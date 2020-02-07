Они приехали на суд по делу чеченского блогера.

В закладки

Вечером 6 февраля группа неизвестных в Грозном напала на корреспондента «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину. Об этом сообщает «Новая газета». Причины нападения неизвестны.

Дубровину и Милашину атаковали в возле входа в гостиницу, в которой они проживают. Адвоката сильно избили. Издание утверждает, что в основном их били женщины — руками и ногами. Все происходящее снималось напавшими на камеру. Пострадавшие обратились в полицию и сняли побои.