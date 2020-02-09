Прямой эфир
Съёмки должны были идти с полудня до 6 утра.
Полицейские сорвали съёмки клипа группы Pussy Riot на песню «Бесит», которые должны были пройти на киностудии «Ленфильм». Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на слова участницы группы Надежды Толоконниковой. Информацию также подтвердил участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Пётр Верзилов.
По словам Толоконниковой, полицейские «зашли сначала, чтобы взять объяснение о том, что „пропаганды гомосексуализма и экстремизма“ не будет, потом ушли к начальству „Ленфильма“, и через полчаса во всём здании вырубили свет».
Участники съёмок хотели арендовать генератор, но его не разрешили занести на территорию «Ленфильма».
Интересно ментов самих не бесит что их юзают как шестёрок?
Доблестные менты откусили кусочек иссохшего языка жида Сороса! Маленькая победа в великой войне.
Пусть скажут спасибо, что членов этой экстремистской группы до сих пор не расстреляли