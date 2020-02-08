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Ольга Жигулина
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Число заразившихся новым коронавирусом приблизилось к 35 тысячам Материал редакции

Скончались 722 человека.

2 комментария
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Число заразившихся новым коронавирусом в Китае превысило 34,5 тысячи человек, из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй — 24,953 тысячи, смертельный исход зафиксирован в 722 случаях. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Госкомитета здравоохранения КНР.

В китайских больницах в разных регионах страны проходят курс лечения более 31 тысячи человек, состояние 6,1 тысяч из них врачи оценивают как тяжёлое.

Отдельно в Гонконге выявлено 26 случаев заражения (один человек скончался), в Макао — 10 случаев, на Тайване — 16.

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2 комментария
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Alexey Remizov

0

https://www.nbcnews.com/health/health-news/flu-season-continues-h1n1-diagnoses-picking-cdc-says-n1127391

от гриппа обычного в этот сезон в сша умерло 10 тысяч человек, заболело 19 млн.

Flu season continues, with H1N1 diagnoses…
10,000 people have died of the flu this season, including 68 children.
www.nbcnews.com
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Амир Аль-Мопеди

Alexey
0

То есть один умерший на 1900? У этого коронавируса одна смерть приходится на 47,7 человек.

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