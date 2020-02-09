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Сейчас власти оценивают обстановку как спокойную и уверяют, что ситуация взята под контроль.
Количество погибших в результате беспорядков на юге Казахстана увеличилось до десяти, ещё 43 были госпитализированы, более 1,5 тысячи человек лишились жилья, их временно разместили в детском саду и мечети. Ранее было известно в восьми погибших.
7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области Казахстана произошла массовая драка между местными жителями. После неё 137 человек обратились за помощью медиков, были сожжены или разрушены несколько десятков домов, машин и магазинов, задержаны десятки человек. По факту происшествия начато досудебное расследование по статьям «Убийство» и «Организация массовых беспорядков» УК Казахстана. В районе введён режим ЧС.
Около 90% населения Масанчи составляют дунгане, потомки бежавших в XIX веке в Российскую империю жителей Китая. Однако власти Казахстана заверили, что причиной столкновений стал бытовой конфликт без национальной подоплеки. Казахстанское международное бюро по правам человека призвало включить в комиссию по расследованию инцидента авторитетных представителей общественности и духовенства.
Президент страны Касым-Жомарт Токаев пообещал, что пострадавшие получат государственную поддержку, а чиновники, при попустительстве которых развился конфликт, будут наказаны.
Страна дикарей
Divide et impera. Практически по всей территории СНГ, в момент развала союза, элиты на местах разыгрывали национальную карту. А это - то ли побочка, то ли проверка...
Жаль, что все межэтнические конфликты – прямое следствие советской национальной политики.
Но почему до 80-х конфликты на этнической и национальной почве были в СССР в гомеопатических количествах...?
Это такой фантастический бред, что я даже не уверен серьезно ли написан этот комментарий или это очередная метаирония.
Железный кулак тоталитаризма разжали и всем стало понятно, насколько недальновидной была советская политика и насколько убогой была пропаганда дружбы народов. Когда Кремль рисовал границы, депортировал народы, угнетал меньшинства, насаждал русский язык, никто в центре не думал, что однажды эти периферийные республики обретут независимость
по неподтвержденным источникам, в ходе конфликта пострадал известный казахский журналист Борат Сагдиев
почему этого нет в новости...
Бежали в Россию, оказались в Казахстане. Абыдна