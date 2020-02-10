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Артём Мазанов
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«Ъ»: мошенники через банкоматы «Сбербанка» пополнили счета «билетами банка Сувенир» на 3 миллиона рублей Материал редакции

Следователи задержали рядовых участников аферы, но кураторов этой схемы пока не выявили.

10 комментариев
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Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи через банкоматы «Сбербанка»: мошенники пополнили свои счета «билетами банка Сувенир» на 2,87 миллиона рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Банкоматы приняли купюры номиналом в пять тысяч «дублей» из-за наклеенной «в нужном месте» металлизированной защитной полосы. Все аппараты, через которые действовали злоумышленники, были произведены фирмой NCR и относились к старой, крупноформатной серии.

В «Сбербанке» уточнили, что злоумышленники снимали деньги со счетов сразу после пополнения: причём не в Красноярске, а в Кургане, который находится в двух тысячах километрах.

Следствие задержало рядовых участников аферы, им предъявили обвинения в особо крупной краже. Но кураторов этой схемы правоохранительные органы пока не нашли. Организаторами аферы там считают двух «авторитетных» в криминальных кругах выходцев из Грузии.

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10 комментариев
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Пластиковое Окно

3

Денег не найдут, парни отсидят и выйдут шиковать. Classic.

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Pavel Melikhov

Пластиковое
8

На 3 ляма особо не разгуляешься, украли бы они 300 лямов другое дело.

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Финский дым

Pavel
0

ну 3 ляма,  полученные без какого-либо вложения усилий - вполне нормально. Их, скорее всего, сразу пустят в оборот, что б нельзя было отследить.
Куда интереснее - сколько пообещали "шестеркам" за такую операцию - уверен, что они знали, что их найдут

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Роман Белоус

Пластиковое
2

Когда они выйдут, всё бабло уже будет проёбано выходцами из грузии, которых не нашли еще

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Artem Kondratev

Пластиковое
1

Лол, что? "заказчики" будут шиковать, собственно как и делали раньше, у них и точки по продаже тех или иных продуктов "под рукой", и мини гостиници и много чего еще. А это обычные бегунки.

Все что их ждет, в лучшем случае, это относительный комфорт на зоне и какая-никакая подачка после. Как были грязью под ногтями, так и останутся.

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Mikhail Boyarskov

Пластиковое
0

158 ч4 - до 10 лет. Дадут 5 и года через 3 выйдут по УДО.  Если разделить на всех и на 3 года, то выйдет совсем печалька и в макдаке можно больше заработать. 

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Легкость Бытия

0

У банка приколов появился серьезный конкурент

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Дмитрий Городских

0

Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи

Но кураторов этой схемы правоохранительные органы пока не нашли.

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Mikhail Boyarskov

Дмитрий
0

ииии? Раскрыли как,где кто. Часть народа ищут, часть нахватил. 

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Довольный пистолет

0
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