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Новости
Артём Мазанов
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В Таиланде при столкновении катеров погибли двое детей из России. Ещё 22 человека пострадали Материал редакции

На одном из столкнувшихся катеров было 39 российских туристов.

25 комментариев
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Снимок The Phuket News

Возле острова Пхукет в Таиланде при столкновении катеров погибли двое детей из России, ещё 22 россиянина — получили ранения. Об этом пишет The Phuket News со ссылкой на полицию.

Информацию о гибели детей 6 и 12 лет журналистам подтвердил заведующий консульским отделом посольства в Таиланде Владимир Пронин. Он также сообщил о более 20 пострадавших туристах из России.

По информации Пронина, на одном из столкнувшихся катеров был только тайский экипаж, на втором – 39 российских туристов.

Момент столкновения двух катеров​

#новости

#происшествия

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25 комментариев
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Амир Аль-Мопеди

11

Соболезнования близким и родным.

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Иван Демченко

Амир
–10

Счастья здоровья погибшим

Ответить

Ирман

Иван
2

Ты дебил?

Ответить

Жидкий единорожек88

Иван
1

Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!

Ответить

Alex Macher

Иван
–2

полный хохотач

Ответить

Руслан Шекуров

–8

В чем смысл таких статей?
Самолёты падают не так часто, хотя тоже уже ясно, что умереть в самолете та ещё редкость.

В России сколько детей умирают на дорогах?

Что тут ключевое? Катер, Тайланд, Россияне, Х детей? Более Х человек участников инцидента?

Ответить

Andrew Kostin

Руслан
5

Не каждый день российские дети погибают на курортах

Ответить

Матвей Зайцев

Руслан
2

Лично я впервые слышу историю о столкновении катеров. Тут дибильность ситуации в кубе, еще и со смертями.. Это надо постаратся

Ответить

Руслан Шекуров

Матвей
3

Помечена статья как молния. То есть типа очень срочно важно знать. Но чтобы что? Срочно слезть с катеров? Запомнить, что это вдруг стало опасно? Не ездить в Тайланд?

В чем логика повесить новость как молнию?
Трагическое ЧП с двумя смертями детей, я не знаю точную статистику, но не удивлюсь, если на каждый день наберется гораздо больше смертей и детей и взрослых с нелепыми и обидными смертями.

Ответить

andorus

Руслан
2

Чтобы ты ахуевший сидел 

Ответить

Эдуард Гладышев

Руслан
1

За 2018 год в дтп погибло 18тыс человек например. Но кому это интересно, это не теракт и даже не крушение самолёта...

Ответить

Виктор

Руслан
0

Тайланд, российские туристы

Ответить

Иван Семёныч

Руслан
0

Мог бы просто бота Лебедева вызвать

Ответить

Haoo Hao

2

Отдыхайте в Чебоксарах

Ответить

пепси

Haoo
1

просто отдыхайте

Ответить

Возрастной спрей

пепси
2

Отдыхайте на работе

Ответить

Дмитрий Михайлов

Haoo
0

Да. У нас на Волге тоже не плохо, особенно летом

Ответить

theLastLetters

Haoo
0

В Чупашкарах.

Ответить

John Doe

0

А сейчас разве каникулы? Откуда там 12летний ребенок взялся? Если не свой собственный, то родители видимо кусают себе локти и всё остальное за продление каникул

Ответить

Михаил Левит

John
0

Карантин наверно.

Ответить

Igor Efimenko

0

Меня позавчера сбил байк, многое выпало из памяти и до сих пор все довольно плохо. Так вот я никогда прежде не читал подобные новости с таким пониманием(( хороший урок

Ответить

Ilya Proklov

Igor
0

А ты пешком был? Тут сейчас много «водителей» без прав и умения. Внимательность 300 надо.

Ответить

Андрей Балконский

0
Ответить

Stan Majors

–2

вот и подтверждение моей тактики не ездить в такие страны и тем более не таскать с  собой детей. пока жив

Ответить

Довольный пистолет

Stan
0

Не выходить из комнаты

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