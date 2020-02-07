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Они приехали на суд по делу чеченского блогера.
Вечером 6 февраля группа неизвестных в Грозном напала на корреспондента «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину. Об этом сообщает «Новая газета». Причины нападения неизвестны.
Дубровину и Милашину атаковали в возле входа в гостиницу, в которой они проживают. Адвоката сильно избили. Издание утверждает, что в основном их били женщины — руками и ногами. Все происходящее снималось напавшими на камеру. Пострадавшие обратились в полицию и сняли побои.
Милашина и Дубровина прибыли в Грозный на суд по делу блогера Ислама Нуханова. Он снял видеоролик «Как живут Кадыров и его соратники. Часть 1», в котором показал где предположительно живёт ближайшее окружение главы республики. По данным издания, после этого Нуханова похитили и избивали. Вскоре против него возбудили дело о незаконном хранении оружия.
Охуевшие от денег и безнаказанности абреки. Ничего, будет вам Ермолов 21-го века.
что-то мне подсказывает, к Ермолову 21-го века, у журналистов "новой газеты" будут претензии