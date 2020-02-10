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На одном из столкнувшихся катеров было 39 российских туристов.
Возле острова Пхукет в Таиланде при столкновении катеров погибли двое детей из России, ещё 22 россиянина — получили ранения. Об этом пишет The Phuket News со ссылкой на полицию.
Информацию о гибели детей 6 и 12 лет журналистам подтвердил заведующий консульским отделом посольства в Таиланде Владимир Пронин. Он также сообщил о более 20 пострадавших туристах из России.
По информации Пронина, на одном из столкнувшихся катеров был только тайский экипаж, на втором – 39 российских туристов.
Соболезнования близким и родным.
Счастья здоровья погибшим
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!
В чем смысл таких статей?
Самолёты падают не так часто, хотя тоже уже ясно, что умереть в самолете та ещё редкость.
В России сколько детей умирают на дорогах?
Что тут ключевое? Катер, Тайланд, Россияне, Х детей? Более Х человек участников инцидента?
Лично я впервые слышу историю о столкновении катеров. Тут дибильность ситуации в кубе, еще и со смертями.. Это надо постаратся
Помечена статья как молния. То есть типа очень срочно важно знать. Но чтобы что? Срочно слезть с катеров? Запомнить, что это вдруг стало опасно? Не ездить в Тайланд?
В чем логика повесить новость как молнию?
Трагическое ЧП с двумя смертями детей, я не знаю точную статистику, но не удивлюсь, если на каждый день наберется гораздо больше смертей и детей и взрослых с нелепыми и обидными смертями.
За 2018 год в дтп погибло 18тыс человек например. Но кому это интересно, это не теракт и даже не крушение самолёта...
Отдыхайте в Чебоксарах
А сейчас разве каникулы? Откуда там 12летний ребенок взялся? Если не свой собственный, то родители видимо кусают себе локти и всё остальное за продление каникул
Меня позавчера сбил байк, многое выпало из памяти и до сих пор все довольно плохо. Так вот я никогда прежде не читал подобные новости с таким пониманием(( хороший урок
А ты пешком был? Тут сейчас много «водителей» без прав и умения. Внимательность 300 надо.
вот и подтверждение моей тактики не ездить в такие страны и тем более не таскать с собой детей. пока жив