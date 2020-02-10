Лучшим актёром признали Хоакина Феникса, а лучшей актрисой — Рене Зеллвегер.

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​Пон Джун-хо на церемонии «Оскар» Фото Getty

В США прошла 92-я премия «Оскар», которая состоялась в лос-анджелесском театре «Долби». Прямую трансляцию мероприятия вёл Okko.

Пон Джун-хо взял «Оскар» за лучшую режиссёрскую работу, а лучшим актёром признали Хоакина Феникса за роль в фильме «Джокер». Рене Зеллвегер выиграла в номинации «Лучшая актриса» за фильм «Джуди», а лучшей картиной стали «Паразиты». Лора Дёрн забрала «Оскар» за лучшую роль второго плана в «Брачной истории», а Брэд Питт стал лучшим актёром второго плана, получив приз за роль в «Однажды в... Голливуде». Джун-хо, Питт, Дёрн и Феникс получили статуэтки впервые.

Лидерами церемонии стали «Паразиты» с четырьмя статуэтками и «1917» с тремя. «Паразиты» — это четвертая картина в истории, которая выиграла главные призы в Каннах и на «Оскаре». Лента также стала первым неанглоязычным фильмом в истории, который забрал главный приз церемонии.

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