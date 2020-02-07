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Anna Begiashvili
4722

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью Материал редакции

Ещё два человека получили тяжёлые травмы.

38 комментариев
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Под Казанью разбился частный вертолёт депутата Госдумы Айрата Хайруллина. Baza и Life Shot сообщают, что депутат погиб. Кроме него в вертолёте находились его помощник и пилот. Они в тяжёлом состоянии.

«Известия» пишут, что вертолёт пропал с радаров примерно через 28 километров после вылета из Казани. По данным «Бизнес-Онлайн», это произошло около 15:30.

Life Shot сообщил, что вертолёт потерпел крушение в болотистой местности. Baza называет произошедшее жёсткой посадкой на лёд реки Камы.

Айрат Хайруллин был мультимиллионером и членом фракции «Единая Россия» в Госдуме.

#новости

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38 комментариев
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Леонид Зайцев

27

https://tass.ru/proisshestviya/7712521

 "с воздуха виден один выживший, судьба остальных неизвестна."

Жители объединились в молитве за здоровье пилота

Ответить

Леонид Зайцев

23

Захотел уйти как Коби

Ответить

Вечерний огонь

16

Снова не тот дед..

Ответить

Александр Великий

15

мультимиллионер и член фракции «Единая Россия» в Госдуме

Зачем тавтология в тексте

Ответить

Mayya Gavasheli

6

Разбился или совершил жесткую посадку?

Ответить

Роман Новиков

Mayya
27

Совершил хлопок

Ответить

Emile Zäkiev

Роман
0

Ой как же мне смешно

Ответить

Роман Новиков

Emile
0

Майкл Бэй знает всё про хлопающие вертолёты.

Ответить

Илья Гераськин

Mayya
1

Разбился в результате жёсткой посадки

Ответить

Emile Zäkiev

Илья
7

Совершил рывок вниз вследствие хлопка

Ответить

Василий Лебедев

Emile
3

Совершил хлопок вследствие отрицательного рывка аппарата тяжелее воздуха и отскока в плюс.

Ответить

Emile Zäkiev

Василий
0

Гравитационный хлопок

Ответить

Оранжевый Орзэмэс

Emile
3

Отрицательный подъем

Ответить

Незаконный шмель

11

Российский ответ Кобе Брайанту

Ответить

Kyler

Незаконный
0

Российская адаптация

Ответить

Pavel Melikhov

8

-частный вертолёт 🚁
Земля ему стекловатой.

Ответить

Иван Гессе

Pavel
1

тоже мне нашёлся тут коммунист

Ответить

Интересный бокал

Иван
7

Просто этому сайту нужен новый коммунист

Ответить

Леонид Зайцев

Pavel
3
Ответить

Транспортный хот-дог

Pavel
1

Думаешь, посадка была недостаточно жесткой?

Ответить

Dmitry Vodyanoy

Pavel
0

Сообщение удалено

Ответить

Магнитный жар

Pavel
0

Ты не понял, это не его личный. Это как с попами. Помогают местным духовникам, чтобы мирская жизнь была приятнее, а на все грехи закрыли глаза

Ответить

Амир Аль-Мопеди

0

Соболезнования близким и родным.

Ответить

Без Имени

Амир
14

Тут таких нету, нахуй ты это пишешь сюда?

Ответить

Амир Аль-Мопеди

Без
9

А вдруг есть?

Ответить

Леонид Зайцев

3
Ответить

Альберт Билялов

–17

Соболезнование близким и родным 

Ответить

Миша Сергеев

Альберт
8

В чем смысл регаться ради этого?
Бюджет осваиваете?

Ответить

Роман Новиков

Альберт
7

Поздравляем с первым комментарием 

Ответить

Леонид Зайцев

Альберт
5

Всего одно?

Ответить

Nick Rosenberg

1

картинка с лебедевым.jpg

Ответить

Kyler

2

Говорят бандюком был, может это карма

Ответить

Вася Чапаев

1

В таких случаях всегда думаешь не заказуха ли

Ответить

Андрей Круглов

0

На борту было трое:
Пилот, член Единой Росиии и помощник.
Помощник чей, мультимилионера или члена единой росиии?

Ответить

ouxen

0

Жаль пилота

Ответить

Антон Сарамуд

ouxen
0

пилот и помощник пишут живы.

Ответить

Тагир Каминский

0

Всех депутатов срочно пересадить на вертолеты этого производителя))))

Ответить

Александр Ашкинадзе

0

интересно, а откуда у депутата вообще вертолет?

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