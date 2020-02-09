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Спецоперация в торговом центре Terminal 21 продолжалась более 12 часов.
В городе Накхонратчасима полиции удалось ликвидировать военнослужащего армии Таиланда Джакрапанта Томма, который убил и ранил десятки человек. Спецоперация в торговом центре продолжалась не менее 12 часов, СМИ сообщали о попытке стрелка скрыться с места преступления.
Данные о пострадавших незначительно расходятся: по информации полиции, погибли не менее 21 человека, ещё не менее 42 ранены. Bangkok Post сообщает о 25 погибших.
8 февраля Томма застрелил командира своей части, угнал военный автомобиль и через некоторое время открыл стрельбу из автомата по посетителям торгового центра Terminal 21. Он вёл трансляцию в Фейсбуке несколько минут, потом его аккаунт заблокировали. Сообщалось, что он удерживал заложников в здании торгового центра, они были спасены.
Это первое подобное происшествие в Таиланде за несколько десятилетий. По мнению премьер-министра страны, военный открыл огонь по людям из-за личной обиды, связанной с неудачной сделкой по продаже земли.
Хах, в комитете сломали теги и теперь больше двух нельзя написать в одной строке. @Александр Хнычков исправляйте
Как я вам?
Так, стрелок, М16... Точно это его США загипнотизировало... Как водку пить дать, США будет вторгаться в Сирию, ой Украину, ээээ Тайланд да. Точно в Тайланд. Простите шаблон сломался чуть чуть, оговорился
Все хорошо у вас?
Каким образом это М16, судя по цевью H&K/FN
Надо было про Путина писать. Этот шаблон больше классов собирает.
военный открыл огонь по людям из-за личной обиды, связанной с неудачной сделкой по продаже земли.
О, то есть у них отговорка про "девушка написала письмо что его бросила" не катит. Видимо, тайская специфика.