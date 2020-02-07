Официальному заявлению предшествовали несколько часов путаницы.

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Ли Вэньлян Weibo

Китайский врач Ли Вэньлян, который ещё в декабре 2019 года пытался предупредить коллег о новом коронавирусе, умер после заражения им. Об этом, как пишут китайские издания South China Morning Post и People's Daily, а также The Guardian, The New York Times и другие мировые СМИ, заявили представители центральной больницы города Ухань в официальном аккаунте в Weibo.

Вэньлян, которому было 34 года, умер в 2:58 7 февраля по местному времени (21:58 6 февраля по Москве). В больнице подчеркнули, что «глубоко скорбят» по кончине коллеги.

Офтальмолог нашей больницы Ли Вэньлян, к сожалению, заразился во время борьбы с пневмонией, вызванной новой коронавирусной инфекцией. Он скончался, несмотря на все наши попытки привести его в сознание. из заявления больницы Уханя

Официальному подтверждению о смерти Вэньляна предшествовали несколько часов неопределённости:

Сначала китайское государственное издание Global Times со ссылкой на источники сообщило о смерти Вэньляна;

Затем Global Times опровергло свою новость. В больнице отметили, что сердце Вэньляна перестало биться в 21:30 (17:30 по Москве), но его спасли с помощью экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). После этого он в критическом состоянии находился в реанимации.