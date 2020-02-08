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Ольга Жигулина
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Трамп уволил нескольких представителей администрации США, свидетельствовавших против него в рамках процесса импичмента Материал редакции

Ранее Сенат оправдал его по всем пунктам обвинения.

9 комментариев
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Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп освободил от занимаемых должностей нескольких представителей администрации, выступивших со свидетельствами против него в рамках процесса импичмента.

Сообщается об увольнении Александра Виндмана, сотрудника Совета по национальной безопасности, который сыграл центральную роль в деле об импичменте Трампа. Его брат Юджин также лишился своей работы в адвокатской службе Белого дома. Ожидается, что Виндман, награждённый «Пурпурным сердцем» за службу в Ираке, вернётся к работе в Пентагоне.

Также о снятии с должности посла США в Евросоюзе сообщил Гордон Сондленд.

​Гордон Сондленд Фото AP

Ранее секретарь Белого дома Стефани Гришам заявила, что Трамп доволен, что разбирательство завершено, и «возможно, кому-то придётся за это заплатить».

5 февраля американские сенаторы полностью оправдали президента США Дональда Трампа во время заключительного голосования по процедуре импичмента. Решение Сената обжалованию не подлежит.

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9 комментариев
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Арслан Мучкаев

10

Красавчик Донни, вся эта хуерга пыль на его ботинках по сравнению с ним

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патау додик

2

Вполне логичное решение 👍

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Акиф Гаджиев

1

Ну, логично - импичмент хорошо выявил большинство ненадежных людей, которые ему в администрации после выборов 2020 вообще не нужны

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Президентский Мика

1

Ну вот, теперь можно и санкций некоторым добавить.

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Передовой Даниль

0

А либероидный тж опять защищает вождистов 

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Хороший звук

Передовой
0

Просто чувак логично поступил. При чем тут зашита?

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Передовой Даниль

Хороший
0

Если бы путин отправил в отставку кого-нибудь, кто его критиковал, все бы здесь набросились на путена и называли бы его диктатором и тираном...

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Хороший звук

Передовой
0

Критиковать не значит доводить до импичмента.
Да и разделяются понятия своя страна - чужая страна.

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Наим Алиев

0

Кто-нибудь в курсе, могут ли там просто так уволить? Он же наверняка должен был как-то мотивировать своё решение. Вряд ли в причине отмечено, что из-за голосования против него

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