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Ольга Жигулина
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Полиция сорвала съёмки клипа Pussy Riot на «Ленфильме» Материал редакции

Съёмки должны были идти с полудня до 6 утра.

12 комментариев
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Полицейские в коридорах «Ленфильма» ​ Фото Надежды Толоконниковой

Полицейские сорвали съёмки клипа группы Pussy Riot на песню «Бесит», которые должны были пройти на киностудии «Ленфильм». Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на слова участницы группы Надежды Толоконниковой. Информацию также подтвердил участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Пётр Верзилов.

Пётр Верзилов @gruppa_voina
Совершенно гениально! Полиция и Центр Э в Петербурге только что сорвали сьемки клипа Pussy Riot «Бесит», которые проходили внутри павильона киностудии «Ленфильм». Менты вырубили электричество в корпусах Ленфильма! https://t.co/Wka9lRTwZp

По словам Толоконниковой, полицейские «зашли сначала, чтобы взять объяснение о том, что „пропаганды гомосексуализма и экстремизма“ не будет, потом ушли к начальству „Ленфильма“, и через полчаса во всём здании вырубили свет».

Участники съёмок хотели арендовать генератор, но его не разрешили занести на территорию «Ленфильма».

За два дня до съёмок клипа в «Ленфильм» приходили сотрудники в штатском и убедительно просили съёмки отменить. «Ленфильм» (на удивление) отказал им тогда, сказав, что мы заплатили и все документы в норме.

Надежда Толоконникова

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12 комментариев
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Закрытый паук например

20

Интересно ментов самих не бесит что их юзают как шестёрок?

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Sergey Michko

Закрытый
10

думаю, с удовольствием "гомосеков" разгоняют 

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Мёртвый

Закрытый
5

Это как пойти устроиться шестёркой, а потом удивляться, почему тебя используют по назначению.

Ответить

Сергей Колегов

Закрытый
2

Как говорится, «never misses gay event»

Ответить

Сергей Васильев

6

Доблестные менты откусили кусочек иссохшего языка жида Сороса! Маленькая победа в великой войне.

Ответить

пепси

Сергей
1
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Владимир Дыркин

1

ебанутые чиновники 

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Stan Majors

0

Слева акинфеев?)

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Иван Семёныч

0

Ленфильм уже не тот..

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пепси

0

#ихборьба

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Квадратный Мурод

–12

Пусть скажут спасибо, что членов этой экстремистской группы до сих пор не расстреляли

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Владислав Руденко

Квадратный
0

У вас с головой все в порядке?

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