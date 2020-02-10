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Молодые люди сообщали о пытках, избиениях и давлении со стороны силовиков.
Семеро фигурантов дела «Сети» получили от шести до 18 лет лишения свободы. Все подсудимые не признали свою вину, об этом сообщает «МБХ медиа».
Приговор вынесли по делу об организации деятельности «террористического сообщества „Сеть“» (часть 1 статьи 205.4 УК) и участии в нём (часть 2 статьи 205.4 УК). Некоторым фигурантам также вменяли незаконное хранение огнестрельного оружия, незаконное хранение взрывчатых веществ, покушение на поджог или взрыв из хулиганских побуждений, а также покушение на оборот наркотиков в крупном размере.
Пчелинцева и Шакурского следствие назвало организаторами «Сети».
Дмитрий Пчелинцев — 18 лет строгого режима;
Дело об организации террористического сообщества «Сеть» возбудили осенью 2017 года. Его фигуранты жаловались, что дали признательные показания под пытками со стороны сотрудников ФСБ. О давлении со стороны силовиков также рассказывали и свидетели, проходящие по делу. По версии следствия, данные о пытках не подтвердились.
По версии ФСБ, 11 молодых людей в Пензе и Петербурге организовали террористическое сообщество «Сеть» и собирались свергнуть власть. Спецслужба считает, что Пчелинцев не позднее 2015 года решил объединить анархистов из разных российских городов в «боевые группы» для атак на органы власти.
ФСБ утверждала, что участники «Сети» хотели во время выборов президента и чемпионата мира по футболу при помощи взрывов «раскачать народные массы для дальнейшей дестабилизации политической обстановки в стране», а позднее «поднять вооружённый мятеж».
Пиздец
йобанный стыд
Молодым пацанам жизнь поломали, дали так будто они кого-то убили
Да в России что бы 16 лет за убийство дали надо постараться
Это тысячный сигнал народу от оккупантов, всем тем, кто захочет организовываться по-настоящему, а не через кукловодов, клоунов у пидарасов типа Прилепина с Сигалом.
хотели во время выборов президента и чемпионата мира по футболу при помощи взрывов «раскачать народные массы для дальнейшей дестабилизации политической обстановки в стране»
Когда взорвут тогда и приходите?
Пожалуйста, только не надо в один голос кричать про злое ФСБ. Все что я читал оставляет очень двоякое впечатление. Один храпит порох дома, который нашёл на каком-то чердаке. Мы ведь все когда находим 400г пороха, то несём домой и смотрим на него. И конечно всякие Антифа и анархисты это просто субкультуры. Понятно почему есть недоверие к ФСБ, но с другой стороны, если тут были бы не русские парни, а выходцы с Кавказа и также отрицали бы свою вину и говорили про пытки, мне кажется поддерживающих было бы намного меньше.
Что еще за тренд на пытки? В сезоне весна-лето пытки были не модными? Вошли в тренды только в сезоне осень-зима?
Советую тебе изучить историю инженера-предпринимателя Валерия Пшеничного.
А у тебя весь унитаз в дерьме в квартире, потому что я видел фотку, где однажды сортир грязный был.
Твоя мамка, когда жаловалась мне, что ее сын не очень сообразительный.
Тогда это и твоя мамка тоже. Если следовать твоей логике.
Обиделась, минусующая киса?) Ты хочешь сказать, что по твоей логике у всех несообразительных сыновей только одна мамка? Парень, да ты инвалид по голове.
Я минусую, только ватническое (или наоборот) говно, которое ты сюда льёшь)
400г пороха
которым ты вот ну нихуя не взорвешь.
Пушо дымный порох это хуйня.
Ебать тебя не должно, что я с ним буду делать. Но явно не красным его отдам.
Если бы я нашёл его будучи подростком, то насыпал в консервную банку из под индийского кофе и в костёр её. Однако я бы позаботился о безопасности, и баловался бы в безлюдной местности.
Михаил, пройдёмте с нами
Кому-то из нас и за тридцать,
Кому-то и нет двадцати.
Нас можно, конечно, повесить,
Но нужно сначала найти.
Ясно, они пользовались хуйней, расходимся :)
Внезапно да. Чтобы нормально бахнуть дымным порохом 400г пиздец как мало.
Мы ведь все когда находим 400г пороха
А че такого? В детстве один парень из компашки как-то притащил банку пороха и мы целый день ходили поджигали его. Было весело. Нас тоже нужно было под суд отправить?
Вангую дождь из минусов на этот комментарий!
Мне кажется (я не интересовался делами) реальные какие-нибудь чеченские террористы не все такие сроки получали. Ситуация конешна пиздевая
Вот он, типичный захватчик власти. Вы посмотрите на него, а!
Сейчас бы в XXI веке судить о способности человека на преступление только по внешности :)
18 лет.
Выйдет в возрасте 40+, после параши и решёток, ничего больше не видевший.
А вокруг всякие электромобили летать будут.
Какие нахуй электромобили? Он же обратно в Россию выйдет.
Ждём экспертов ТЖ в комментах, которые свечку держали.
Напомните мне, что за терроризм делают в других ПРОДВИНУТЫХ странах?))
Где-то и коррупционеров к смертной казни приговаривают, что уж поделать.
Ты что, хочешь пустые кабинеты чиновников? Одумайся!
Камон, там второй на кресло сядет еще до того, как первому отрубят жопу
"А у вас негров линчуют!" не сработает. Действия людей за бугром не могут оправдать действий здесь.
А в Рашке террористом могут объявить любого. Зайдут силовики в квартиру, "подбросят" тебе в шкаф флаг игиловский, и все - ты уже террорюга. Хотя сам при этом не знаешь, чем Магомед от Аллаха отличается.
потом они появятся на тж и напишут что сидят не за что. но им никто не поверит..
че не смеетесь? не смешно вам? Это Россия! Россия!
А вот и Олег Попов вышел на арену
Владимир Жириновский вообщет
советский и российский политик. Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации с 1993 по 2000 и с 2011 года. Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации всех созывов.
Срочно нужен комментарий Ивахнова про неоднозначность
Ничего не знаю про это но пока выглядит как пиздец.
Опять за переписку сажают?
А на этом ролике не Шакурский случайно? Внешне вроде похож.
А есть что-нибудь прочитать про них подробней? Кто-нибудь может "независимое" расследование делал и т.д.?
Теракты заставляют инертные массы людей (коих большинство) приравнивать мысль из телевизора об опасности либералов к мысли об опасности анархистов (не всех, а конкретных).
Это крайне проигрышная стратегия в данной политической среде.
Сомневаюсь, что кто-то мог до такого додуматься.
Будто радикалы всегда каким-то умом отличались.
Я не считаю, что все анархисты - радикалы. Существуют капитал-анархисты.
Анархист - это радикал априори.
Для меня не очевидно, почему "априори".
Логически вытекает. Вот смотри: политический радикализм подразумевает стремление к коренным изменениям в политической системе и в общественных отношениях. Анархизм выступает против феномена власти как такового. Власть - ключевое понятие и ключевая идея во всех современных существующих государствах и в большинстве идеологий, в том числе левого толка. Власть - это инструмент, с помощью которого государства и другие политические субъекты достигают своих целей. Анархизм хочет коренного изменения - разрушения власти как таковой, а значит, он радикален в нынешних условиях.
Эти вроде левые анархисты были.