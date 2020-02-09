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Ольга Жигулина
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Количество жертв беспорядков на юге Казахстана увеличилось до 10 Материал редакции

Сейчас власти оценивают обстановку как спокойную и уверяют, что ситуация взята под контроль.

11 комментариев
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Фото AP

Количество погибших в результате беспорядков на юге Казахстана увеличилось до десяти, ещё 43 были госпитализированы, более 1,5 тысячи человек лишились жилья, их временно разместили в детском саду и мечети. Ранее было известно в восьми погибших.

7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области Казахстана произошла массовая драка между местными жителями. После неё 137 человек обратились за помощью медиков, были сожжены или разрушены несколько десятков домов, машин и магазинов, задержаны десятки человек. По факту происшествия начато досудебное расследование по статьям «Убийство» и «Организация массовых беспорядков» УК Казахстана. В районе введён режим ЧС.

Около 90% населения Масанчи составляют дунгане, потомки бежавших в XIX веке в Российскую империю жителей Китая. Однако власти Казахстана заверили, что причиной столкновений стал бытовой конфликт без национальной подоплеки. Казахстанское международное бюро по правам человека призвало включить в комиссию по расследованию инцидента авторитетных представителей общественности и духовенства.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев пообещал, что пострадавшие получат государственную поддержку, а чиновники, при попустительстве которых развился конфликт, будут наказаны.

#новости

#происшествия

#казахстан

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11 комментариев
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Прочий Макс

3

Это теперь хештеги всегда так переносится будут или баг?

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Квадратный Мурод

0

Страна дикарей 

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Comrade EightEightSeven

Квадратный
0

Divide et impera. Практически по всей территории СНГ, в момент развала союза, элиты на местах разыгрывали национальную карту. А это - то ли побочка, то ли проверка...

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Квадратный Мурод

Comrade
1

Жаль, что все межэтнические конфликты – прямое следствие советской национальной политики. 

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Comrade EightEightSeven

Квадратный
–1

Но почему до 80-х конфликты на этнической и национальной почве были в СССР в гомеопатических количествах...?

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Тим Муталов

Comrade
0

Это такой фантастический бред, что я даже не уверен серьезно ли написан этот комментарий или это очередная метаирония.

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Квадратный Мурод

Comrade
0

Железный кулак тоталитаризма разжали и всем стало понятно, насколько недальновидной была советская политика и насколько убогой была пропаганда дружбы народов. Когда Кремль рисовал границы, депортировал народы, угнетал меньшинства, насаждал русский язык, никто в центре не думал, что однажды эти периферийные республики обретут независимость

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Акиф Гаджиев

–2

по неподтвержденным источникам, в ходе конфликта пострадал известный казахский журналист Борат Сагдиев

почему этого нет в новости...

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Уважаемый Валера

Акиф
0

Он в США переехал, с женой-американкой живёт.

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Мощный Каковощи

–3

Бежали в Россию, оказались в Казахстане. Абыдна

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Владимир Земсков

Мощный
0

Не бежали в Россию.

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