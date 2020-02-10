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Артём Мазанов
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Фигуранты дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии. Их обвинили в планировании терактов для захвата власти Материал редакции

Молодые люди сообщали о пытках, избиениях и давлении со стороны силовиков.

84 комментария
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Илья Шакурский, Максим Иванкин и Василий Куксов Фото: Давид Френкеля для «Медиазоны»

Семеро фигурантов дела «Сети» получили от шести до 18 лет лишения свободы. Все подсудимые не признали свою вину, об этом сообщает «МБХ медиа».

Приговор вынесли по делу об организации деятельности «террористического сообщества „Сеть“» (часть 1 статьи 205.4 УК) и участии в нём (часть 2 статьи 205.4 УК). Некоторым фигурантам также вменяли незаконное хранение огнестрельного оружия, незаконное хранение взрывчатых веществ, покушение на поджог или взрыв из хулиганских побуждений, а также покушение на оборот наркотиков в крупном размере.

Пчелинцева и Шакурского следствие назвало организаторами «Сети».

  • Дмитрий Пчелинцев — 18 лет строгого режима;

  • Илья Шакурский — 16 лет строгого режима;
  • Андрей Чернов — 14 лет строгого режима;
  • Максим Иванкин — 13 лет строгого режима;
  • Михаил Кульков — 10 лет колонии строгого режима;
  • Василий Куксов — 9 лет колонии общего режима;
  • Арман Сангынбаев — 6 лет колонии общего режима.
Медиазона @mediazzzona
В зале суда после оглашения приговора по «пензенскому делу». Видео: Давид Френкель / Медиазона https://zona.media/online/2020/02/10/penza https://t.co/RNA71POXvA

Дело об организации террористического сообщества «Сеть» возбудили осенью 2017 года. Его фигуранты жаловались, что дали признательные показания под пытками со стороны сотрудников ФСБ. О давлении со стороны силовиков также рассказывали и свидетели, проходящие по делу. По версии следствия, данные о пытках не подтвердились.

​​​​​​​«Они сказали, что могут переломать мне…
На этой неделе сотрудники ФСБ приходили с обысками к нескольким петербургским антифашистам и…
zona.media

По версии ФСБ, 11 молодых людей в Пензе и Петербурге организовали террористическое сообщество «Сеть» и собирались свергнуть власть. Спецслужба считает, что Пчелинцев не позднее 2015 года решил объединить анархистов из разных российских городов в «боевые группы» для атак на органы власти.

ФСБ утверждала, что участники «Сети» хотели во время выборов президента и чемпионата мира по футболу при помощи взрывов «раскачать народные массы для дальнейшей дестабилизации политической обстановки в стране», а позднее «поднять вооружённый мятеж».

«Дело Сети»: кто эти люди и за что их судят. Гид…
Левых активистов в Пензе и Петербурге судят по обвинению в причастности к террористическому…
ovdinfo.org

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84 комментария
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Сельскохозяйственный холод

47

Пиздец

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Dmitry Korotchik

Сельскохозяйств…
3

йобанный стыд

Ответить

Финский дым

Dmitry
4

охуеть не встать

Ответить

Евгений Козлов

18

Молодым пацанам жизнь поломали, дали так будто они кого-то убили

Ответить

ExiLove

Евгений
11

За убийство меньше 10 дают. 

Ответить

Адекватный чувак

ExiLove
1

Так то за убийство холопа, а тут хула на царя!

Ответить

That cat

Евгений
6

Даже больше

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Евгений
3

Да в России что бы 16 лет за убийство дали надо постараться

Ответить

Финский дым

Дмитрий
5

@Платон Добров объяни человеку, что не надо

Ответить

Василий Лебедев

Евгений
2

Это тысячный сигнал народу от оккупантов, всем тем, кто захочет организовываться по-настоящему, а не через кукловодов, клоунов у пидарасов типа Прилепина с Сигалом.

Ответить

Иван Семёныч

Евгений
–9

хотели во время выборов президента и чемпионата мира по футболу при помощи взрывов «раскачать народные массы для дальнейшей дестабилизации политической обстановки в стране»

Когда взорвут тогда и приходите?

Ответить

Иван Семёныч

Иван
2

Астанавитесь, я тоже никого ещё не убил

Ответить

RJ

–32

Пожалуйста, только не надо в один голос кричать про злое ФСБ. Все что я читал оставляет очень двоякое впечатление. Один храпит порох дома, который нашёл на каком-то чердаке. Мы ведь все когда находим 400г пороха, то несём домой и смотрим на него. И конечно всякие Антифа и анархисты это просто субкультуры. Понятно почему есть недоверие к ФСБ, но с другой стороны, если тут были бы не русские парни, а выходцы с Кавказа и также отрицали бы свою вину и говорили про пытки, мне кажется поддерживающих было бы намного меньше.

