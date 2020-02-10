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Дарья Лейзаренко
4610

Все победители Оскара-2020: лучший фильм — «Паразиты», лучший режиссёр — Пон Джун-хо Материал редакции

Лучшим актёром признали Хоакина Феникса, а лучшей актрисой — Рене Зеллвегер.

46 комментариев
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​Пон Джун-хо на церемонии «Оскар» Фото Getty

В США прошла 92-я премия «Оскар», которая состоялась в лос-анджелесском театре «Долби». Прямую трансляцию мероприятия вёл Okko.

Пон Джун-хо взял «Оскар» за лучшую режиссёрскую работу, а лучшим актёром признали Хоакина Феникса за роль в фильме «Джокер». Рене Зеллвегер выиграла в номинации «Лучшая актриса» за фильм «Джуди», а лучшей картиной стали «Паразиты». Лора Дёрн забрала «Оскар» за лучшую роль второго плана в «Брачной истории», а Брэд Питт стал лучшим актёром второго плана, получив приз за роль в «Однажды в... Голливуде». Джун-хо, Питт, Дёрн и Феникс получили статуэтки впервые.

Лидерами церемонии стали «Паразиты» с четырьмя статуэтками и «1917» с тремя. «Паразиты» — это четвертая картина в истории, которая выиграла главные призы в Каннах и на «Оскаре». Лента также стала первым неанглоязычным фильмом в истории, который забрал главный приз церемонии.

Полный список победителей

  • Лучший фильм — «Паразиты»;
  • Лучший режиссёр — Пон Джун-хо («Паразиты»);
  • Лучший актёр — Хоакин Феникс («Джокер»);
  • Лучшая актриса — Рене Зеллвегер («Джуди»);
  • Лучшая актриса второго плана — Лора Дёрн («Брачная история»);
  • Лучший актёр второго плана —

    Брэд Питт («Однажды в... Голливуде»);

  • Лучший оригинальный сценарий — Пон Чжун Хо («Паразиты»);
  • Лучший адаптированный сценарий — Тайка Вайтити («Кролик Джоджо»);
  • Лучший анимационный фильм — «История игрушек 4»;
  • Лучший документальный фильм — «Американская фабрика»;
  • Лучшие костюмы — «Маленькие женщины»;
  • Лучшая работа художника-постановщика — «Однажды в… Голливуде»;
  • Лучший грим —«Скандал»;
  • Лучший монтаж — «Ford против Ferrari»;
  • Лучший звуковой монтаж — «Ford против Ferrari»;
  • Лучшее сведение звука — «1917»;
  • Лучшая операторская работа — Роджер Дикинс («1917»);
  • Лучшие визуальные эффекты — «1917»;
  • Лучший короткометражный анимационный фильм — «Любовь к волосам»;
  • Лучший документальный короткометражный фильм — «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)»;
  • Лучший игровой короткометражный фильм — «Окно напротив»;
  • Лучший иностранный фильм — «Паразиты»;
  • Лучшая песня — «Рокетмен»;
  • Лучший оригинальный саундтрек — «Джокер».

#новости #кино #оскар #оскар2020

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46 комментариев
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Тим Муталов

18

Чего-то дохуя людей бомбят. Паразиты охуенный фильм, заслуженная победа.

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ouxen

Тим
–1

в то время как джокер унылое говно

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Честный ключ

9

"Мы отнимаем у коровы телёнка и молоко, чтобы разбавлять им хлопья" © Хоакин Феникс

Ответить

Академический динозавр

2

за джокера обидно, мог бы и лучший фильм взять (я тупой и не понял паразита)

Ответить

That cat

Академический
5

А чо там понимать-то

Ответить

Академический динозавр

That
2

не знаю что ответить пока что нужно поплакать простите

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

Академический
4

Наверное поэтому и понравился "Джокер"

Ответить

Неизвестный паркур

4

паразиты просто охуенно смешной фильм с очень оригинальным концом, а  джокер душная, скучная драма, в которой концовка читается через 20 минут после просмотра. Как вы вообще можете считать джокера лучше паразитов

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

Неизвестный
2

концовка читается через 20 минут после просмотра

Разве концовка не читается прямо в названии фильма?

Ответить

Billy Fox

Неизвестный
0

Судя по твоему комментарию, Паразиты - это фильм про Джокера, а Джокер - это фильм про Паразитов. Но знаешь что самое главное? То, что там, в кино, всё не по-настоящему, понарошку, а ты - самый настоящий клоун.

Ответить

Неизвестный паркур

Billy
0

А комментик-то стоил регистрации

Ответить

Billy Fox

Неизвестный
–1

Вот именно из-за него-то я и вышел из ридонли

Ответить

Карина Мирзаева

Неизвестный
0

Нет. Паразиты крутые - сюжетом, да и этой иронией к всему. Помню как дооооолго я ждала паразитов и потом еле убедила мужа смотреть корейский фильм и не зря.
Джокер восхитительный, тем что невозможно оторваться от главного героя. Все его эмоции так безупречно оттыграны. Я не знаю Джокер это магия. Оба фильма крутые.

