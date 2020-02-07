Офицер Балтийского флота получил три года условно за тушение сигареты о форму призывника

Когда тот возмутился, он ударил подчинённого в живот.

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Калининградский гарнизонный военный суд приговорил офицера Балтийского флота Григория Рогозина к трём годам условно за то, что тот потушил сигарету о призывника. Об этом сообщает «Интерфакс Северо-Запад».

Как пишет издание, Рогозин был недоволен бездействием подчинённого, оскорбил его, после чего потушил сигарету о его форму. Когда тот возмутился его действиями, офицер ударил его в живот.