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Ожидается, что вместе с исполнительницами из других стран она споёт песню из мультфильма «Холодное сердце 2».
Россиянка Анна Бутурлина, озвучившая Эльзу в русскоязычной версии «Холодного сердца», выступит на церемонии вручения премии Американской киноакадемии.
Она споёт песню «Into the Unknown» («Вновь за горизонт») вместе с исполнительницами из других стран: Марией Лусией (Дания), Виллемун Веркайк (Германия), Такако Мацу (Япония), Кармен Сарахи (Мексика), Лизой Стокке (Норвегия), Касей Лаской (Польша), Гизелой (Испания) и Гэм Вичайани (Таиланд). Также в выступлении примут участие Идина Мензел (голос Эльзы в оригинальном мультфильме) и Aurora.
Композиция входит в список номинантов на «Оскар» за «Лучшую песню».
Церемония награждения «Оскар-2020» состоится в ночь с 9 на 10 февраля.
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www.nbcnews.com