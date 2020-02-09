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Ольга Жигулина
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Число жертв коронавируса в Китае превысило 800 Материал редакции

Накануне стало известно о первой смерти иностранца от нового коронавируса в КНР.

1 комментарий
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В Китае официально зарегистрировано 811 смертей от пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Подтверждено более 37 тысяч случаев заражения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Госкомитет здравоохранения КНР.

За сутки число заразившихся увеличилось на 2 656, умерли 89 человек. В государственных больницах проходят курс лечения более 33 тысяч человек, свыше 2,6 тысячи человек выздоровели.

8 февраля стало известно о том, что в Ухане от последствий пневмонии скончался гражданин США. Это первый зарегистрированный в КНР случай смерти иностранца в результате заражения новым коронавирусом.

#новости

#вирусизкитая

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1 комментарий
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Alex Blush

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Сегодня количество заражённых увеличилось на 1/18 от общего числа, погибло 0.3% (=3% от сегодняшних заражённых). Напоминаю, что общее число до сих пор всего лишь 37к, из которых погибло за это время лишь 2%, а выздоровело в 3 раза больше. Низка смертность сохраняется, темпы восстановления растут. По-моему рассказать про ещё разок про какой-нибудь СтопГОК было бы немного полезнее, особенно ввиду того, что мы живём не в Китае вовсе.

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