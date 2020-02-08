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Изменения объясняют «нежеланием» ресурса выполнять требования для тех, кто включён в реестр Роскомнадзора.
«Хабр» (бывший «Хабрахабр») теперь зарегистрирован не в России, а в городе Никосия на Кипре, говорится в новом пользовательском соглашении коллективного ресурса об IT-индустрии.
Пользователям «Хабра» стали сообщать о смене собственника при регистрации или при входе в действующий аккаунт. Уведомления рассылаются с 7 февраля. Если до указанной даты пользователи ресурса заключали соглашение с «Хабр» (Москва), то сейчас им нужно подтвердить новое — с юридическим лицом Habr Blockchain Publishing LTD (Хабр Блокчейн Паблишинг ЛТД).
Согласно документу, офис Habr Blockchain Publishing LTD находится в Никосии по адресу Diagorou 4, Kermia Buiding. Там же, например, располагалась компания Nessly Holdings Limited — «прокладка» перед присоединением «Одноклассников» к Mail.ru Group и реорганизацией юридической структуры компании. Этот адрес также часто упоминается в реестре журналистов, изучивших «Панамский архив».
С 2018 года на имя Habr Blockchain Publishing LTD зарегистрирован домен habr.com. Ресурс располагался в доменной зоне .ru, но его руководство решило расширить аудиторию и отправиться на глобальный рынок. С тех пор «Хабр» ведёт англоязычную версию. «Вы будете удивлены, но аналогов, не считая клонов, действительно нет», — рассказывал основатель сервиса Денис Крючков.
«Мы не скрывали, что одной из причин перестановок было в том числе желание обезопасить „Хабр“ от возможных правовых неприятностей», — писала администрация сервиса в 2018 году, первой в России раскрывая статистику запросов властей о пользователях. Из отчёта стало известно, что с 2013 по 2018 годы Роскомнадзор, ФСБ и другие ведомства обращались в «Хабр» почти 40 раз: девять запросов сайт отклонил. Данных за 2019 год в обновляемой версии отчёта нет, по крайней мере, на момент написания заметки.
Администрация «Хабра» пока официально не объясняла причины переноса регистрации юридического лица из России на Кипр. Это, вероятно, связано с нежеланием выполнять требования к ней как организатору распространения информации (ОРИ), предположил член рабочей группы «Связь и ИТ» экспертного совета при правительстве России и создатель Telegram-канала «Эшер II» Филипп Кулин.
Роскомнадзор внёс «Хабрахабр» (habrahabr.ru) в реестр ОРИ в сентябре 2014 года — тогда ресурс стал шестым, кто туда попал. Сайта habr.com и geektimes.com в реестре нет.
Сервисам-ОРИ, которые не выполняют требования, грозит штраф и блокировка. Согласно «закону Яровой», включённые в реестр организации обязаны:
После включения в реестр ОРИ руководство «Хабра» решило перенести на другой ресурс «всё, что может быть проблемным» по мнению Роскомнадзора. В октябре 2014 года компания запустила проект Geektimes, предложив обсуждать там все темы, которые прямо или косвенно касаются политики. С 2018 года, с момента переезда на habr.com, Geektimes существует в виде раздела на «Хабре».
TJ направил запрос Денису Крючкову с просьбой прокомментировать ситуацию, но пока не получил ответ.
«Хабр» работает с 2006 года. Общая аудитория сервисов компании, по её данным, составляет 13,7 миллиона уникальных пользователей в месяц.
Самый логичный поступок для сохранения ресурса.
Не знаю что дает, сильно ничего не меняется. Захотят — заблокируют, если на запросы не отвечать.
К тому же им все равно русская прокладка нужна будет, для рекламодателей и т.д. Работать с иностранными очень геморно, многие откажутся. Будет прокладка, которой владеет кипрская фирма на 100%.
Крысы бегут с корабля
Та не, крысы уже сбежали. Тут потихоньку матросы и пассажиры в шлюпки садятся.
Глазова, Долгополова, Хабр, кто следующий?
А чего так? Всё же хорошо было. Вне политики всё такое.
Политика, она как физические законы - даже если ты ей интересуешься, это вовсе не значит, что когда-нибудь тебе на голову не упадёт яблоко.
TJ, повод задуматся
Тж давно на кипре вообще-то
Вот за хабр можно реально на улицу выйти. HabrQ&A, бывший Toster.ru - вот оно, реальное национальное достояние, а не какой-то там вонючий Газпром.
Все правильно сделали, давно пора это было сделать
Ну, они пытались по-хорошему
Резали хабр на части
Потом забили
Ну, ничего удивительного.
Шизанутых законов всё больше, требования неадекватные, есть реальная угроза словить проблем за "неугодный контент" ( а его непригодность будет определяться по желанию левой пятки какой-нибудь ФСБ или рандомного чинуши ), желание держать сайт в таких условиях явно не растет.
А не кого не смутило, что у них в названии «блокчейн» присутствует?
Похоже к продаже готовиться (или ищет покупателей). Про обезопасить полная ерунда, все законы уже давно в действии и никак не мешали владельцам. Да и разделение на хабр и гиктаймс (там ещё мегамозг был) также полная ерунда, все ради денег было, а не какой-то там защиты. (уж точно не основная причина)
да не ты шо, просто бегут от кровавого режима!!! Дауны с ТЖ уже решили все)
Новость удобно было бы сдобрить тем, как тж решает подобную проблему)) Судя по молчанию - все слито в полном объеме))
Ранее ресурс заявлял о попытке обезопаситься от «правовых неприятностей». Как мило описан нынешний правовой беспредел.
А можно меня на Кипре зарегистрировать? Согласен тоже с кем-то в здании.
Я знаю, что в стране не хватает хлеба так что прогу обменять меня на мешок канадской пшеницы
предатели
Это, вероятно, связано с нежеланием выполнять требования организатора распространения информации (ОРИ)
Так а смысл. "Правовые неприятности" за несоблюдение правил для ОРИ - блокировка ркн. Какая разница где они зарегистрированы.
Ну заблокируют, и что? Кому надо и так зайдёт
Это вроде бизнес, а не просто кружок по интересам, живущий исключительно за счет постоянной аудитории. Во-первых, отвалится значительная часть (бОльшая) трафика. Во-вторых, проблема с рекламой из-за потери гео при использовании впн.
Не туда посмотрел, это они в 2018 хотели избежать "правовых неприятностей" для бизнеса, сейчас, видимо, забили, хотя тогда тем более заморачиваться с Кипром не было бы смысла. Инвестора нашли поди, да и все.
Отжать домен и ресурс теперь гораздо сложнее. А заблокируют - проблемы пользователей, не сервиса
TJ направил запрос Денису Крючкову с просьбой прокомментировать ситуацию, но пока не получил ответ.
Haha classic
Законы-то все равно придётся соблюдать 🤷♂️
Может они хотели просто добавить блокчейн в название и налогов поменьше платить.
Даже если заблокируют на территории России аудитория хабра легко может пользоваться впном