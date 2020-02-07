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Новости
Arthur Khamzin
613

Французские власти оштрафовали Apple на 25 миллионов евро из-за замедления работы старых айфонов после обновлений iOS Материал редакции

Компания призналась, что замедляла айфоны ещё в 2017 году.

9 комментариев
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Apple выплатит французским властям штраф в 25 миллионов евро за то, что не предупредила пользователей о замедлении работы устаревших моделей айфонов после обновлений операционной системы (ОС). Об этом сообщается на сайте Генерального директората Франции по вопросам конкуренции, потребления и борьбы с мошенничеством (DGCCRF).

В сообщении директората указано, что решение относится к обновлениям iOS под номерами 10.2.1 и 11.2, которые вышли в 2017 году. Они замедляли работу iPhone 6, iPhone SE и iPhone 7 из-за старых аккумуляторов. Согласно утверждению французских властей, из-за этого пользователям пришлось заменять батареи или приобретать новые устройства.

Ведомство посчитало, что неуведомление пользователей о таких недостатках является введением покупателей в заблуждение. Apple заключила сделку с обвинением на вышеупомянутую сумму. Также производителя обязали в течении месяца опубликовать пресс-релиз об этом на своём сайте.

В декабре 2017 года Apple признала, что специально замедляет старые модели айфонов. Компания объяснила это заботой о пользователях под предлогом предоставления им «лучшего опыта использования смартфонов». В марте 2018 года фирма выпустила iOS 11.3, в котором появилась возможность отключения замедления процессора.

#новости #apple

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9 комментариев
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DESAAD LXI

0

Правильно.
Вот у одного человека на днях айфон х сам сменил пароль. Вот такая вот веселуха, в поддержке намекнули что телефон украли 

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Станислав Есин

DESAAD
11

Ну конечно, сам взял и сменил 

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DESAAD LXI

Станислав
0

Клянусь. Было на моих глазах. Пять минут назад все хорошо, спустя 5 минут "ваш телефон заблокирован". Не может же человек забыть пароль , который вводил год и за 5 минут до этого.

В итоге пришлось читать инэт, это распространенная хуйня. В поддержке советуют купить новый и не ебать мозг) 

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Решающий холод

DESAAD
6

В поддержке советуют купить новый и не ебать мозг)

охуительные истории

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Дипломатический каякер

Решающий
3

Совет поможет? Поможет. Значит поддержка работает как надо

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Nikita Zubkov

Станислав
1

Я что-то нажала и все исчезло

Ответить

Дипломатический каякер

3

Спор, в котором сдаются не французы? Удивительно.

Ответить

Tellst

3

Объясните, эти деньги пойдут пострадавшим или правительству Франции ? Чёт нихуя не понимаю

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Андрей Тишин

Tellst
0

В суд подал кто? Правительство Франции. 
Выиграл суд кто? Правительство Франции. 
При чем здесь владельцы айфонов

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