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Новости
Ольга Жигулина
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Глава Минздрава РФ назвал фейком историю о медбрате, якобы убивавшем ветеранов Материал редакции

Подозреваемый прошёл проверку на детекторе лжи.

43 комментария
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Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что история об анестезиологе, который якобы отключал ветеранов от аппарата искусственной вентиляции легких, не соответствует истине.

Нашего коллегу, медицинского работника, пропустили через детектор лжи. И когда там всё отвергли, но как в старой присказке: ложечка нашлась, осадочек остался.

Михаил Мурашко
глава Минздрава РФ

Мурашко отметил, что скандал негативно отразился на репутации медработников в стране.

Подобные вещи — не редкость стала сегодня. Совершенно изменилось восприятие информационного поля. Поэтому при дефиците медицинского работника, при жалобах на доступность и на качество плюс ещё формируется вот это информационное поле.

Михаил Мурашко
глава Минздрава РФ

Накануне стала известной история с «Двача»: пользователь сервиса рассказал, что при работе медиком якобы убил более 10 пациентов-ветеранов, поскольку любит «причинять умирающим людишкам мучения». На «Дваче» пришли к выводу, что речь идёт о медбрате из Кирова, тот отверг подозрения и попросил оставить в покое его и его близких.

#новости

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43 комментария
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German Times

20

С каких пор можно доверять результатам детектора лжи в УПК этого нет, же?

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allah213

German
31

с каких пор можно доверять анонам с двача?

Ответить

g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

allah213
2

Ну сообщить о преступлении может даже битард.

Ответить

Вальдемар

g͡o͞od҉
1

сообщить о преступлении

О маняфантазиях

Ответить

g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

Вальдемар
5

А это уже должны проверить органы.

Ответить

Вальдемар

g͡o͞od҉
1

Заинтересованные в посадке врачей, ага

Ответить

g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

Вальдем…
0

Скорее наоборот. На них же по итогу будет бочка, что смерти не расследовали.

Ответить

Владимир Стародубов

German
12

С тех самых пор, когда Двач стал каким-то авторитетным источником и получил право травить неизвестных людей.

Ответить

Морской котик

German
4

Ну там не только детектор. Они проверяли, были ли в его смене трупы

Ответить

Передовой Даниль

12

Лучше вообще не упоминал про «детектор лжи», просто заявил бы, что по результатам проверки убийства не подтвердились. 

Ответить

Стандартный дым

Передовой
1

Он это для своей аудитории сказал

Ответить

Взаимный корабль

8

Однажды чиновник не употребил в заявлении поговорку и у него отвалилась жопа

Ответить

Коммунистический алмаз

Взаимный
0

Но это анекдот, а не поговорка. Вы что-то против анекдотов от политиков имеете?

Ответить

Модный Влад

Взаимный
0

У них просто старые привычки. 

Ответить

Вальдемар

5

Санитары интернета, блядь. Двач — сборище дегенератов и ноулайферов, получающих удовольствие от издевательств над людьми. Если каждого из них сдеанонить, за ними не меньше грехов окажется, чем у тех, кого они затравили.

Ответить

Солдатский чайник

2

в старой присказке: ложечка нашлась, осадочек остался.

почему они так фразеологизмы любят, нормально в таких заявлениях пользоваться ими ?

Ответить

Квадратный пришелец

Солдатский
–5

У русичей это воспитывается с детства, в школе: если не говорить русскими фразеологизмами и крылатыми фразами из русской литературы, то учителя и общество считают такого ребенка тупым, необразованным, и не принадлежащим к русской нации.

Ответить

Эдуард Гладышев

Квадратный
10

Ага, у нас в школе даже экзамен был по русским народным поговоркам. А те кто не сдавал, после уроков избивались старшеклассниками. 
Больше скажу, при устройстве на работу HR первым делом спрашивает сколько человек знает пословиц – от этого напрямую зависит уровень зарплаты.

Ответить

Эмиль Рубанов

Эдуард
0

Поговорками говорит вожак стаи, остальные подражают.

Ответить

Коммунистический алмаз

Солдатский
1

Эпоха постмодерна: везде надо вставлять референсы

Ответить

Mike

0

 пропустили через детектор лжи

Звучит как "пропустили через него ток"

Ответить

Паша Красников

Mike
6

Ну вообще-то да.

Ответить

Иван Гессе

Паша
4

детектор лжи

Ответить

Квадратный пришелец

Иван
1

БДСМ какой-то.

Ответить

Фейхтвангер

Квадратный
1

BoundGods

Ответить

Иван Гессе

Фейхтва…
2

норм ты прошаренный

Ответить

Фейхтвангер

Иван
2

Всесторонне развитый

Ответить

Илья Гераськин

0

Разве не нашли тёзок этого врача?

Ответить

Kyler

Илья
6

Нашли уже реального, в канале двача инфа

Ответить

Грэм Грэмский

Kyler
3

канал двача

Ммм, авторитетный источник

Ответить

Kyler

Грэм
2

Ссылки на RT, прости

Ответить

Эмиль Рубанов

Kyler
3

Ну вот в этот-то раз точно правда!!!! (Лол)

Ответить

Вальдемар

Kyler
1

Пруфы, что он реальный, кроме слов двачеров?

Ответить

Kyler

Вальдемар
2

Там картинки в канале, сам делай выводы
https://t-do.ru/dvachannel/45961

Ответить

Тимур Петров

Kyler
0

Глянул, ебать какие детективы на дваче. Может мвд заключить с ними контракт на поймку преступников.

Ответить

Паша Красников

Илья
4

Нашли https://tjournal.ru/analysis/141867-na-dvache-zayavili-o-raskrytii-lichnosti-medbrata-pohvastavshegosya-ubiystvom-veteranov-on-pozhalovalsya-na-klevetu?comment=3065787

На «Дваче» заявили о раскрытии личности…
СК и Минздрав начали проверку. Власти и госпиталь заявили, что сотрудник ничего в сети не писал, а…
tjournal.ru
Ответить

IO

1

Как можно вообще поверить в такую ебатню

Ответить

Dra

IO
0

Ты ж веришь, например, в ебатню по телевизору.

Ответить

Валентин Жетонофф

Dra
2

или на тж

Ответить

Грэм Грэмский

Dra
–1

- Вы обвиняетесь в распространении ложной информации...
- А вот по телеку тоже врут
- А, ну тогда оправдан, конечно

Ответить

Dra

Грэм
0

Иронично, что это сообщение от человека, также верящего в ебатню по телевизору)

Ответить

.

0

не убивал, а делал одолжение 

Ответить

Тимур Петров

0

https://rentry.co/kalinin

Информация актуальна на субботу, 8 февраля.
Информация актуальна на субботу, 8 февраля. Калинин Сергей Владимирович, 19.04.1993 г.р…
rentry.co
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