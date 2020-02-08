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Новости
Сергей Звезда
6049

«Хабр» сменил юрлицо с российского на кипрское. Ранее он заявлял о попытке обезопаситься от «правовых неприятностей» Материал редакции

Изменения объясняют «нежеланием» ресурса выполнять требования для тех, кто включён в реестр Роскомнадзора.

52 комментария
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«Хабр» (бывший «Хабрахабр») теперь зарегистрирован не в России, а в городе Никосия на Кипре, говорится в новом пользовательском соглашении коллективного ресурса об IT-индустрии.

Пользователям «Хабра» стали сообщать о смене собственника при регистрации или при входе в действующий аккаунт. Уведомления рассылаются с 7 февраля. Если до указанной даты пользователи ресурса заключали соглашение с «Хабр» (Москва), то сейчас им нужно подтвердить новое — с юридическим лицом Habr Blockchain Publishing LTD (Хабр Блокчейн Паблишинг ЛТД).

​Пример уведомления на «Хабре»

Согласно документу, офис Habr Blockchain Publishing LTD находится в Никосии по адресу Diagorou 4, Kermia Buiding. Там же, например, располагалась компания Nessly Holdings Limited — «прокладка» перед присоединением «Одноклассников» к Mail.ru Group и реорганизацией юридической структуры компании. Этот адрес также часто упоминается в реестре журналистов, изучивших «Панамский архив».

С 2018 года на имя Habr Blockchain Publishing LTD зарегистрирован домен habr.com. Ресурс располагался в доменной зоне .ru, но его руководство решило расширить аудиторию и отправиться на глобальный рынок. С тех пор «Хабр» ведёт англоязычную версию. «Вы будете удивлены, но аналогов, не считая клонов, действительно нет», — рассказывал основатель сервиса Денис Крючков.

«Мы не скрывали, что одной из причин перестановок было в том числе желание обезопасить „Хабр“ от возможных правовых неприятностей», — писала администрация сервиса в 2018 году, первой в России раскрывая статистику запросов властей о пользователях. Из отчёта стало известно, что с 2013 по 2018 годы Роскомнадзор, ФСБ и другие ведомства обращались в «Хабр» почти 40 раз: девять запросов сайт отклонил. Данных за 2019 год в обновляемой версии отчёта нет, по крайней мере, на момент написания заметки.

«Хабр» включён в реестр ОРИ. «Переезд» ресурса связывают с отношением к требованиям властей

Администрация «Хабра» пока официально не объясняла причины переноса регистрации юридического лица из России на Кипр. Это, вероятно, связано с нежеланием выполнять требования к ней как организатору распространения информации (ОРИ), предположил член рабочей группы «Связь и ИТ» экспертного совета при правительстве России и создатель Telegram-канала «Эшер II» Филипп Кулин.

Роскомнадзор внёс «Хабрахабр» (habrahabr.ru) в реестр ОРИ в сентябре 2014 года — тогда ресурс стал шестым, кто туда попал. Сайта habr.com и geektimes.com в реестре нет.

Сервисам-ОРИ, которые не выполняют требования, грозит штраф и блокировка. Согласно «закону Яровой», включённые в реестр организации обязаны:

  • Хранить данные россиян в местных дата-центрах;
  • До полугода хранить содержание всех сообщений, включая текст, фото, аудио и видео;
  • До года хранить информацию о фактах передачи сообщений друг другу, IP-адресах входа, времени сессий, номерах телефонов и других данных пользователей;
  • По запросу передавать переписку и другие данные ФСБ и другим спецслужбам.

После включения в реестр ОРИ руководство «Хабра» решило перенести на другой ресурс «всё, что может быть проблемным» по мнению Роскомнадзора. В октябре 2014 года компания запустила проект Geektimes, предложив обсуждать там все темы, которые прямо или косвенно касаются политики. С 2018 года, с момента переезда на habr.com, Geektimes существует в виде раздела на «Хабре».

TJ направил запрос Денису Крючкову с просьбой прокомментировать ситуацию, но пока не получил ответ.

«Хабр» работает с 2006 года. Общая аудитория сервисов компании, по её данным, составляет 13,7 миллиона уникальных пользователей в месяц.

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52 комментария
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Трудящийся турник

68

Самый логичный поступок для сохранения ресурса.

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Alex Macher

Трудящийся
2

Не знаю что дает, сильно ничего не меняется. Захотят — заблокируют, если на запросы не отвечать.

К тому же им все равно русская прокладка нужна будет, для рекламодателей и т.д. Работать с иностранными очень геморно, многие откажутся. Будет прокладка, которой владеет кипрская фирма на 100%.

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Пространственный волк

Трудящийся
0

Самый логичный комментарий для Шарля Перро

Ответить

Передовой Даниль

–71

Крысы бегут с корабля

Ответить

Футбольный алмаз

Передовой
109

Это значит, что корабль тонет

Ответить

Плоский шмель

Передовой
52

Та не, крысы уже сбежали. Тут потихоньку матросы и пассажиры в шлюпки садятся.

Ответить

Организационный химик

Передовой
1

Опять словил волну.

Ответить

dmzkrsk

6

Глазова, Долгополова, Хабр, кто следующий?

Ответить

Ноу Нейм

dmzkrsk
30

Сергей Звезда.
Главный редактор анти-российского издания TJ

Ответить

Сергей Звезда

Ноу
3

только TJ пишется без кавычек

Ответить

Ноу Нейм

Сергей
33

Сделано! Спасибо за содействие, а то прокуратура могла не принять заявление   

Ответить

Решительный коктейль

Ноу
0

tj.com купят 

Ответить

Slow Dimon

10

А чего так? Всё же хорошо было. Вне политики всё такое.

