Прямой эфир
Первый эпизод проекта Александра Цекало станет доступен во «ВКонтакте» сразу за три дня до телевизионного эфира.
Первый канал впервые покажет первый эпизод сериала в интернете до того, как будет транслировать его в телевизионном эфире. Эксперимент проведут во «ВКонтакте» с сериалом «Триггер» продюсерской компании Sreda Александра Цекало, сообщили TJ на Первом канале.
Как отметили «Ведомости», другие телеканалы, среди которых ТНТ и СТС, уже выкладывали в интернете отдельные премьеры до показа на ТВ. Однако для Первого канала это первый случай.
Цекало, который известен в том числе продажей нескольких сериалов Netflix, объяснил эксперимент со своим новым проектом «объединением телевизионной и интернет-аудитории вокруг контента, который потенциально интересен как для той, так и для другой».
«Триггер» состоит из 16 эпизодов: остальные можно будет посмотреть либо на Первом, либо на сайте канала по подписке. Сериал рассказывает о психологе, который практикует «шоковый метод», оскорбляет клиентов и намеренно выталкивает их из зоны комфорта. Жизнь психолога меняется после того, как он попадает в тюрьму на четыре года из-за самоубийства клиента — и после окончания срока главный герой хочет доказать свою невиновность.
пиар мертвой соцсети
Слушай, мне интересно. Я не заходил в ВК примерно 5 лет, как только с музыкой ебала началась сразу удалился, а позже и не следил за развитием. Так вот, почему мертвая? Все стало платно?
Как человек, который нашел лазейку с музыкой, отвечу. Если слушать без спец. предложения, то реклама в аудио встречается, спустя 1-2 трека, даже с перемоткой. Иногда музыку не подгружает и получается 3-4 рекламы
Даже если слушаешь какой нибудь нордический брутал дэф регги метал? Реклама без таргетинга? Чисто на условии раз слушаешь музыку, то слушай и рыночек?
Кстати по описанию нормальный сюжет, хз вот как с реализацией
Мне самой сейчас странно говорить, но для меня фамилия Цекало — показатель того, что при просмотре я как минимум не разобью себе лоб фейспалмами. Мажор, конечно, совет та ещё, но тем не менее, сериалы, которые снимает «Среда» (продюсерский центр, которым руководит Цекало) уже пару раз покупал Нетфликс и, в принципе, заслуженно.
«Метод», например, мне в своё время очень зашёл.
Первый сезон «Обратной стороны Луны» тоже очень многим понравился, но лично у меня синдром утёнка и я считаю, что до оригинала (это адаптация охуеннейшего британского Life on Mars”) не дотягивает ни наша версия, ни американская.
Про Цекало последний раз слышал лет 10 назад
Как он жил всё это время?
Лицом не торгует уже.
К примеру был продюсером шикарного отечественного сериала - "Метод" ну и еще про десяток проектов ты точно слышал.
омг, первый канал впервые для себя покажет в вк сериал!!! Но реклама по расписанию, так что идите все на хуй.
С чего укради сюжет? Что оригинал?