Ответить

That cat

4

Ставьте лойс, дора держалась и не ходила в туалет ради вас...

Ответить

Хрупкий томагавк_два

That
2

И пропустила вручение за лучший фильм

Ответить

Дарья Лейзаренко

Хрупкий
3

уже добавила

Ответить

ouxen

1

паразиты и бредольф питлер заебок, остальное всё хуйня ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

патау додик

ouxen
4

ясно, автору комментария 0 секунд.

Ответить

Алексей Селезнев

–4

Мне кажется Оскар просто за актуалом попытался угнаться 
азиаты >коронавирус> Сделаем лучший фильм паразиты типа про болезнь что тоже наверно, один хуй никто не смотрел 

Ответить

Возрастной спрей

Алексей
4

А зря, Паразиты довольно прикольный фильм, можно смело смотреть. Но я бы не сказал, что он был лучшим за год, конечно.

Ответить

Алексей Селезнев

Возрастной
–1

Я про академиков, вряд ли большиесво из из них смотрели хоть половину фильмов из списка)

Ответить

Sergey Sadowski

Алексей
0

У каждого академика есть вход в приложение Академии, в котором можно смотреть фильмы-номинанты на языке производства еще до выхода в прокат. И, насколько понимаю, каждый голосует в пределах своей области. И они реально все смотрят, намного больше, чем список номинантов. Это часть их работы — быть в курсе происходящего у коллег по цеху.

Ответить

Алексей Селезнев

Sergey
–1

Нет, иначе не было бы споров в индустрии, что нужно вводить какую то проверку на факт того, смотрел академик фильм или нет

Ответить

Sergey Sadowski

Алексей
0

У тебя есть кто-то знакомый из академиков?)) или просто абы ляпнуть?)

Ответить

Алексей Селезнев

Sergey
0

Гугли если интересно, для тебя специально щас не буду искать статьи 

Ответить

Sergey Sadowski

Алексей
0

Работаю в CG и знаю как минимум двух академиков из Москвы. Нахера мне гуглить)) Чтобы читать недалекое поверхностное мнение схожих с тобой ребят?))

Ответить

Алексей Селезнев

Sergey
0

Ой простите, не сразу заметил что с элитой разговариваю тут 
Якобы знать полтора академика, чему я сомневаюсь, и затирать тут что знаешь все о Голливуде лучше других, что там и как 

Ответить

Тим Муталов

Алексей
2

Ебать, это самый тупорылый комментарий в треде сразу.

Ответить

Алексей Селезнев

Тим
–1

Ебать, ты принимаешь все написанное в серьез 

Ответить

Тим Муталов

Алексей
5

Интернет 2020, заебывает разбираться в этих ваших постметаирониях.

Ответить

Илья Ерохин

Тим
1

Да нет, просто если автор сморозил херню и его ткнули носом в это, то легче свалить на то, что это была некая "постирония" которую просто никто не понял..

Ответить

Алексей Селезнев

Илья
–1

Просто проще сказать что кто сморозил хуйню, если не понимаешь иронии 

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

Алексей
0

Крутые теории заговора, можно мы их используем в программе на Рен-ТВ?

Ответить

Audrey Donya

1

Так без Паразитов в 2019 году вообще бы прикола не было

Ответить

Audrey Donya

Audrey
1

А, гоню. Без них и Неогранённых Драгоценностей

Ответить

патау додик

1

У киноакадемии определённо беды с башкой с такими лауреатами👍

Ответить

Elizabeth Baryshnikova

1

Спасибо киноакадемии за молоко, отнятых телят и убитых коров!

Ответить

Илья Ерохин

0

Кто смотрел Паразитов? Действительно стоящее кино? Описание на кинопоиске не заинтересовывает что-то. Фильм мимо меня прошел, так как я не слышал о нем отзывов особо.

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Александра Крамаренко

Илья
2

Однозначно оооочень стоящее, но не лучший фильм года. Но смотреть обязательно

Ответить

Arthur Litovko

Илья
2

Очень стоящее кино. Фильм года для меня

Ответить

Кирилл Константинов

0

Паразиты охуели

Ответить

Серебряный Джонни

0

[Академия] - Сколько наград вам дать?
[Паразиты] - Да

Ответить

Litnikov Danil

Серебряный
0

🤔

Ответить

mongoose

0

ну и самое нелепое это выступление эминема с песней 2002 года (!)

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

0

Вроде всё неплохо в этом году. Хотя не припомню какого-то крутого саундтрека в "Джокере"

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Александра Крамаренко

–1

Хоакин - лучший актёр, хоть на этом спасибо)

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