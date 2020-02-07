Они получат от 50 до 75 тысяч рублей.

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Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны, приуроченных к празднованию 75-летия Победы. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Выплаты предназначены для российских граждан, проживающих в России, Латвии, Литве и Эстонии.

По 75 тысяч рублей получат ветераны ВОВ и другие приравненные к ним категории. В их число вошли узники концлагерей и гетто, а также вдовы и вдовцы военнослужащих, которые погибли во время Второй мировой войны в конфликтах с Финляндией и Японией. Также в список вошли вдовы и вдовцы умерших инвалидов и ветеранов.