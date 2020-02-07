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Артём Мазанов
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Героиню статьи «Батеньки» о наркотиках приговорили почти к двум годам колонии. Её не нашли и объявили в розыск Материал редакции

В феврале 2019 года её арестовали в рамках дела о незаконном обороте наркотиков, а позже отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

35 комментариев
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​Анна Глазова Фото «Батенька, да вы трансформер»

Кузьминский суд Москвы приговорил к году и восьми месяцам колонии Тэо Логос (бывшую Анну Глазову), ставшую героиней материала издания «Батенька, да вы трансформер» о героиновой зависимости. Об этом этом пишет «МБХ медиа».

Девушка не явилась на оглашение приговора, поэтому её объявили в розыск. Логос приговорили почти к двум годам колонии в рамках дела о незаконном обороте наркотиков.

Логос задержали 30 января 2019 года. По данным «Батеньки», в этот день девушка поехала забирать «закладку» с наркотиками. Полицейские обнаружили и изъяли «прозрачную банку с веществом серого цвета, предположительно, героином, массой 0,4 грамма». Через два девушку арестовали, но летом 2019 года отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. В декабре 2019 года источник ТАСС сообщил, что Логос «скрылась от органов правосудия в неизвестном направлении». Сама девушка заявила, что не скрывается от следствия: она якобы была у врача.

О Глазовой под псевдонимом Тэо стало известно из текста «Батенька, да вы трансформер» с заголовком «Героин — собственность модели», опубликованного 18 декабря. Девушка около 10 лет употребляла героин и рассказывала об этом во «ВКонтакте». Текст привлёк внимание Роскомнадзора, после чего его сняли. Главный редактор «Батеньки» публично попросил не связывать издание с задержанием девушки.

#новости #право

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35 комментариев
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Транспортный хот-дог

30

Ведь всем известно, что ничто так не помогает от наркозависимости как хороший срок

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Паша Цветомузыка

Транспортный
3

бред, там еще хлеще сторчишься + инфекции, с баянами там проблемы

Ответить

Экологический якорь

Паша
15

это сарказм..

Ответить

Антон Сциталов

Экологический
23

Бред, сарказм это когда всем понятно, а тут Паше непонятно, с сарказмами тут проблема

Ответить

Паша Цветомузыка

Экологический
0

:( сонный весь день сегодня

а вообще её не за наркозависимость же судят, да и показательно сделали. Так бы условку словила

Ответить

Иван Гессе

Паша
0

в её статье она вроде бросала на время отсидки

Ответить

Акиф Гаджиев

Иван
1

Ей передавали по несколько грамм, плюс перед отсидкой она понижала дозу и снимала ломку другим наркотиком

Ответить

Паша Цветомузыка

Акиф
0

интересненько? откуда инфа? чем же ломку можно снять кроме как метадона или опять же, хмурым? ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Голодный Абдужаббор

Иван
0

Хмурый же такой: захотел - бросил, передумал - снова начал.

Ответить

Леонид Зайцев

Голодный
0

ещё один потрёпанный

Ответить

Голодный

Леонид
0

потрепал тебя за щеку

Ответить

Леонид Зайцев

Голодный
2

проверил. спасибо

Ответить

Паша Цветомузыка

Иван
0

там где она была на время "отсидки" особо не вымутишь

Ответить

Порядочный блик

Транспортный
0

Ройзман перелогинся

Ответить

Ded Pihto

4

 поехала забирать «закладку» с наркотиками

А где оборот? Для себя же купила

Ответить

Константин Курасов

3

Вот так и давай интервью всяким батенькам...

Ответить

Незначительный блик

Константин
1

У нас одному с Донбасса тоже за пост угрожали.
Зачем провокационный материал с использованием настоящих имён и фото постить?

Ответить

Naya Lakhvich

0

Что это за банка с 0,4 грамма героина ?О_О

Ответить

Андрей Парусников

Naya
7

трехлитровая из под героина

Ответить

Дмитрий Цветков

–1

осторожно, каламбур: 

героиня на героине

Ответить

Андрей Парусников

Дмитрий
4

свежо!

Ответить

Дмитрий Письменный

Дмитрий
1

До тебя это уже сплин придумал в 2001.

Ответить

Константин Курасов

Дмитрий
0

А не би2?

Ответить

Виктор Ганелес

Дмитрий
0

Шикарно

Ответить

Паша Цветомузыка

Дмитрий
0

так она же так в вк называется - https://vk.com/heroine_on_heroin 

Ответить

Константин Дараган

0

О покойниках либо хорее, либо ничего.
О наркотиках либо плохое, либо ничего.

Ответить

Голодный Абдужаббор

Константин
4

окончание "кроме правды" обычно забывается.

Ответить

Константин Дараган

Голодный
1

это уже позже прилепили к основному  изречению

Ответить

Голодный Абдужаббор

Константин
2

Хотел тебя уличить в пиздеже и не смог. Ты прав, а я теперь знаю чуть больше.

Ответить

Глобальный бинокль

Голодный
0

Это смотря кого брать за первоисточник цитаты

Ответить

Владимир Филатов

0

Сколько о ней уже было новостей?

Ответить

fox_rus

0

Как не вспомнить статью

228-я в граммах и сроках
13 таблиц и графиков об антинаркотической статье УК
www.kommersant.ru
Ответить

Голодный Абдужаббор

fox_rus
0

В каком контексте? Есть сведения, что ей досыпали/отсыпали?

Ответить

Курбангалы Алибердыев

0

Сама девушка заявила, что не скрывается от следствия: она якобы была у врача.

за рецептом заходила

Ответить

Evgeniy Smirnov

0

А барыгу-то она сдала хоть?

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