Ответить

Василий Лебедев

RJ
20
Ответить

RJ

Василий
–2

Неуместный коммент. Фигурант дела сам рассказал откуда он его взял, ещё до тренда на пытки

Ответить

Василий Лебедев

RJ
5

Что еще за тренд на пытки? В сезоне весна-лето пытки были не модными? Вошли в тренды только в сезоне осень-зима?

Ответить

RJ

Василий
–1

Единогласно начать заявлять про пытки. Только ООН почему-то решило проигнорировать это.

Ответить

Василий Лебедев

RJ
2

Советую тебе изучить историю инженера-предпринимателя Валерия Пшеничного.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Василий
0

А у тебя весь унитаз в дерьме в квартире, потому что я видел фотку, где однажды сортир грязный был. 

Ответить

Василий Лебедев

Дмитрий
0

Твоя мамка, когда жаловалась мне, что ее сын не очень сообразительный.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Василий
0

Тогда это и твоя мамка тоже. Если следовать твоей логике. 

Ответить

Никита Бабич

Дмитрий
1

Прародительница, получается

Ответить

Василий Лебедев

Дмитрий
0

Обиделась, минусующая киса?) Ты хочешь сказать, что по твоей логике у всех несообразительных сыновей только одна мамка? Парень, да ты инвалид по голове.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Василий
0

Я минусую, только ватническое (или наоборот) говно, которое ты сюда льёшь) 

Ответить

Василий Лебедев

Дмитрий
–1

Летишь в игнор, тупенький.

Ответить

Илья Тимофеев

Василий
–1

Скажи это ему. 

Ответить

Georgiy Batalov

RJ
8

400г пороха

которым ты вот ну нихуя не взорвешь.
Пушо дымный порох это хуйня.

Ответить

RJ

Georgiy
–2

Ты мне скажи. Ты порох нашёл на каком-то чердаке, что ты будешь с ним делать?

Ответить

Georgiy Batalov

RJ
5

Ебать тебя не должно, что я с ним буду делать. Но явно не красным его отдам.

Ответить

RJ

Georgiy
0

Ты лучше успокойся. Его можно оставить там где нашёл и не тронуть как минимум.

Ответить

Aklai

RJ
3

Очевидно заберу домой и буду гуглить видосы “химия для дебилов“, а потом подожгу/взорву, хули с ним ещё делать то

Ответить

Абсолютный Даниль

RJ
1

Если бы я нашёл его будучи подростком, то насыпал в консервную банку из под индийского кофе и в костёр её. Однако я бы позаботился о безопасности, и баловался бы в безлюдной местности.

Ответить

Никита Бабич

Абсолютный
4

Михаил, пройдёмте с нами

Ответить

Абсолютный

Никита
1

Кому-то из нас и за тридцать,
Кому-то и нет двадцати.
Нас можно, конечно, повесить,
Но нужно сначала найти.

Ответить

Роман Величкин

RJ
1

Типа, принес домой порох - заработал 16 лет?

Ответить

Казимир Милобендзкий

Georgiy
–1

Ясно, они пользовались хуйней, расходимся :)

Ответить

Georgiy Batalov

Казимир
0

Внезапно да. Чтобы нормально бахнуть дымным порохом 400г пиздец как мало.

Ответить

Никита Громов

RJ
4

Мы ведь все когда находим 400г пороха

А че такого? В детстве один парень из компашки как-то притащил банку пороха и мы целый день ходили поджигали его. Было весело. Нас тоже нужно было под суд отправить?

Ответить

Паша Красников

Никита
0

Расстрелять!

Ответить

Казимир Милобендзкий

RJ
2

Вангую дождь из минусов на этот комментарий!

Ответить

RJ

Казимир
0

Понятное дело, но может хоть кто-нибудь на секунду задумается, вместо того чтобы бездумно продолжать плыть по течению

Ответить

Ответственный глобус

RJ
–1

Может ты блять сам задумаешься, не?

Ответить

Никита Бабич

Казимир
1

На самом деле, как и его мнение, сочетание плюсов/минусов Двоякое

Ответить

ExiLove

RJ
0

Да Госпади, это обычные радикально левые дауны. Давать им по 20 лет строгача - это пиздец. 

Ответить

Дмитрий Алексеевич

11

Мне кажется (я не интересовался делами) реальные какие-нибудь чеченские террористы не все такие сроки получали. Ситуация конешна пиздевая

Ответить

Илья Тимофеев

6

Вот он, типичный захватчик власти. Вы посмотрите на него, а! 

Ответить

Казимир Милобендзкий

Илья
7

Сейчас бы в XXI веке судить о способности человека на преступление только по внешности :)

Ответить

Никита Бабич

Казимир
1

Спокойно, это мем

Ответить

AZP

–1

18 лет.
Выйдет в возрасте 40+, после параши и решёток, ничего больше не видевший. 
А вокруг всякие электромобили летать будут.

