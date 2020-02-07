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Arthur Khamzin
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Офицер Балтийского флота получил три года условно за тушение сигареты о форму призывника Материал редакции

Когда тот возмутился, он ударил подчинённого в живот.

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Калининградский гарнизонный военный суд приговорил офицера Балтийского флота Григория Рогозина к трём годам условно за то, что тот потушил сигарету о призывника. Об этом сообщает «Интерфакс Северо-Запад».

Как пишет издание, Рогозин был недоволен бездействием подчинённого, оскорбил его, после чего потушил сигарету о его форму. Когда тот возмутился его действиями, офицер ударил его в живот.

Рогозина признали виновным в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ). Его лишили права занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью. Суд смягчил решение из-за наличия на содержании у него малолетнего ребёнка. Офицер также принёс публичные извинения подчинённому.

#новости #армия

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1 комментарий
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Незначительный блик

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Офицер Балтийского флота получил три года условно за тушение сигареты о форму призывника

ударил подчинённого в живот.

Даже в указанной ссылке в заголовке  "издевательства", а не просто за окурок.

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