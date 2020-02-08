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Скончались 722 человека.
Число заразившихся новым коронавирусом в Китае превысило 34,5 тысячи человек, из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй — 24,953 тысячи, смертельный исход зафиксирован в 722 случаях. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Госкомитета здравоохранения КНР.
В китайских больницах в разных регионах страны проходят курс лечения более 31 тысячи человек, состояние 6,1 тысяч из них врачи оценивают как тяжёлое.
Отдельно в Гонконге выявлено 26 случаев заражения (один человек скончался), в Макао — 10 случаев, на Тайване — 16.
https://www.nbcnews.com/health/health-news/flu-season-continues-h1n1-diagnoses-picking-cdc-says-n1127391
от гриппа обычного в этот сезон в сша умерло 10 тысяч человек, заболело 19 млн.
То есть один умерший на 1900? У этого коронавируса одна смерть приходится на 47,7 человек.
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