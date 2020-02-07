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Сергей Звезда
1627

Первый канал впервые проведёт премьеру сериала в интернете до показа на ТВ Материал редакции

Первый эпизод проекта Александра Цекало станет доступен во «ВКонтакте» сразу за три дня до телевизионного эфира.

18 комментариев
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Кадр из сериала «Триггер»

Первый канал впервые покажет первый эпизод сериала в интернете до того, как будет транслировать его в телевизионном эфире. Эксперимент проведут во «ВКонтакте» с сериалом «Триггер» продюсерской компании Sreda Александра Цекало, сообщили TJ на Первом канале.

  • Премьера состоится во «ВКонтакте» 7 февраля в 18:00 по московскому времени, после чего эпизод останется в бесплатном доступе в течение трёх следующих дней. По ТВ первую серию покажут 10 февраля в 21:30 по Москве;
  • В соцсети покажут версию 18+, тогда как для ТВ выбрана версия 16+. В чём заключаются скорректированные сцены, пока неизвестно;
  • Первый эпизод можно будет посмотреть вне зависимости от того, зарегистрирован ли зритель во «ВКонтакте».

Как отметили «Ведомости», другие телеканалы, среди которых ТНТ и СТС, уже выкладывали в интернете отдельные премьеры до показа на ТВ. Однако для Первого канала это первый случай.

Цекало, который известен в том числе продажей нескольких сериалов Netflix, объяснил эксперимент со своим новым проектом «объединением телевизионной и интернет-аудитории вокруг контента, который потенциально интересен как для той, так и для другой».

«Триггер» состоит из 16 эпизодов: остальные можно будет посмотреть либо на Первом, либо на сайте канала по подписке. Сериал рассказывает о психологе, который практикует «шоковый метод», оскорбляет клиентов и намеренно выталкивает их из зоны комфорта. Жизнь психолога меняется после того, как он попадает в тюрьму на четыре года из-за самоубийства клиента — и после окончания срока главный герой хочет доказать свою невиновность.

#новости #первыйканал #тв

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18 комментариев
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Любовный рак

8

пиар мертвой соцсети 

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Антон Пострунин

Любовный
1

Там мемы годные. Нет, я не про те, что спизжены с реддита.

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DESAAD LXI

Любовный
0

Слушай, мне интересно. Я не заходил в ВК примерно 5 лет, как только с музыкой ебала началась сразу удалился, а позже и не следил за развитием. Так вот, почему мертвая? Все стало платно? 

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Ислам Маммеев

DESAAD
1

Как человек, который нашел лазейку с музыкой, отвечу. Если слушать без спец. предложения, то реклама в аудио встречается, спустя 1-2 трека, даже с перемоткой. Иногда музыку не подгружает и получается 3-4 рекламы

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DESAAD LXI

Ислам
0

Даже если слушаешь какой нибудь нордический брутал дэф регги метал? Реклама без таргетинга? Чисто на условии раз слушаешь музыку, то слушай и рыночек? 

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Андрей Балконский

Любовный
0

И мёртвого телеканала

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Алексей Селезнев

2

Кстати по описанию нормальный сюжет, хз вот как с реализацией 

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Meg Walker

Алексей
4

Мне самой сейчас странно говорить, но для меня фамилия Цекало — показатель того, что при просмотре я как минимум не разобью себе лоб фейспалмами. Мажор, конечно, совет та ещё, но тем не менее, сериалы, которые снимает «Среда» (продюсерский центр, которым руководит Цекало) уже пару раз покупал Нетфликс и, в принципе, заслуженно. 
«Метод», например, мне в своё время очень зашёл. 
Первый сезон «Обратной стороны Луны» тоже очень многим понравился, но лично у меня синдром утёнка и я считаю, что до оригинала (это адаптация охуеннейшего британского Life on Mars”) не дотягивает ни наша версия, ни американская.

Ответить

Ислам Маммеев

Meg
0

Sпарта, вышла неоднозначной

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Joke Rofler

0

Про Цекало последний раз слышал лет 10 назад 
Как он жил всё это время? 

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Сергей Звезда

Joke
4

отлично https://www.rbc.ru/magazine/2017/01/584eb3a99a794713dd36d84d

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Roman Persianinov

Joke
0

Вроде нормально

https://www.youtube.com/watch?v=KwOq5V7hm-M

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Mikhail Boyarskov

Joke
0

Лицом не торгует уже.

К примеру был продюсером шикарного отечественного сериала - "Метод" ну и еще про  десяток проектов ты точно слышал.

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Александр Александров

1

омг, первый канал впервые для себя покажет в вк сериал!!! Но реклама по расписанию, так что идите все на хуй.

Ответить

Подозрительный Кот

1

намёк на то что вконьтакте это уже первый канал))

Ответить

DESAAD LXI

0

С чего укради сюжет? Что оригинал?

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Сергей Звезда

DESAAD
0

это оригинальный сценарий

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Ислам Маммеев

DESAAD
0

У Среды, часто оригинальные сюжеты.

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