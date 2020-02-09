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Новости
Ольга Жигулина
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Участники Pussy Riot заявили, что полиция сорвала съёмки их клипа на «Ленфильме» Материал редакции

На студии заверили, что это не так.

21 комментарий
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Полицейские в коридорах «Ленфильма» ​ Фото Надежды Толоконниковой

Обновлено в 19:00. Директор «Ленфильма» Инесса Юрченко заверила, что причиной остановки съёмок в действительности стала авария на электросетях. Она назвала заявление Pussy Riot провокацией: «У ребят должны были сниматься актёры в форме полиции, поэтому не нужно выдавать это за то, что там находятся сотрудники полиции. На территории „Ленфильма“ полицейских нет. Показывать актеров и провоцировать общественность некрасиво».

Полицейские сорвали съёмки клипа группы Pussy Riot на песню «Бесит», которые должны были пройти на киностудии «Ленфильм». Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на слова участницы группы Надежды Толоконниковой. Информацию также подтвердил участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Пётр Верзилов.

Пётр Верзилов @gruppa_voina
Совершенно гениально! Полиция и Центр Э в Петербурге только что сорвали сьемки клипа Pussy Riot «Бесит», которые проходили внутри павильона киностудии «Ленфильм». Менты вырубили электричество в корпусах Ленфильма! https://t.co/Wka9lRTwZp

По словам Толоконниковой, полицейские «зашли сначала, чтобы взять объяснение о том, что „пропаганды гомосексуализма и экстремизма“ не будет, потом ушли к начальству „Ленфильма“, и через полчаса во всём здании вырубили свет».

Участники съёмок хотели арендовать генератор, но его не разрешили занести на территорию «Ленфильма».

За два дня до съёмок клипа в «Ленфильм» приходили сотрудники в штатском и убедительно просили съёмки отменить. «Ленфильм» (на удивление) отказал им тогда, сказав, что мы заплатили и все документы в норме.

Надежда Толоконникова

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21 комментарий
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Закрытый паук например

36

Интересно ментов самих не бесит что их юзают как шестёрок?

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Sergey Michko

Закрытый
20

думаю, с удовольствием "гомосеков" разгоняют 

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Мёртвый

Закрытый
15

Это как пойти устроиться шестёркой, а потом удивляться, почему тебя используют по назначению.

Ответить

Сергей Колегов

Закрытый
4

Как говорится, «never misses gay event»

Ответить

Зенитный велосипед

Закрытый
1

Мужики в форме ходят вместе и ищут пропаганду гомосексуализма.

Ответить

Крупный Артем

Зенитный
0

Звучит как описание к порно 

Ответить

Сергей Васильев

8

Доблестные менты откусили кусочек иссохшего языка жида Сороса! Маленькая победа в великой войне.

Ответить

пепси

Сергей
6
Ответить

DESAAD LXI

пепси
1

Спасибо, украл, теперь это моя шутка

Ответить

пепси

DESAAD
1

ПОЗАИМСТВОВАЛ

Ответить

Квадратный Мурод

–24

Пусть скажут спасибо, что членов этой экстремистской группы до сих пор не расстреляли

Ответить

Владислав Руденко

Квадратный
2

У вас с головой все в порядке?

Ответить

Mr. LoveJoy

Владислав
3

Это же Орлов–местный дурачок, не нужно его трогать, уже привыкли к нему

Ответить

Владислав Руденко

Mr.
2

Спасибо за пояснение)
Не знал просто, что это местный дурачок)

Ответить

Владимир Филатов

Владислав
3

в дурку провели интернет

Ответить

пепси

1

#ихборьба

Ответить

Зенитный велосипед

1

Шиноби не палится

Ответить

Владимир Дыркин

0

ебанутые чиновники 

Ответить

Stan Majors

0

Слева акинфеев?)

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ouxen

Stan
0

кто блять?

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Иван Семёныч

0

Ленфильм уже не тот..

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