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Наклейка неожиданно появилось в госконтракте в одном ряду с техобслуживанием автомобилей и запчастями.
ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго России (занимается охраной объектов энергетики) указало одной из категорий госзакупки для Северо-Кавказского филиала наклейки с надписью «Обама ЧМО». Об этом рассказали «Открытые медиа», изучившие государственный контракт на портале госзакупок.
Согласно документации, подрядчик должен выполнить работы по техобслуживанию и ремонту автомобилей. Также в закупку включили запчасти, технические жидкости и материалы. Среди пунктов идёт перечень наклеек для автомобилей, в число которых и попала наклейка «Обама ЧМО».
Заказчик даже сравнил цену такой наклейки у трёх разных поставщиков, выявив среднюю стоимость — 81 рубль. В целом работы по техобслуживанию оценили в 1,21 миллиона рублей.
Юрист Северо-кавказского филиала «Ведомственной охраны» заявил «Открытым медиа», что ведомство не собиралось закупать подобные наклейки. Строчку с «Обама ЧМО» уберут, пообещал он. Специалист, готовящий госзакупку, предположил, что наклейка с оскорблением в адрес бывшего президента США могла появиться из-за «ошибки текстового редактора вроде Т9». Вторая версия — техническая ошибка.
ошибки текстового редактора вроде Т9
Они с телефона таблицы в Excel составляют?)
А нехуй в подъездах срать! Думал, ушёл на пенсию и теперь никто не заметит, как он по ночам лампочки пиздит и кучи оставляет.
Даже интересно, а что за текст исправлял Т9