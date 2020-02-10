Следователи задержали рядовых участников аферы, но кураторов этой схемы пока не выявили.

В закладки

Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи через банкоматы «Сбербанка»: мошенники пополнили свои счета «билетами банка Сувенир» на 2,87 миллиона рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Банкоматы приняли купюры номиналом в пять тысяч «дублей» из-за наклеенной «в нужном месте» металлизированной защитной полосы. Все аппараты, через которые действовали злоумышленники, были произведены фирмой NCR и относились к старой, крупноформатной серии.

В «Сбербанке» уточнили, что злоумышленники снимали деньги со счетов сразу после пополнения: причём не в Красноярске, а в Кургане, который находится в двух тысячах километрах.