Наклейка неожиданно появилось в госконтракте в одном ряду с техобслуживанием автомобилей и запчастями.

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ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго России (занимается охраной объектов энергетики) указало одной из категорий госзакупки для Северо-Кавказского филиала наклейки с надписью «Обама ЧМО». Об этом рассказали «Открытые медиа», изучившие государственный контракт на портале госзакупок.

Согласно документации, подрядчик должен выполнить работы по техобслуживанию и ремонту автомобилей. Также в закупку включили запчасти, технические жидкости и материалы. Среди пунктов идёт перечень наклеек для автомобилей, в число которых и попала наклейка «Обама ЧМО».

Заказчик даже сравнил цену такой наклейки у трёх разных поставщиков, выявив среднюю стоимость — 81 рубль. В целом работы по техобслуживанию оценили в 1,21 миллиона рублей.