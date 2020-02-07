Закон планируют принять весной 2020 года.

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Российские власти планируют упростить процедуру получения российского паспорта для иностранцев. Как пишет «Коммерсантъ», правительство больше не будет требовать отказаться от уже имеющегося гражданства.

Собеседники рабочей группы, которая разрабатывает изменения, пояснили, что главной задачей для них является привлечение от 5 до 10 миллионов новых граждан в страну.

Пресс-служба правительства подтвердила разработку новых требований при получении российского паспорта. Власти хотят признать недействительным пункт «г» части первой статьи 13 закона «О гражданстве», согласно которому иностранцам необходимо отказываться от другого гражданства.

Согласно указанному пункту, иностранцы могут подать документы на российское гражданство в случае, если они обратились в иностранный орган с заявлением на отказ от уже имеющегося гражданства. Отказ не требуется, если у России есть международный договор с указанной страной или человек не может отказаться по не зависящим от него причинам.

В правительстве подчеркнули, что разработка законопроекта находится в финальной стадии. Его планируют принять уже весной 2020 года, чтобы «все желающие могли стать гражданами России».

Мы хотим в весеннюю сессию этот вопрос закрыть, чтобы все желающие могли стать гражданами России. А соответственно, Россия что будет делать? Она будет своих граждан за-щи-щать. Пётр Толстой вице-спикер нижней палаты

Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников отметил, что он выступал с инициативой об изменении закона «О гражданстве» ещё в апреле 2019 года. Калашников не исключил, что в документ могут внести и другие изменения. В качестве примера он назвал требования о непрерывном проживании в течение пяти лет и пункт о необходимости подтверждения законного источника средств для существования.

Его ждут все соотечественники. В феврале он точно будет внесен в Госдуму. Все уже согласны: ФСБ, администрация президента. На Совбезе вопрос обсуждался. Леонид Калашников глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции