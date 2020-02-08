На северо-востоке Таиланда военнослужащий застрелил двоих или троих сослуживцев, после чего открыл стрельбу из автомата по посетителям торгового центра. По данным местных СМИ, не менее 8 (по другой информации, 12) человек были убиты, ещё несколько десятков получили ранения разной степени тяжести.