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По разным данным, погибли от 8 до 12 человек, многие получили ранения.
На северо-востоке Таиланда военнослужащий застрелил двоих или троих сослуживцев, после чего открыл стрельбу из автомата по посетителям торгового центра. По данным местных СМИ, не менее 8 (по другой информации, 12) человек были убиты, ещё несколько десятков получили ранения разной степени тяжести.
Происходящее стрелок транслировал на Facebook, там же он опубликовал селфи и написал, что «устал». По данным местных СМИ, он удерживает заложников. На месте работает полиция и военные.
Граф Хрущёв