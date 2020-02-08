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Ольга Жигулина
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Российская певица выступит на церемонии вручения премии «Оскар» Материал редакции

Ожидается, что вместе с исполнительницами из других стран она споёт песню из мультфильма «Холодное сердце 2».

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​Анна Бутурлина Фото со страницы исполнительницы во «ВКонтакте»

Россиянка Анна Бутурлина, озвучившая Эльзу в русскоязычной версии «Холодного сердца», выступит на церемонии вручения премии Американской киноакадемии.

Она споёт песню «Into the Unknown» («Вновь за горизонт») вместе с исполнительницами из других стран: Марией Лусией (Дания), Виллемун Веркайк (Германия), Такако Мацу (Япония), Кармен Сарахи (Мексика), Лизой Стокке (Норвегия), Касей Лаской (Польша), Гизелой (Испания) и Гэм Вичайани (Таиланд). Также в выступлении примут участие Идина Мензел (голос Эльзы в оригинальном мультфильме) и Aurora.

Композиция входит в список номинантов на «Оскар» за «Лучшую песню».

Церемония награждения «Оскар-2020» состоится в ночь с 9 на 10 февраля.

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