Ответить

Сельскохозяйственный холод

AZP
11

Какие нахуй электромобили? Он же обратно в Россию выйдет.

Ответить

Капитальный историк

Сельскохозяйств…
2

А там еще дед у власти сидит 

Ответить

Алексей Журавлёв

–18

Ждём экспертов ТЖ в комментах, которые свечку держали.

Напомните мне, что за терроризм делают в других ПРОДВИНУТЫХ странах?))

Ответить

Финский дым

Алексей
6

Где-то и коррупционеров к смертной казни приговаривают, что уж поделать.

Ответить

Илья Тимофеев

Финский
1

Ты что, хочешь пустые кабинеты чиновников? Одумайся!

Ответить

Финский дым

Илья
1

Камон, там второй на кресло сядет еще до того, как первому отрубят жопу

Ответить

Илья Тимофеев

Финский
1

И, очевидно, кристально честный ))

Ответить

Казимир Милобендзкий

Алексей
4

"А у вас негров линчуют!" не сработает. Действия людей за бугром не могут оправдать действий здесь.

Ответить

Абсолютный Даниль

Алексей
–1

А в Рашке террористом могут объявить любого. Зайдут силовики в квартиру, "подбросят" тебе в шкаф флаг игиловский, и все - ты уже террорюга. Хотя сам при этом не знаешь, чем Магомед от Аллаха отличается.

Ответить

Митя Простомолотов

3

потом они появятся на тж и напишут что сидят не за что. но им никто не поверит..

Ответить

Полицейский цвет

3

че не смеетесь? не смешно вам? Это Россия! Россия!

Ответить

сироп от щекотки

Полицейский
0

А вот и Олег Попов вышел на арену

Ответить

Полицейский цвет

сироп
0

Владимир Жириновский вообщет

Ответить

Полицейский цвет

Полицейский
0

советский и российский политик. Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации с 1993 по 2000 и с 2011 года. Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации всех созывов.

Ответить

That cat

1

Срочно нужен комментарий Ивахнова про неоднозначность

Ответить

Олег Ивахнов

That
4

Ничего не знаю про это но пока выглядит как пиздец.
Опять за переписку сажают?

Ответить

That cat

Олег
1

Почти, гэбист проник к ним в чат, написал им устав и за это их вот посадили.

Ответить

Олег Ивахнов

That
4

Никогда такого не было и вот опять.
У нового величтя ж так же было вроде

Ответить

That cat

Олег
–4

Это они и есть

Ответить

AZP

That
6

Это другие.

Ответить

Системный

AZP
1

но всем похуй

Ответить

Артём Мазанов

That
4

Паш ты шо, это другие совсем

Ответить

Дмитрий Ермакович

0

Здесь жутко жить.

Ответить

Valeriy Yegorov

0

А на этом ролике не Шакурский случайно? Внешне вроде похож. 

Ответить

сироп от щекотки

Valeriy
0

Да, кстати, оч похож 

Ответить

Дмитрий Кораблёв

0

А есть что-нибудь прочитать про них подробней? Кто-нибудь может "независимое" расследование делал и т.д.? 

Ответить

Никита Бабич

–1

Теракты заставляют инертные массы людей (коих большинство) приравнивать мысль из телевизора об опасности либералов к мысли об опасности анархистов (не всех, а конкретных).
Это крайне проигрышная стратегия в данной политической среде.
Сомневаюсь, что кто-то мог до такого додуматься.

Ответить

Иван Семёныч

Никита
0

Будто радикалы всегда каким-то умом отличались.

Ответить

Никита Бабич

Иван
0

Я не считаю, что все анархисты - радикалы. Существуют капитал-анархисты.

Ответить

Казимир Милобендзкий

Никита
0

Анархист - это радикал априори.

Ответить

Никита Бабич

Казимир
3

Для меня не очевидно, почему "априори".

Ответить

Казимир

Никита
0

Логически вытекает. Вот смотри: политический радикализм подразумевает стремление к коренным изменениям в политической системе и в общественных отношениях. Анархизм выступает против феномена власти как такового. Власть - ключевое понятие и ключевая идея во всех современных существующих государствах и в большинстве идеологий, в том числе левого толка. Власть - это инструмент, с помощью которого государства и другие политические субъекты достигают своих целей. Анархизм хочет коренного изменения - разрушения власти как таковой, а значит, он радикален в нынешних условиях.

Ответить

Системный ихтиандр

Никита
0

Эти вроде левые анархисты были.

Ответить

Иван Семёныч

Системный
0

Сорты говна

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Теория_подковы

Ответить

Yuri Miller

–3

до конца сидеть не будут. ЕСПЧ успеет отменить

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