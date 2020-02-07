Первый эпизод проекта Александра Цекало станет доступен во «ВКонтакте» сразу за три дня до телевизионного эфира.

В закладки

Кадр из сериала «Триггер»

Первый канал впервые покажет первый эпизод сериала в интернете до того, как будет транслировать его в телевизионном эфире. Эксперимент проведут во «ВКонтакте» с сериалом «Триггер» продюсерской компании Sreda Александра Цекало, сообщили TJ на Первом канале.

Премьера состоится во «ВКонтакте» 7 февраля в 18:00 по московскому времени, после чего эпизод останется в бесплатном доступе в течение трёх следующих дней. По ТВ первую серию покажут 10 февраля в 21:30 по Москве;

В соцсети покажут версию 18+, тогда как для ТВ выбрана версия 16+. В чём заключаются скорректированные сцены, пока неизвестно;

Первый эпизод можно будет посмотреть вне зависимости от того, зарегистрирован ли зритель во «ВКонтакте».

Как отметили «Ведомости», другие телеканалы, среди которых ТНТ и СТС, уже выкладывали в интернете отдельные премьеры до показа на ТВ. Однако для Первого канала это первый случай.

Цекало, который известен в том числе продажей нескольких сериалов Netflix, объяснил эксперимент со своим новым проектом «объединением телевизионной и интернет-аудитории вокруг контента, который потенциально интересен как для той, так и для другой».