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Лучшим актёром признали Хоакина Феникса, а лучшей актрисой — Рене Зеллвегер.
В США прошла 92-я премия «Оскар», которая состоялась в лос-анджелесском театре «Долби». Прямую трансляцию мероприятия вёл Okko.
Пон Джун-хо взял «Оскар» за лучшую режиссёрскую работу, а лучшим актёром признали Хоакина Феникса за роль в фильме «Джокер». Рене Зеллвегер выиграла в номинации «Лучшая актриса» за фильм «Джуди», а лучшей картиной стали «Паразиты». Лора Дёрн забрала «Оскар» за лучшую роль второго плана в «Брачной истории», а Брэд Питт стал лучшим актёром второго плана, получив приз за роль в «Однажды в... Голливуде». Джун-хо, Питт, Дёрн и Феникс получили статуэтки впервые.
Лидерами церемонии стали «Паразиты» с четырьмя статуэтками и «1917» с тремя. «Паразиты» — это четвертая картина в истории, которая выиграла главные призы в Каннах и на «Оскаре». Лента также стала первым неанглоязычным фильмом в истории, который забрал главный приз церемонии.
Брэд Питт («Однажды в... Голливуде»);
Чего-то дохуя людей бомбят. Паразиты охуенный фильм, заслуженная победа.
"Мы отнимаем у коровы телёнка и молоко, чтобы разбавлять им хлопья" © Хоакин Феникс
за джокера обидно, мог бы и лучший фильм взять (я тупой и не понял паразита)
А чо там понимать-то
паразиты просто охуенно смешной фильм с очень оригинальным концом, а джокер душная, скучная драма, в которой концовка читается через 20 минут после просмотра. Как вы вообще можете считать джокера лучше паразитов
концовка читается через 20 минут после просмотра
Разве концовка не читается прямо в названии фильма?
Судя по твоему комментарию, Паразиты - это фильм про Джокера, а Джокер - это фильм про Паразитов. Но знаешь что самое главное? То, что там, в кино, всё не по-настоящему, понарошку, а ты - самый настоящий клоун.
А комментик-то стоил регистрации
Нет. Паразиты крутые - сюжетом, да и этой иронией к всему. Помню как дооооолго я ждала паразитов и потом еле убедила мужа смотреть корейский фильм и не зря.
Джокер восхитительный, тем что невозможно оторваться от главного героя. Все его эмоции так безупречно оттыграны. Я не знаю Джокер это магия. Оба фильма крутые.
Ставьте лойс, дора держалась и не ходила в туалет ради вас...
паразиты и бредольф питлер заебок, остальное всё хуйня ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Мне кажется Оскар просто за актуалом попытался угнаться
азиаты >коронавирус> Сделаем лучший фильм паразиты типа про болезнь что тоже наверно, один хуй никто не смотрел
А зря, Паразиты довольно прикольный фильм, можно смело смотреть. Но я бы не сказал, что он был лучшим за год, конечно.
Я про академиков, вряд ли большиесво из из них смотрели хоть половину фильмов из списка)
У каждого академика есть вход в приложение Академии, в котором можно смотреть фильмы-номинанты на языке производства еще до выхода в прокат. И, насколько понимаю, каждый голосует в пределах своей области. И они реально все смотрят, намного больше, чем список номинантов. Это часть их работы — быть в курсе происходящего у коллег по цеху.
Нет, иначе не было бы споров в индустрии, что нужно вводить какую то проверку на факт того, смотрел академик фильм или нет
У тебя есть кто-то знакомый из академиков?)) или просто абы ляпнуть?)
Гугли если интересно, для тебя специально щас не буду искать статьи
Работаю в CG и знаю как минимум двух академиков из Москвы. Нахера мне гуглить)) Чтобы читать недалекое поверхностное мнение схожих с тобой ребят?))
Ой простите, не сразу заметил что с элитой разговариваю тут
Якобы знать полтора академика, чему я сомневаюсь, и затирать тут что знаешь все о Голливуде лучше других, что там и как
Ебать, это самый тупорылый комментарий в треде сразу.
Ебать, ты принимаешь все написанное в серьез
Интернет 2020, заебывает разбираться в этих ваших постметаирониях.
Да нет, просто если автор сморозил херню и его ткнули носом в это, то легче свалить на то, что это была некая "постирония" которую просто никто не понял..
Просто проще сказать что кто сморозил хуйню, если не понимаешь иронии
Так без Паразитов в 2019 году вообще бы прикола не было
Кто смотрел Паразитов? Действительно стоящее кино? Описание на кинопоиске не заинтересовывает что-то. Фильм мимо меня прошел, так как я не слышал о нем отзывов особо.
Однозначно оооочень стоящее, но не лучший фильм года. Но смотреть обязательно
[Академия] - Сколько наград вам дать?
[Паразиты] - Да
Вроде всё неплохо в этом году. Хотя не припомню какого-то крутого саундтрека в "Джокере"