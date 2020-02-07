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Женя Кузьмин
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Охрана Минэнерго включила в госзакупку наклейки «Обама ЧМО». Ведомство объяснило это автозаменой Материал редакции

Наклейка неожиданно появилось в госконтракте в одном ряду с техобслуживанием автомобилей и запчастями.

15 комментариев
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ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго России (занимается охраной объектов энергетики) указало одной из категорий госзакупки для Северо-Кавказского филиала наклейки с надписью «Обама ЧМО». Об этом рассказали «Открытые медиа», изучившие государственный контракт на портале госзакупок.

Согласно документации, подрядчик должен выполнить работы по техобслуживанию и ремонту автомобилей. Также в закупку включили запчасти, технические жидкости и материалы. Среди пунктов идёт перечень наклеек для автомобилей, в число которых и попала наклейка «Обама ЧМО».

Заказчик даже сравнил цену такой наклейки у трёх разных поставщиков, выявив среднюю стоимость — 81 рубль. В целом работы по техобслуживанию оценили в 1,21 миллиона рублей.

Юрист Северо-кавказского филиала «Ведомственной охраны» заявил «Открытым медиа», что ведомство не собиралось закупать подобные наклейки. Строчку с «Обама ЧМО» уберут, пообещал он. Специалист, готовящий госзакупку, предположил, что наклейка с оскорблением в адрес бывшего президента США могла появиться из-за «ошибки текстового редактора вроде Т9». Вторая версия — техническая ошибка.

#новости #госзакупки

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15 комментариев
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DESAAD LXI

15
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ouxen

DESAAD
1

что это за уебок

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DESAAD LXI

ouxen
1

Обращение к обэмэ

Ответить

DESAAD LXI

DESAAD
0

https://youtu.be/qfF3XxaXWkQ

Ответить

Словесный Интервент

6

 ошибки текстового редактора вроде Т9

Они с телефона таблицы в Excel составляют?) 

Ответить

ouxen

Словесный
4

просто это неприкрытая ложь

Ответить

allah213

7

А нехуй в подъездах срать! Думал, ушёл на пенсию и теперь никто не заметит, как он по ночам лампочки пиздит и кучи оставляет.

Ответить

ouxen

4
Ответить

Marhal_New _Arleana

3

Ору в голосину

Ответить

Computer dragon

2

Обама опять в падиках срёт

Ответить

Коля Капелькин

2

ОБАМА БРО

Ответить

Изи Бризи

1

Недоработка. Надо было еще прикупить наклейки «Навальный - агент госдепа»

Ответить

Итальянский чувак

1

Даже интересно, а что за текст исправлял Т9

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Амир Аль-Мопеди

Итальянский
0

Детскую книжку.

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Иван Семёныч

0

Ор выше гор

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