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Ветер помог самолёту разогнаться до 1327 км/ч.
Boeing 747 авиакомпании British Airways благодаря урагану «Киара» совершил рейс Нью-Йорк – Лондон за рекордно короткое время: 4 часа 56 минут. Об этом сообщил сервис Flightradar.
Предыдущий рекорд перелёта для дозвуковых самолетов принадлежал лайнеру авиакомпании Norwegian 787, который в 2018 году пролетел по этому маршруту за 5 часов 13 минут. Но этот показатель из-за урагана побили также и два других самолёта Virgin Atlantic: они показали время 4 часа 57 минут и 4 часа 59 минуты. Среднее время полёта по этому маршруту составляет 6 часов 13 минут.
«Би-би-си» пишет, что благодаря «Киара» самолёт British Airways смог разогнаться до 1327 километров в час. В самой авиакомпании заявили, что там считают приоритетом безопасность, а не рекорды скорости. «Но наши пилоты сделали всё возможное, чтобы пассажиры вернулись в Лондон гораздо раньше времени», — добавили в British Airways.
Boeing 747 благодаря урагану совершил рейс за рекордно короткое время
В распоряжение СМИ попало видео из кабины самолёта во время полёта
Интересно, насколько это безопасно, «делать все возможное чтобы пассажиры прилетели в Лондон раньше времени» превышая скорость звука на самолете который не был сконструирован для этого
Дык самолету вроде важна относительная скорость, а не абсолютная
абсолютно безопасно, наверно
Пока прокатывает - всё абсолютно безопасно
тем более топливо экономится
бензин то нынче не дешевый
в следующий раз надо попробовать вообще без топлива долететь
Был ещё один лайнер, который хотел доставить пассажиров раньше срока. Правда шёл в обратном направлении.
Прочел заголовок новости так:
Boeing 747 долетел из Нью-Йорка в Лондон за рекордно короткое время благодаря У-РА-ГА-НУ!
Было бы круто еще приписать за сколько этот самолет долетает в обычных условиях
Да его бы разнесло кавитацией от скорости звука. Мы все знаем что самолёты Мах 2 должны иметь особую конструкцию фюзеляжа, нагрузки на морду ударной волной слишком велики, похоже на утку. Если бы он стал слишком быстрым, автопилот бы снизил скорость двигателями. А не наоборот ли это был встречный ветер, обманувший трубку Пито?
нагрузки на морду ударной волной слишком велики
Ударная волна зависит от относительной скорости в среде, не от абсолютной.
А то есть он летел 1300 км-ч и потом внезапно вылетел из урагана и по инерции не летел 1300 км-ч, когда воздух навстречу "стал быстрее" ?
Потому что звук распространяется в среде, и самолёт относительно этой самой среды двигался со своей крейсерской скоростью. Однако, он ещё двигался относительно поверхности, как и среда (воздух, ветер), причём в одном направлении. Ты что, не смотрел про Дасти Полей Поле?
А это карта с ветрами на флайтрадаре бесплатная или за деньги?