто даже интервью раздавал из больницы, насколько я понимаю

Ответить

Джордж Харви

1

Ли Вэньлян Шрёдингера

Ответить

Dear Moscow,

1

Не, ну однозначно что-то интересное происходит!

Сначала пишут, что

[он] понял, что имеет дело с неизвестным пока типом вируса. После этого врача дважды вызывали в полицию из-за распространения «ложных сведений, которые нарушили общественный порядок»

врач, который первым пытался предупредить всех о новом коронавирусе, умер

Потом
Global Times опровергла свою новость о смерти врача, предупреждавшего о новом коронавирусе

Затем подумали ещё и всё-таки
Больница Уханя подтвердила смерть врача, предупреждавшего о новом коронавирусе

Ещё и фото его с документами для верности добавили.

Идеальная завязка сценария новой серии, по-моему.

Ответить

ouxen

Dear
0

Пал от рук собственного детища

Ответить

Неопределенный Макс

0

Следующей новостью нужно опровержение от больницы

Ответить

Taktischer Corgi

Неопределенный
2

Следующей новостью снова будут какие-нибудь непроверенные факты про Ширяева

Ответить

ouxen

Taktischer
0

Но правдивые ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

ouxen

0

ТО ОНИ НА ОСТРОВЕ! ТО ОНИ НЕ НА ОСТРОВЕ!

Ответить

hyposlasher

0

Грустно, на самом деле

Ответить

Пыльный Данила

hyposlasher
0

Бля

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Разборы
Что происходит вокруг Telegram-канала «Футляр от виолончели», который публиковал «компромат» на чиновников
Противостояние с ФСБ, «чёрный пиар» и слухи о продаже за рекордную сумму.
122
Технологии
Вы не знаете, что может ваш iPhone (часть 1)
Привет! Меня зовут Сергей Москвин, я работаю в компании Apiqa над мобильными приложениями в сфере ЖКХ. Пилим современные сервисы для жителей и управляющих компаний — проще говоря, поворачиваем ЖКХ лицом к людям.
198
Технологии
Samsung стал блокировать смарт-функции «серых» телевизоров в России. Компания утверждает, что имеет на это право
На проблему пожаловались пользователи из России, Белоруссии и Молдавии, но они уже нашли способ обойти ограничения.
174
Популярное за три дня
Новости
«Обида пришла с небес»: Ургант извинился за шутку о новых требованиях к космонавтам, которая не понравилась Рогозину
Второе извинение за 10 дней.
71
Интернет и мемы
В украинском учебнике по всемирной истории нашли грустного Киану Ривза — его прифотошопили к снимку 1932 года
Судя по всему, авторы учебника не заметили, что берут известную фотожабу, а не оригинал с обедом рабочих на небоскрёбе Нью-Йорка.
69
Интернет и мемы
Мем: «Беды с башкой» («Бе ды с ба шкой»)
«Отфошопленную» заставку из религиозной передачи используют, чтобы тонко намекнуть на психические проблемы собеседника.
64

Прямой эфир

Kir Kirsky

Запись в подсайте Разборы

ouxen

Больница Уханя подтвердила…

ouxen

Больница Уханя подтвердила…

Александр Гуров

«Обида пришла с небес»: Ургант…

шарлиз терон loves…

Больница Уханя подтвердила…

hyposlasher

Больница Уханя подтвердила…

ouxen

Больница Уханя подтвердила…

Денис Ковылин

Больница Уханя подтвердила…

Кирилл Сосновский

Начальная школа в США показала…

Yuliy Galkin

Больница Уханя подтвердила…

Настя Иванова

Запись в подсайте Twitter

Александр Гуров

Больница Уханя подтвердила…

Ni Ck

Запись в подсайте Twitter

Настя Иванова

Samsung стал блокировать…

Игорь Янович

Samsung стал блокировать…

Кирилл Сосновский

Начальная школа в США показала…

Алексей Куликов

Samsung стал блокировать…

Taktischer Corgi

Больница Уханя подтвердила…

Настя Иванова

Samsung стал блокировать…

Алексей Куликов

Samsung стал блокировать…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]