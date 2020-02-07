Компания призналась, что замедляла айфоны ещё в 2017 году.

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Apple выплатит французским властям штраф в 25 миллионов евро за то, что не предупредила пользователей о замедлении работы устаревших моделей айфонов после обновлений операционной системы (ОС). Об этом сообщается на сайте Генерального директората Франции по вопросам конкуренции, потребления и борьбы с мошенничеством (DGCCRF).

В сообщении директората указано, что решение относится к обновлениям iOS под номерами 10.2.1 и 11.2, которые вышли в 2017 году. Они замедляли работу iPhone 6, iPhone SE и iPhone 7 из-за старых аккумуляторов. Согласно утверждению французских властей, из-за этого пользователям пришлось заменять батареи или приобретать новые устройства.

Ведомство посчитало, что неуведомление пользователей о таких недостатках является введением покупателей в заблуждение. Apple заключила сделку с обвинением на вышеупомянутую сумму. Также производителя обязали в течении месяца опубликовать пресс-релиз об этом на своём сайте.