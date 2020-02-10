Ветер помог самолёту разогнаться до 1327 км/ч.

В закладки

​Boeing 747

Boeing 747 авиакомпании British Airways благодаря урагану «Киара» совершил рейс Нью-Йорк – Лондон за рекордно короткое время: 4 часа 56 минут. Об этом сообщил сервис Flightradar.

Предыдущий рекорд перелёта для дозвуковых самолетов принадлежал лайнеру авиакомпании Norwegian 787, который в 2018 году пролетел по этому маршруту за 5 часов 13 минут. Но этот показатель из-за урагана побили также и два других самолёта Virgin Atlantic: они показали время 4 часа 57 минут и 4 часа 59 минуты. Среднее время полёта по этому маршруту составляет 6 часов 13 минут.

«Би-би-си» пишет, что благодаря «Киара» самолёт British Airways смог разогнаться до 1327 километров в час. В самой авиакомпании заявили, что там считают приоритетом безопасность, а не рекорды скорости. «Но наши пилоты сделали всё возможное, чтобы пассажиры вернулись в Лондон гораздо раньше времени», — добавили в British Airways.