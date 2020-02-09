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Ольга Жигулина
2017

Военнослужащего, устроившего стрельбу в Таиланде, ликвидировали. Его жертвами стали не менее 21 человека Материал редакции

Спецоперация в торговом центре Terminal 21 продолжалась более 12 часов.

14 комментариев
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В городе Накхонратчасима полиции удалось ликвидировать военнослужащего армии Таиланда Джакрапанта Томма, который убил и ранил десятки человек. Спецоперация в торговом центре продолжалась не менее 12 часов, СМИ сообщали о попытке стрелка скрыться с места преступления.

Данные о пострадавших незначительно расходятся: по информации полиции, погибли не менее 21 человека, ещё не менее 42 ранены. Bangkok Post сообщает о 25 погибших.

8 февраля Томма застрелил командира своей части, угнал военный автомобиль и через некоторое время открыл стрельбу из автомата по посетителям торгового центра Terminal 21. Он вёл трансляцию в Фейсбуке несколько минут, потом его аккаунт заблокировали. Сообщалось, что он удерживал заложников в здании торгового центра, они были спасены.

Это первое подобное происшествие в Таиланде за несколько десятилетий. По мнению премьер-министра страны, военный открыл огонь по людям из-за личной обиды, связанной с неудачной сделкой по продаже земли.

#новости

#происшествия

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14 комментариев
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Бумажный Женя

3

Хах, в комитете сломали теги и теперь больше двух нельзя написать в одной строке. @Александр Хнычков исправляйте

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Взаимный шар

2

Как я вам?

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N/a

Взаимный
3
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Sancta Sanctorum

Взаимный
1
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Корпоративный глобус

Sancta
0

О, Чёрный Властелин. Олды тут!

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Sancta Sanctorum

Взаимный
0

С кофе

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Anton Vladimirovich

–10

Так, стрелок, М16... Точно это его США загипнотизировало... Как водку пить дать, США будет вторгаться в Сирию, ой Украину, ээээ Тайланд да. Точно в Тайланд. Простите шаблон сломался чуть чуть, оговорился

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Vadim Krokhin

Anton
6

Все хорошо у вас?

Ответить

Андрей Балконский

Vadim
5

В дурку его

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Nikita Smirnov

Anton
3

Каким образом это М16, судя по цевью H&K/FN

Ответить

Сергей Сайганов

Nikita
0

G3 у него была, на одной из фоток отчетливо

Ответить

Корпоративный глобус

Anton
2

Надо было про Путина писать. Этот шаблон больше классов собирает.

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Бумажный Женя

2

Удивляет, что стрелок не самоликвидировался после произошедшего.

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Водный файл

0

военный открыл огонь по людям из-за личной обиды, связанной с неудачной сделкой по продаже земли.

О, то есть у них отговорка про "девушка написала письмо что его бросила" не катит. Видимо, тайская специфика.

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