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Накануне стало известно о первой смерти иностранца от нового коронавируса в КНР.
В Китае официально зарегистрировано 811 смертей от пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Подтверждено более 37 тысяч случаев заражения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Госкомитет здравоохранения КНР.
За сутки число заразившихся увеличилось на 2 656, умерли 89 человек. В государственных больницах проходят курс лечения более 33 тысяч человек, свыше 2,6 тысячи человек выздоровели.
8 февраля стало известно о том, что в Ухане от последствий пневмонии скончался гражданин США. Это первый зарегистрированный в КНР случай смерти иностранца в результате заражения новым коронавирусом.
Сегодня количество заражённых увеличилось на 1/18 от общего числа, погибло 0.3% (=3% от сегодняшних заражённых). Напоминаю, что общее число до сих пор всего лишь 37к, из которых погибло за это время лишь 2%, а выздоровело в 3 раза больше. Низка смертность сохраняется, темпы восстановления растут. По-моему рассказать про ещё разок про какой-нибудь СтопГОК было бы немного полезнее, особенно ввиду того, что мы живём не в Китае вовсе.