Ответить

Владимир Филатов

Slow
5

Политика, она как физические законы - даже если ты ей интересуешься, это вовсе не значит, что когда-нибудь тебе на голову не упадёт яблоко.

Ответить

Глобальный цветок

7

TJ, повод задуматся

Ответить

Передовой Даниль

Глобальный
0

Тж давно на кипре вообще-то

Ответить

Пространственный волк

Передовой
0

RLY ?

Ответить

Mezzo Deesa

6

TJ направил запрос

но пока не получил ответ

Классика

Ответить

Eugen T

5

Давно пора

Ответить

Михаил Бочаров

2

Вот за хабр можно реально на улицу выйти. HabrQ&A, бывший Toster.ru - вот оно, реальное национальное достояние, а не какой-то там вонючий Газпром.

Ответить

Kyler

Михаил
3

Стаковерфлоу на минималках

Ответить

T:ema

Kyler
0

Стаклверфлоу сборник вопросов и ответов. Больших статей там нет и не предполагается. Тогда уже medium, но там - хаха - пэйвол

Ответить

Аркадий Иванов

Михаил
0

Да, да, конечно.

Ответить

Kyler

3

Все правильно сделали, давно пора это было сделать

Ответить

Виктор Ганелес

Kyler
1

Ну, они пытались по-хорошему
Резали хабр на части
Потом забили

Ответить

3AHO3A

Виктор
0

Как порезали, практически перестал заходить на сайт и перебрался на ЦП который сейчас vc.ru.

Ответить

Bad Bear

3

Hm...

Ответить

Artem Nyashin

3

Ну, ничего удивительного.
Шизанутых законов всё больше, требования неадекватные, есть реальная угроза словить проблем за "неугодный контент" ( а его непригодность будет определяться по желанию левой пятки какой-нибудь ФСБ или рандомного чинуши  ), желание держать сайт в таких условиях явно не растет.

Ответить

Евгений Дубровин

1

А не кого не смутило, что у них в названии «блокчейн» присутствует?

Ответить

Артур Крюк

Евгений
1

Не т, не кого

Ответить

Kyler

Евгений
0

Может типо стеба, или когда то давно (на хайпе) для привлечения внимания делали юр. лицо с таким названием

Ответить

Пространственный волк

1

Похоже к продаже готовиться (или ищет покупателей). Про обезопасить полная ерунда, все законы уже давно в действии и никак не мешали владельцам. Да и разделение на хабр и гиктаймс (там ещё мегамозг был) также полная ерунда, все ради денег было, а не какой-то там защиты. (уж точно не основная причина)

Ответить

Валентин Жетонофф

Пространственный
1

да не ты шо, просто бегут от кровавого режима!!! Дауны с ТЖ уже решили все)

Ответить

Ilya Grigöryev

1

Новость удобно было бы сдобрить тем, как тж решает подобную проблему)) Судя по молчанию - все слито в полном объеме))

Ответить

Украденная жизнь

1

Ранее ресурс заявлял о попытке обезопаситься от «правовых неприятностей». Как мило описан нынешний правовой беспредел.

Ответить

Решительный коктейль

0

А можно меня на Кипре зарегистрировать? Согласен тоже с кем-то в здании. 

Ответить

Litnikov Danil

Решительный
1

300к евро же

Ответить

Виктор Ганелес

Решительный
0

Я знаю, что в стране не хватает хлеба так что прогу обменять меня на мешок канадской пшеницы

Ответить

.

–35

предатели 

Ответить

Виктор Ганелес

.
0

Максим, привет

Ответить

Dzh SG

0

Интересные моменты 

Ответить

Кривой бинокль

0

@Denis Kryuchkov ждем ответа

Ответить

Финансовый Женя

0

Это, вероятно, связано с нежеланием выполнять требования организатора распространения информации (ОРИ)

Так а смысл. "Правовые неприятности" за несоблюдение правил для ОРИ - блокировка ркн. Какая разница где они зарегистрированы.

Ответить

Kyler

Финансовый
0

Ну заблокируют, и что? Кому надо и так зайдёт

Ответить

Финансовый Женя

Kyler
0

Это вроде бизнес, а не просто кружок по интересам, живущий исключительно за счет постоянной аудитории. Во-первых, отвалится значительная часть (бОльшая) трафика. Во-вторых, проблема с рекламой из-за потери гео при использовании впн. 

Не туда посмотрел, это они в 2018 хотели избежать "правовых неприятностей" для бизнеса, сейчас, видимо, забили, хотя тогда тем более заморачиваться с Кипром не было бы смысла.  Инвестора нашли поди, да и все.

Ответить

Kyler

Финансовый
0

Видимо риски выше, чем доход от рекламы. Как говорится будем наблюдать

Ответить

T:ema

Финансовый
0

Отжать домен и ресурс теперь гораздо сложнее. А заблокируют - проблемы пользователей, не сервиса

Ответить

Отдельный якорь

0

TJ направил запрос Денису Крючкову с просьбой прокомментировать ситуацию, но пока не получил ответ.

Haha classic

Ответить

That cat

0

А гомитет только булки раздвигает под российскую власть.

Ответить

Иван Семёныч

–1

Наверно нологов хотят меньше платить.

Ответить

Прохладный завод

–2

Законы-то все равно придётся соблюдать 🤷‍♂️
Может они хотели просто добавить блокчейн в название и налогов поменьше платить.

Ответить

German Times

Прохладный
0

Даже если заблокируют на территории России аудитория хабра легко может пользоваться впном

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