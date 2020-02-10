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Артём Мазанов
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Boeing 747 долетел из Нью-Йорка в Лондон за рекордно короткое время благодаря урагану Материал редакции

Ветер помог самолёту разогнаться до 1327 км/ч.

23 комментария
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​Boeing 747

Boeing 747 авиакомпании British Airways благодаря урагану «Киара» совершил рейс Нью-Йорк – Лондон за рекордно короткое время: 4 часа 56 минут. Об этом сообщил сервис Flightradar.

Предыдущий рекорд перелёта для дозвуковых самолетов принадлежал лайнеру авиакомпании Norwegian 787, который в 2018 году пролетел по этому маршруту за 5 часов 13 минут. Но этот показатель из-за урагана побили также и два других самолёта Virgin Atlantic: они показали время 4 часа 57 минут и 4 часа 59 минуты. Среднее время полёта по этому маршруту составляет 6 часов 13 минут.

«Би-би-си» пишет, что благодаря «Киара» самолёт British Airways смог разогнаться до 1327 километров в час. В самой авиакомпании заявили, что там считают приоритетом безопасность, а не рекорды скорости. «Но наши пилоты сделали всё возможное, чтобы пассажиры вернулись в Лондон гораздо раньше времени», — добавили в British Airways.

Благодаря ветру «Киара» самолёты экономят время полёта и расход топлива Изображение Flightradar

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23 комментария
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Гражданский Орзэмэс

32

 Boeing 747 благодаря урагану совершил рейс за рекордно короткое время

В распоряжение СМИ попало видео из кабины самолёта во время полёта

Ответить

undefined

Гражданский
7
Ответить

Неведомый шар

5

Интересно, насколько это безопасно, «делать все возможное чтобы пассажиры прилетели в Лондон раньше времени» превышая скорость звука на самолете который не был сконструирован для этого

Ответить

Профессиональный микрофон

Неведомый
14

Дык самолету вроде важна относительная скорость, а не абсолютная

Ответить

andorus

Неведомый
5

Потому, что фактически он ее не превысил

Ответить

Артур Сакаев

Неведомый
2

абсолютно безопасно, наверно

Ответить

Сельскохозяйственный холод

Артур
2

Пока прокатывает - всё абсолютно безопасно

Ответить

Артур Сакаев

Сельскохозяйств…
0

тем более топливо экономится
бензин то нынче не дешевый

Ответить

Сельскохозяйственный холод

Артур
3

в следующий раз надо попробовать вообще без топлива долететь

Ответить

Абсолютный Даниль

Артур
0

Самолёты заправляют керосином.

Ответить

Фейхтвангер

Неведомый
0

Был ещё один лайнер, который хотел доставить пассажиров раньше срока. Правда шёл в обратном направлении.

Ответить

сироп от щекотки

3

Прочел заголовок новости так:

Boeing 747 долетел из Нью-Йорка в Лондон за рекордно короткое время благодаря У-РА-ГА-НУ!

Ответить

Alexander Voloshin

2

Было бы круто еще приписать за сколько этот самолет долетает в обычных условиях

Ответить

Артём Мазанов

Alexander
1

6 часов 13 минут

Ответить

Alexander Voloshin

Артём
0

Благодарю

Ответить

Yuri Miller

–1

Да его бы разнесло кавитацией от скорости звука. Мы все знаем что самолёты Мах 2 должны иметь особую конструкцию фюзеляжа, нагрузки на морду ударной волной слишком велики, похоже на утку. Если бы он стал слишком быстрым, автопилот бы снизил скорость двигателями. А не наоборот ли это был встречный ветер, обманувший трубку Пито? 

Ответить

Конструктивный звук

Yuri
1

нагрузки на морду ударной волной слишком велики

Ударная волна зависит от относительной скорости в среде, не от абсолютной.

Ответить

Yuri Miller

Конструктивный
1

А то есть он летел 1300 км-ч и потом внезапно вылетел из урагана и по инерции не летел 1300 км-ч, когда воздух навстречу "стал быстрее" ?

Ответить

Bradstreet Smith

Yuri
0

Не внезапно.

Ответить

Bradstreet Smith

Yuri
1

Потому что звук распространяется в среде, и самолёт относительно этой самой среды двигался со своей крейсерской скоростью. Однако, он ещё двигался относительно поверхности, как и среда (воздух, ветер), причём в одном направлении. Ты что, не смотрел про Дасти Полей Поле?

Ответить

Vardan Balayan

0

А это карта с ветрами на флайтрадаре бесплатная или за деньги?

Ответить

Albert Mnatsakanyan

Vardan
0

погода за подписку показывается 

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Morgan

–6

Почему на фото самолет авиакомпании Россия?

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