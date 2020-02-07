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Закон планируют принять весной 2020 года.
Российские власти планируют упростить процедуру получения российского паспорта для иностранцев. Как пишет «Коммерсантъ», правительство больше не будет требовать отказаться от уже имеющегося гражданства.
Собеседники рабочей группы, которая разрабатывает изменения, пояснили, что главной задачей для них является привлечение от 5 до 10 миллионов новых граждан в страну.
Пресс-служба правительства подтвердила разработку новых требований при получении российского паспорта. Власти хотят признать недействительным пункт «г» части первой статьи 13 закона «О гражданстве», согласно которому иностранцам необходимо отказываться от другого гражданства.
Согласно указанному пункту, иностранцы могут подать документы на российское гражданство в случае, если они обратились в иностранный орган с заявлением на отказ от уже имеющегося гражданства. Отказ не требуется, если у России есть международный договор с указанной страной или человек не может отказаться по не зависящим от него причинам.
В правительстве подчеркнули, что разработка законопроекта находится в финальной стадии. Его планируют принять уже весной 2020 года, чтобы «все желающие могли стать гражданами России».
Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников отметил, что он выступал с инициативой об изменении закона «О гражданстве» ещё в апреле 2019 года. Калашников не исключил, что в документ могут внести и другие изменения. В качестве примера он назвал требования о непрерывном проживании в течение пяти лет и пункт о необходимости подтверждения законного источника средств для существования.
Депутат Константин Затулин заявил, что в Госдуму уже поступали просьбы о получении российского паспорта без отказа от текущего гражданства. Он заявил, что к ним обращались граждане Германии, которые «выехали в своё время».
Шо такое, скоро перепись?)
А соответственно, Россия что будет делать? Она будет своих граждан до-ить.
«за-щи-щать»
Как же это угрожающе звучит
Скорее очень смешно.
Его планируют принять уже весной 2020 года, чтобы «все водители Яндекс.Такси стали гражданами России и платили налог на самозанятость».
Блин
да речь же идет о наших соотечественниках, а не мигрантах которыми принято пугать
Вы не забыли, что во многих постсоветских республиках много нашего народу еще живет? И многие скоро домой вернутся
Но нет поговорим про пугалки о том что Россия станет третьим Римом
Для тех, кто хотел бы вернуться на историческую родину есть специальные программы и условия, им это нововведение вообще ни к чему.
Старая схема с раздачей паспортов в сопредельных регионах. Соседям - напрячься (опять).
Защищать?! Сколько русских хочет вернуться домой из стран СНГ и не могут получить паспорт?!? ДО-Х-УЯ и вам на них, как и на всех ПО-Х-УЙ
ээээ
а раньше должны были?
я в российское вступал уже имея второе
Отказ от иного гражданства не требуется, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации или настоящим Федеральным законом либо если отказ от иного гражданства невозможен в силу не зависящих от лица причин;
В настоящее время у России действуют единственный Договор между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан об урегулировании вопросов двойного гражданства
Договор об урегулировании вопросов двойного гражданства с Туркменией прекратил своё действие 18 мая 2015 года[5].
соответственно моей страны тут нет)
но на самом деле я прогуглил и походу я получил русское гражданство ровно в тот промежуток, когда для этого не надо было отказываться от второго (этот пункт про отказ добавили в 2002)
Говорят, в Узбекистане бесконечно рассматривают отказ от гражданства, может в Туркмении так же.
сейчас вроде даже не нужно ждать подтверждения от государства,от гражданства которого отказываешься.Просто высылаешь запрос и сохраняешь чеки об отправлении(их потом предоставляешь в органы).
Хотя не уверен,что так можно для всех государств.
Наверное с хорошим юристом можно подвести что угодно под пункт про «не зависящие от лица причины»
Есть случаи, когда немцы, выехавшие в свое время из России и Казахстана, обращались к нам. Они довольно крупную общину в Германии составляют, но не все, что там происходит, им нравится. Ехали в одну, а теперь она другая. Они хотели бы вернуться, но не хотят для себя дверь в Германию закрывать: хотят быть гражданами России, но не хотят терять гражданство Германии.
Господин Затулин также напомнил о жителях непризнанного Приднестровья, которые не могут получить паспорт РФ, поскольку ранее получили гражданство Молдавии
если я правильно понимаю — договор у нас остался только с таджикистаном, и раньше был с туркменистаном. а к этим странам я никакого отношения не имею
но инфы когда именно добавили пункт об отказе я так и не нашёл чтобы наверняка