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Когда тот возмутился, он ударил подчинённого в живот.
Калининградский гарнизонный военный суд приговорил офицера Балтийского флота Григория Рогозина к трём годам условно за то, что тот потушил сигарету о призывника. Об этом сообщает «Интерфакс Северо-Запад».
Как пишет издание, Рогозин был недоволен бездействием подчинённого, оскорбил его, после чего потушил сигарету о его форму. Когда тот возмутился его действиями, офицер ударил его в живот.
Рогозина признали виновным в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ). Его лишили права занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью. Суд смягчил решение из-за наличия на содержании у него малолетнего ребёнка. Офицер также принёс публичные извинения подчинённому.
Офицер Балтийского флота получил три года условно за тушение сигареты о форму призывника
ударил подчинённого в живот.
Даже в указанной ссылке в заголовке "издевательства", а не просто за окурок.