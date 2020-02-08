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что происходит в интернете
Подозреваемый прошёл проверку на детекторе лжи.
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что история об анестезиологе, который якобы отключал ветеранов от аппарата искусственной вентиляции легких, не соответствует истине.
Мурашко отметил, что скандал негативно отразился на репутации медработников в стране.
Накануне стала известной история с «Двача»: пользователь сервиса рассказал, что при работе медиком якобы убил более 10 пациентов-ветеранов, поскольку любит «причинять умирающим людишкам мучения». На «Дваче» пришли к выводу, что речь идёт о медбрате из Кирова, тот отверг подозрения и попросил оставить в покое его и его близких.
С каких пор можно доверять результатам детектора лжи в УПК этого нет, же?
Ну сообщить о преступлении может даже битард.
А это уже должны проверить органы.
Скорее наоборот. На них же по итогу будет бочка, что смерти не расследовали.
С тех самых пор, когда Двач стал каким-то авторитетным источником и получил право травить неизвестных людей.
Лучше вообще не упоминал про «детектор лжи», просто заявил бы, что по результатам проверки убийства не подтвердились.
Однажды чиновник не употребил в заявлении поговорку и у него отвалилась жопа
Но это анекдот, а не поговорка. Вы что-то против анекдотов от политиков имеете?
Санитары интернета, блядь. Двач — сборище дегенератов и ноулайферов, получающих удовольствие от издевательств над людьми. Если каждого из них сдеанонить, за ними не меньше грехов окажется, чем у тех, кого они затравили.
в старой присказке: ложечка нашлась, осадочек остался.
почему они так фразеологизмы любят, нормально в таких заявлениях пользоваться ими ?
У русичей это воспитывается с детства, в школе: если не говорить русскими фразеологизмами и крылатыми фразами из русской литературы, то учителя и общество считают такого ребенка тупым, необразованным, и не принадлежащим к русской нации.
Ага, у нас в школе даже экзамен был по русским народным поговоркам. А те кто не сдавал, после уроков избивались старшеклассниками.
Больше скажу, при устройстве на работу HR первым делом спрашивает сколько человек знает пословиц – от этого напрямую зависит уровень зарплаты.
пропустили через детектор лжи
Звучит как "пропустили через него ток"
Ну вообще-то да.
детектор лжи
БДСМ какой-то.
BoundGods
Разве не нашли тёзок этого врача?
канал двача
Ммм, авторитетный источник
Там картинки в канале, сам делай выводы
https://t-do.ru/dvachannel/45961
Глянул, ебать какие детективы на дваче. Может мвд заключить с ними контракт на поймку преступников.
Нашли https://tjournal.ru/analysis/141867-na-dvache-zayavili-o-raskrytii-lichnosti-medbrata-pohvastavshegosya-ubiystvom-veteranov-on-pozhalovalsya-na-klevetu?comment=3065787
Как можно вообще поверить в такую ебатню
- Вы обвиняетесь в распространении ложной информации...
- А вот по телеку тоже врут
- А, ну тогда оправдан, конечно