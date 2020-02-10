На одном из столкнувшихся катеров было 39 российских туристов.

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Снимок The Phuket News

Возле острова Пхукет в Таиланде при столкновении катеров погибли двое детей из России, ещё 22 россиянина — получили ранения. Об этом пишет The Phuket News со ссылкой на полицию.

Информацию о гибели детей 6 и 12 лет журналистам подтвердил заведующий консульским отделом посольства в Таиланде Владимир Пронин. Он также сообщил о более 20 пострадавших туристах из России.

По информации Пронина, на одном из столкнувшихся катеров был только тайский экипаж, на втором – 39 российских туристов.