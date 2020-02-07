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Ещё два человека получили тяжёлые травмы.
Под Казанью разбился частный вертолёт депутата Госдумы Айрата Хайруллина. Baza и Life Shot сообщают, что депутат погиб. Кроме него в вертолёте находились его помощник и пилот. Они в тяжёлом состоянии.
«Известия» пишут, что вертолёт пропал с радаров примерно через 28 километров после вылета из Казани. По данным «Бизнес-Онлайн», это произошло около 15:30.
Life Shot сообщил, что вертолёт потерпел крушение в болотистой местности. Baza называет произошедшее жёсткой посадкой на лёд реки Камы.
Айрат Хайруллин был мультимиллионером и членом фракции «Единая Россия» в Госдуме.
https://tass.ru/proisshestviya/7712521
"с воздуха виден один выживший, судьба остальных неизвестна."
Жители объединились в молитве за здоровье пилота
мультимиллионер и член фракции «Единая Россия» в Госдуме
Зачем тавтология в тексте
Разбился или совершил жесткую посадку?
Совершил хлопок
Ой как же мне смешно
Разбился в результате жёсткой посадки
Совершил рывок вниз вследствие хлопка
Совершил хлопок вследствие отрицательного рывка аппарата тяжелее воздуха и отскока в плюс.
Российский ответ Кобе Брайанту
-частный вертолёт 🚁
Земля ему стекловатой.
тоже мне нашёлся тут коммунист
Ты не понял, это не его личный. Это как с попами. Помогают местным духовникам, чтобы мирская жизнь была приятнее, а на все грехи закрыли глаза
Соболезнования близким и родным.
Соболезнование близким и родным
На борту было трое:
Пилот, член Единой Росиии и помощник.
Помощник чей, мультимилионера или члена единой росиии?
Жаль пилота