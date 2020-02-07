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Они получат от 50 до 75 тысяч рублей.
Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны, приуроченных к празднованию 75-летия Победы. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Выплаты предназначены для российских граждан, проживающих в России, Латвии, Литве и Эстонии.
По 75 тысяч рублей получат ветераны ВОВ и другие приравненные к ним категории. В их число вошли узники концлагерей и гетто, а также вдовы и вдовцы военнослужащих, которые погибли во время Второй мировой войны в конфликтах с Финляндией и Японией. Также в список вошли вдовы и вдовцы умерших инвалидов и ветеранов.
По 50 тысяч рублей получат совершеннолетние узники нацистских концлагерей и тюрем. ТАСС утверждает, что в эту категорию также войдут труженики тыла, которые проработали во время войны не менее шести месяцев, но в тексте документа на сайте Кремля эта пометка отсутствует.
Такие суммы им надо ежемесячно выплачивать, а не к 75-летию победы. Сечины с Роттенбергами не обеднеют.
У ветеранов неплохая пенсия, не 75к конечно, но далеко и не 10к
Тоесть это они по приколу так херово живут?
Поверьте!!! Я сама ветеран, живу тут 80 лет. Дочь офицера. Просто поверьте, - у нас не все так однозначно... Никто не хочет этих выплат!!! У нас неплохая пенсия, не 75к конечно, но далеко и не 10к
Как плохо? Мой дед нормально жил ( отработал всю жизнь обычным рабочим если что)
Нормально живет дед, если он может поехать летом в путешествие, в Европку или на острова какие. Твой мог? А если у него было где поспать, гречя с котлеткой и внуку на др подарить 1000 рублей. Это не нормально.
Какая у него машина была? Какой дом? В каких странах был?
То есть государство должно обеспечивать пенсионеру такую старость, чтобы он ехал на острова? Совок головного мозга, конечно.
Не нуждался ни в чем, помогал брату с оплатой учебы в вузе, мне подкинул лаве на тачку. Путешествия и рестораны нахой не нужны были
То что твой дед копил и помогал, я не сомневаюсь они все так делают. Старики умеют живя на копейки откладывать и ещё всем помогать. Это не значит, что они получают много.
Сколько у него пенсия была? У стариков просто ещё, есть такая фишка, если все получают 10 000, а он 11 000, то это типа уже он хорошо получает.
Вот как раз вчера посмотрел видео Варламова "Нищие", он там ездил к ветерану в деревню, бабушка 94 года, говорит платят ей 20к всего. Конечно, для той деревни это много, говорит, что постоянно кто-то у нее занимает, а она забывает. Так вот типо основная идея была, что не в деньгах даже дело, просто они вообще никому не нужны, живут одиноко, у многих не осталось родственников.
Ага, а еще написал "пенсионеры получают адекватные деньги", "более раннего выхода на пенсию". О чем после этого вообще говорить с такими людьми)
У нас страна второго мира с подушевым ввп в районе 30к долларов в год (и это еще по ппс), какие нахуй острова для пенсионеров? Ну давайте поднимем налоги в 3 раза, чтобы средний пенсионер мог на острова съездить. Относительно состояния экономики пенсионеры получают адекватные деньги, особенно с учетом более раннего выхода на пенсию по сравнению с западными странами. У ветеранов войны минималка 35к, при средней около 43 тысяч, для РФ это нормальные деньги.
Мы говорим про ветеранов, а не пенсионеров. Их почти не осталось.
Минималка 35к? Пруфы будут?
особенно с учетом более раннего выхода на пенсию по сравнению с западными странами.
Ты чё мне тут сцыш в уши, думаешь я не могу в википедию зайти?
В России пенсия с 65 лет, по Европе от 60 до 67.
Я правильно понимаю, что ты бомбишь в этой теме постами, даже не зная средних размеров пенсий? Можешь ознакомиться по этой ссылке, данные Минтруда https://tass.ru/obschestvo/6389136.
Вот как раз вчера посмотрел видео Варламова "Нищие", он там ездил к ветерану в деревню, бабушка 94 года, говорит платят ей 20к всего.
Ой ну раз ТАСС написал, то так и есть. Если, только его читать, то у нас и врачи дохуя получают. Только они тебе в лицо посмеються, если ты им цифры оттуда скажешь.
Для долбоеба же уточнил, что это официальные данные Министерства труда. Но с тобой в общем уже все понятно.
У моей бабушки тоже нормальная пенсия в Питере.
При всем к ней уважении и любви, я не очень понимаю, что именно она сделала для того, чтобы на свои ездить на острова и прочее. Она немало работала (и нормально жила по нормам СССР), но экономическая польза и эффективность этого всего под вопросом.
нормально жил
всю жизнь обычным рабочим
Про какую страну ты говоришь?
Я думаю он имеет введу все страны СНГ
Ноо
Нахуй надо, лучше облака разогнать чтобы отдохнуть нормально, а то диды воевали зря чтоли
Опять либерда недовольна, к 75 летию - 75 тысяч рублей, а к столетию Победы каждый ветеран целых 100 000 получит.
Ого
Расщедрились
Все три ветерана получат выплаты
Горжусь страной!
Там, что-то в районе 60 тысяч ветеранов насчитали. А ещё говорят, что в России мало живут.
Кхм припоминаю, что с узниками лагерей делало советское правительство, конечно логично что им меньше заплатят.
По 50 тысяч рублей получат совершеннолетние узники нацистских концлагерей и тюрем.
Совершеннолетние на момент выплат? Или на момент содержания в концлагере? Если второе, то почему несовершеннолетних обделили?
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