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На студии заверили, что это не так.
Обновлено в 19:00. Директор «Ленфильма» Инесса Юрченко заверила, что причиной остановки съёмок в действительности стала авария на электросетях. Она назвала заявление Pussy Riot провокацией: «У ребят должны были сниматься актёры в форме полиции, поэтому не нужно выдавать это за то, что там находятся сотрудники полиции. На территории „Ленфильма“ полицейских нет. Показывать актеров и провоцировать общественность некрасиво».
Полицейские сорвали съёмки клипа группы Pussy Riot на песню «Бесит», которые должны были пройти на киностудии «Ленфильм». Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на слова участницы группы Надежды Толоконниковой. Информацию также подтвердил участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Пётр Верзилов.
По словам Толоконниковой, полицейские «зашли сначала, чтобы взять объяснение о том, что „пропаганды гомосексуализма и экстремизма“ не будет, потом ушли к начальству „Ленфильма“, и через полчаса во всём здании вырубили свет».
Участники съёмок хотели арендовать генератор, но его не разрешили занести на территорию «Ленфильма».
Интересно ментов самих не бесит что их юзают как шестёрок?
Мужики в форме ходят вместе и ищут пропаганду гомосексуализма.
Доблестные менты откусили кусочек иссохшего языка жида Сороса! Маленькая победа в великой войне.
Пусть скажут спасибо, что членов этой экстремистской группы до сих пор не расстреляли
У вас с головой все в порядке?
Это же Орлов–местный дурачок, не нужно его трогать, уже привыкли к нему
Слева акинфеев?)