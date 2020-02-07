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Его запуск запланирован на лето 2020 года.
Московские власти хотят ввести пятилетний экспериментальный правовой режим для тестирования искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник близкий к правительству. Он утверждает, что в ближайшие дни законопроект поступит в Госдуму.
По данным издания, запуск проекта запланирован на 1 июля. Он будет распространяться только на юридические лица, связанные с разработкой ИИ и его использованием. Московская мэрия сможет определять любые условия, требования и порядок разработки искусственного интеллекта. За реализации правового режима будет отвечать специальный координационный совет, который утвердит правительство.
Главная цель эксперимента — упростить условия работы компаний, которые занимаются разработкой ИИ. Он призван установить чёткие правила по развитию указанных технологий. Источник пояснил, что искусственный интеллект способен решать множество рутинных задач, освобождая людей от работы и эти вопросы требуют законодательного урегулирования.
Список участников проекта со стороны бизнеса пока неизвестен, но по данным источника, интерес к участию в проекте проявляли «Яндекс», «Лаборатория Касперского», резиденты «Сколково» и другие компании.
Представитель «Яндекса» в разговоре с РБК подчеркнул, что компания поддерживает введение специального режима в Москве. Он отметил, что важна прозрачность этого режима, чтобы можно было тестировать технологии в реальных условиях.
Началось...
...и закончилось. Госдума же.
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