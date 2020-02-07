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В феврале 2019 года её арестовали в рамках дела о незаконном обороте наркотиков, а позже отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.
Кузьминский суд Москвы приговорил к году и восьми месяцам колонии Тэо Логос (бывшую Анну Глазову), ставшую героиней материала издания «Батенька, да вы трансформер» о героиновой зависимости. Об этом этом пишет «МБХ медиа».
Девушка не явилась на оглашение приговора, поэтому её объявили в розыск. Логос приговорили почти к двум годам колонии в рамках дела о незаконном обороте наркотиков.
Логос задержали 30 января 2019 года. По данным «Батеньки», в этот день девушка поехала забирать «закладку» с наркотиками. Полицейские обнаружили и изъяли «прозрачную банку с веществом серого цвета, предположительно, героином, массой 0,4 грамма». Через два девушку арестовали, но летом 2019 года отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. В декабре 2019 года источник ТАСС сообщил, что Логос «скрылась от органов правосудия в неизвестном направлении». Сама девушка заявила, что не скрывается от следствия: она якобы была у врача.
О Глазовой под псевдонимом Тэо стало известно из текста «Батенька, да вы трансформер» с заголовком «Героин — собственность модели», опубликованного 18 декабря. Девушка около 10 лет употребляла героин и рассказывала об этом во «ВКонтакте». Текст привлёк внимание Роскомнадзора, после чего его сняли. Главный редактор «Батеньки» публично попросил не связывать издание с задержанием девушки.
Ведь всем известно, что ничто так не помогает от наркозависимости как хороший срок
бред, там еще хлеще сторчишься + инфекции, с баянами там проблемы
это сарказм..
Бред, сарказм это когда всем понятно, а тут Паше непонятно, с сарказмами тут проблема
:( сонный весь день сегодня
а вообще её не за наркозависимость же судят, да и показательно сделали. Так бы условку словила
в её статье она вроде бросала на время отсидки
Ей передавали по несколько грамм, плюс перед отсидкой она понижала дозу и снимала ломку другим наркотиком
интересненько? откуда инфа? чем же ломку можно снять кроме как метадона или опять же, хмурым? ¯\_(ツ)_/¯
Хмурый же такой: захотел - бросил, передумал - снова начал.
ещё один потрёпанный
Вот так и давай интервью всяким батенькам...
У нас одному с Донбасса тоже за пост угрожали.
Зачем провокационный материал с использованием настоящих имён и фото постить?
Что это за банка с 0,4 грамма героина ?О_О
осторожно, каламбур:
героиня на героине
До тебя это уже сплин придумал в 2001.
так она же так в вк называется - https://vk.com/heroine_on_heroin
О покойниках либо хорее, либо ничего.
О наркотиках либо плохое, либо ничего.
окончание "кроме правды" обычно забывается.
это уже позже прилепили к основному изречению
Хотел тебя уличить в пиздеже и не смог. Ты прав, а я теперь знаю чуть больше.
Как не вспомнить статью
Сама девушка заявила, что не скрывается от следствия: она якобы была у врача.
за рецептом заходила