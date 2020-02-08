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Ранее Сенат оправдал его по всем пунктам обвинения.
Президент США Дональд Трамп освободил от занимаемых должностей нескольких представителей администрации, выступивших со свидетельствами против него в рамках процесса импичмента.
Сообщается об увольнении Александра Виндмана, сотрудника Совета по национальной безопасности, который сыграл центральную роль в деле об импичменте Трампа. Его брат Юджин также лишился своей работы в адвокатской службе Белого дома. Ожидается, что Виндман, награждённый «Пурпурным сердцем» за службу в Ираке, вернётся к работе в Пентагоне.
Также о снятии с должности посла США в Евросоюзе сообщил Гордон Сондленд.
Ранее секретарь Белого дома Стефани Гришам заявила, что Трамп доволен, что разбирательство завершено, и «возможно, кому-то придётся за это заплатить».
5 февраля американские сенаторы полностью оправдали президента США Дональда Трампа во время заключительного голосования по процедуре импичмента. Решение Сената обжалованию не подлежит.
Ну, логично - импичмент хорошо выявил большинство ненадежных людей, которые ему в администрации после выборов 2020 вообще не нужны
А либероидный тж опять защищает вождистов
Просто чувак логично поступил. При чем тут зашита?
Если бы путин отправил в отставку кого-нибудь, кто его критиковал, все бы здесь набросились на путена и называли бы его диктатором и тираном...
Критиковать не значит доводить до импичмента.
Да и разделяются понятия своя страна - чужая страна.
Кто-нибудь в курсе, могут ли там просто так уволить? Он же наверняка должен был как-то мотивировать своё решение. Вряд ли в причине отмечено, что из-за голосования против него