Изменения объясняют «нежеланием» ресурса выполнять требования для тех, кто включён в реестр Роскомнадзора.

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«Хабр» (бывший «Хабрахабр») теперь зарегистрирован не в России, а в городе Никосия на Кипре, говорится в новом пользовательском соглашении коллективного ресурса об IT-индустрии.

Пользователям «Хабра» стали сообщать о смене собственника при регистрации или при входе в действующий аккаунт. Уведомления рассылаются с 7 февраля. Если до указанной даты пользователи ресурса заключали соглашение с «Хабр» (Москва), то сейчас им нужно подтвердить новое — с юридическим лицом Habr Blockchain Publishing LTD (Хабр Блокчейн Паблишинг ЛТД).

​Пример уведомления на «Хабре»

Согласно документу, офис Habr Blockchain Publishing LTD находится в Никосии по адресу Diagorou 4, Kermia Buiding. Там же, например, располагалась компания Nessly Holdings Limited — «прокладка» перед присоединением «Одноклассников» к Mail.ru Group и реорганизацией юридической структуры компании. Этот адрес также часто упоминается в реестре журналистов, изучивших «Панамский архив».

С 2018 года на имя Habr Blockchain Publishing LTD зарегистрирован домен habr.com. Ресурс располагался в доменной зоне .ru, но его руководство решило расширить аудиторию и отправиться на глобальный рынок. С тех пор «Хабр» ведёт англоязычную версию. «Вы будете удивлены, но аналогов, не считая клонов, действительно нет», — рассказывал основатель сервиса Денис Крючков.

«Мы не скрывали, что одной из причин перестановок было в том числе желание обезопасить „Хабр“ от возможных правовых неприятностей», — писала администрация сервиса в 2018 году, первой в России раскрывая статистику запросов властей о пользователях. Из отчёта стало известно, что с 2013 по 2018 годы Роскомнадзор, ФСБ и другие ведомства обращались в «Хабр» почти 40 раз: девять запросов сайт отклонил. Данных за 2019 год в обновляемой версии отчёта нет, по крайней мере, на момент написания заметки.

«Хабр» включён в реестр ОРИ. «Переезд» ресурса связывают с отношением к требованиям властей

Администрация «Хабра» пока официально не объясняла причины переноса регистрации юридического лица из России на Кипр. Это, вероятно, связано с нежеланием выполнять требования организатора распространения информации (ОРИ), предположил член рабочей группы «Связь и ИТ» экспертного совета при правительстве России и создатель Telegram-канала «Эшер II» Филипп Кулин.

Роскомнадзор внёс «Хабрахабр» (habrahabr.ru) в реестр ОРИ в сентябре 2014 года — тогда ресурс стал шестым, кто туда попал. Сайта habr.com и geektimes.com в реестре нет.

Сервисам-ОРИ, которые не выполняют требования, грозит штраф и блокировка. Согласно «закону Яровой», включённые в реестр организации обязаны:

Хранить данные россиян в местных дата-центрах;

До полугода хранить содержание всех сообщений, включая текст, фото, аудио и видео;

До года хранить информацию о фактах передачи сообщений друг другу, IP-адресах входа, времени сессий, номерах телефонов и других данных пользователей;

По запросу передавать переписку и другие данные ФСБ и другим спецслужбам.

После включения в реестр ОРИ руководство «Хабра» решило перенести на другой ресурс «всё, что может быть проблемным» по мнению Роскомнадзора. В октябре 2014 года компания запустила проект Geektimes, предложив обсуждать там все темы, которые прямо или косвенно касаются политики. С 2018 года, с момента переезда на habr.com, Geektimes существует в виде раздела на «Хабре».

TJ направил запрос Денису Крючкову с просьбой прокомментировать ситуацию, но пока не получил ответ.