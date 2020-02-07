В феврале 2019 года её арестовали в рамках дела о незаконном обороте наркотиков, а позже отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

В закладки

​Анна Глазова Фото «Батенька, да вы трансформер»

Кузьминский суд Москвы приговорил к году и восьми месяцам колонии Тэо Логос (бывшую Анну Глазову), ставшую героиней материала издания «Батенька, да вы трансформер» о героиновой зависимости. Об этом этом пишет «МБХ медиа».

Девушка не явилась на оглашение приговора, поэтому её объявили в розыск. Логос приговорили почти к двум годам колонии в рамках дела о незаконном обороте наркотиков.

Логос задержали 30 января 2019 года. По данным «Батеньки», в этот день девушка поехала забирать «закладку» с наркотиками. Полицейские обнаружили и изъяли «прозрачную банку с веществом серого цвета, предположительно, героином, массой 0,4 грамма». Через два девушку арестовали, но летом 2019 года отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. В декабре 2019 года источник ТАСС сообщил, что Логос «скрылась от органов правосудия в неизвестном направлении». Сама девушка заявила, что не скрывается от следствия: она якобы была у врача.