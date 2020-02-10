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Следователи задержали рядовых участников аферы, но кураторов этой схемы пока не выявили.
Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи через банкоматы «Сбербанка»: мошенники пополнили свои счета «билетами банка Сувенир» на 2,87 миллиона рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Банкоматы приняли купюры номиналом в пять тысяч «дублей» из-за наклеенной «в нужном месте» металлизированной защитной полосы. Все аппараты, через которые действовали злоумышленники, были произведены фирмой NCR и относились к старой, крупноформатной серии.
В «Сбербанке» уточнили, что злоумышленники снимали деньги со счетов сразу после пополнения: причём не в Красноярске, а в Кургане, который находится в двух тысячах километрах.
Следствие задержало рядовых участников аферы, им предъявили обвинения в особо крупной краже. Но кураторов этой схемы правоохранительные органы пока не нашли. Организаторами аферы там считают двух «авторитетных» в криминальных кругах выходцев из Грузии.
Денег не найдут, парни отсидят и выйдут шиковать. Classic.
На 3 ляма особо не разгуляешься, украли бы они 300 лямов другое дело.
ну 3 ляма, полученные без какого-либо вложения усилий - вполне нормально. Их, скорее всего, сразу пустят в оборот, что б нельзя было отследить.
Куда интереснее - сколько пообещали "шестеркам" за такую операцию - уверен, что они знали, что их найдут
Когда они выйдут, всё бабло уже будет проёбано выходцами из грузии, которых не нашли еще
Лол, что? "заказчики" будут шиковать, собственно как и делали раньше, у них и точки по продаже тех или иных продуктов "под рукой", и мини гостиници и много чего еще. А это обычные бегунки.
Все что их ждет, в лучшем случае, это относительный комфорт на зоне и какая-никакая подачка после. Как были грязью под ногтями, так и останутся.
158 ч4 - до 10 лет. Дадут 5 и года через 3 выйдут по УДО. Если разделить на всех и на 3 года, то выйдет совсем печалька и в макдаке можно больше заработать.
Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи
Но кураторов этой схемы правоохранительные органы пока не нашли.