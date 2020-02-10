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Екатерина Кузнецова
6421

Ведущая «Вестей» на Камчатке рассмеялась на записи эфира, говоря о повышении выплат льготникам Материал редакции

ВГТРК, похоже, удалила из YouTube и соцсетей копии оригинального сюжета.

56 комментариев
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Скриншот видео​

9 февраля в сети распространилось видео с записи эфира «Вести-Камчатка», на котором ведущая Александра Новикова рассказывает о повышении выплат для льготников на 3%. Ведущая рассмеялась после того, как сообщила, что после индексации помощь на лекарства, путёвку в санаторий и международный проезд к нему составит «чуть больше полутора тысяч рублей» в месяц.

Из «набора социальных услуг» льготник может потратить почти 900 рублей на медикаменты, 137 рублей на путёвку, а оставшуюся сумму — на международный проезд. На этой фразе ведущая не смогла сдержать смех и извинилась перед коллегами: «Я честно очень старалась не засмеяться на этом месте».

Новикова обрадовалась, что находится не в прямом эфире — вероятнее всего, это один из дублей, не вошедших в финальную версию выпуска новостей. Ведущая действительно работает на ГТРК «Камчатка» и появлялась в других сюжетах «Вестей». Студия, в которой снимали эфир, также принадлежит телеканалу — это видно в новостных выпусках.

На момент написания заметки оригинального сюжета нет на YouTube и во «ВКонтакте» ГТРК «Камчатка», хотя оно было. Копии видео с рассмеявшейся ведущей также пропадают из соцсетей. Отдельного сайта у филиала нет.

​Скриншот удалённого видео из YouTube ГТРК «Камчатка»

Ведущая ошиблась, говоря о размере выплаты и «международном» транспорте. С 1 февраля 2020 года на 3% проиндексированы социальные выплаты для льготных категорий граждан: инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России и Героев Социалистического труда.

Общая сумма выплаты составляет 1155 рублей 06 копеек в месяц, в неё входит:

  • обеспечение необходимыми медикаментами — 889 рублей 66 копеек;
  • предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний — 137 рублей 63 копейки;
  • бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 127 рублей 77 копеек.

Директор камчатского филиала ВГТРК Алексей Костылёв заявил изданию «Подъём», что ему известна личность человека, который выложил ролик в соцсети. Однако его имя и должность не сообщались.

Пока никто ни за что не наказан. Найдутся виновные и будут какие-то наказания. Пока никаких предложений по наказанию для Александры у меня нет. Мы знаем, кто выложил видео, но оставим это. Это наши проблемы.

Разве наказание спасает от любых проблем?

Алексей Костылёв
директор камчатского филиала ВГТРК

TJ обратился за комментарием к ГТРК «Камчатка», но на момент написания статьи не получил ответ.

#новости #тв #деньги

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56 комментариев
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Alexey Snooker

91

Что не смеетесь? Не смешно? Не поняли? ЭТО РОССИЯ!

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Владимир Земсков

Alexey
29
Ответить

Пенсионный паркур

57

TJ обратился за комментарием

Вы всё ещё пытаетесь

Ответить

Dear Moscow,

Пенсионный
7

TJ обратился за комментарием к ГТРК «Камчатка», но на момент написания статьи не получил ответ

— Уссываемся со смеху, не можем говорить, извините!

Ответить

Maxim Semenov

Пенсионный
1

там просто уже все спят :/

Ответить

Алексей Дьяконов

30

В стране уже смеяться запрещено, не удивлюсь если ее уволят ещё за это

Ответить

Dmitry Shiryaev

Алексей
41

Её уволили ещё 2 недели назад, это была постановка и зелёный фон студии

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Dmitry
1

И вообще это загримированный Навальный

Ответить

Алексей Дьяконов

Dmitry
–4

Если постановка, то чего они тогда ролик удалили?

Ответить

Денис Копылов

Алексей
1

Да он рофлит

Ответить

Николай Смирнов

Алексей
1

Росия для грустных

Ответить

Андрей Рядькин

34

ей надо комментировать послания путина 

Ответить

Тяжелый химик

21

Забавно то, что есть на свете индивиды, уверенные в том, что РФ - "социальное государство" и хвалящие за это Путина

Ответить

Dear Moscow,

Тяжелый
17

есть на свете индивиды, уверенные в том, что РФ - "социальное государство" и хвалящие за это Путина

Петербуржец Аркадий Ротенберг до 40 лет проживал в коммунальной квартире, однако, с приходом к власти Владимира Владимировича Путина, вместе с братом бесплатно получил от страны отдельное комфортабельное жильё.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Тяжелый
0

И кто это, кроме пенсов в глубоком маразме, у которых единственное средство получения информации это ТВ? Другое дело что таких в России очень много

Ответить

Тяжелый химик

Дмитрий
1

Сейчас поменьше так стали говорить, а раньше - обычное дело. Можно сказать, самый распространенный аргумент в защиту. Мол, без Путина злые либералы из 90-х лишат народ всякой социалки.

Ответить

Dmitry Shiryaev

19

Ну по факту такие суммы вызывают и смех, и грусть

Ответить

Тимур Петров

10

Норм ведущая, посмеялся вместе с ней)
Ничего плохого не вижу, так как не прямой эфир.

Ответить

Richie Vell

9

Вполне адекватная реакция без злорадства в сторону неимущих, скорее искреннее охуевание с властей 

Ответить

Artem 88

Richie
2

Да она почти прямым текстом сказала «ну вы видели, какую хуйню они написали тут»))

Ответить

Dear Moscow,

5

«чуть больше полутора тысяч рублей» в месяц ... льготник может потратить почти 900 рублей на медикаменты, 137 рублей на путёвку, а оставшуюся сумму — на международный проезд ... «Я честно очень старалась не засмеяться на этом месте»

Она просто тоже вот этот ролик смотрела:

https://www.youtube.com/watch?v=eeb3MMl3lB4

Ответить

Финский дым

Dear
3

Автора ролика, кстати, вроде задержали
https://tjournal.ru/u/174606-goodsanta/142550-bloger-povesivshiy-portret-putina-v-lifte-arestovan-za-neuvazhenie-k-vlasti

Ответить

Dear Moscow,

Финский
4

Полный пиздец, если так. Хотя у видео про лифт просмотры, скорее всего, ещё больше взлетят.

На всякий случай сохранил себе оба ролика.

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Финский
0

Твиттер Бориса Абрамыча вроде бы лулзовый. Что-то типа ИА Панорама...

Ответить

Финский дым

Ипполит
0

Не знал. Думаю, через пару дней, если подтвердится, то информация выползет

Ответить

Vladimir Medvedev

5

TJ обратился за комментарием к ГТРК «Камчатка»

Интересно, зачем? Чтобы они шутку объяснили?

Ответить

Andre Macareno

4

Найс сиквел Дудки и Трубника

Ответить

Dear Moscow,

Andre
0

сиквел Дудки и Трубника

https://www.youtube.com/watch?v=rLlr2gBnJ1M

Ответить

Митя Простомолотов

3

TJ обратился за комментарием к ГТРК «Камчатка», но на момент написания статьи не получил ответ.

Надеюсь дело в часовых поясах

Ответить

fox_rus

3

Директор камчатского филиала ВГТРК Алексей Костылёв заявил изданию «Подъём», что ему известна личность человека, который .... допустил это. Однако его имя и должность не сообщались.

Путин?

Ответить

Патриотический яд

2

Новенькая наверное, не привыкла еще.

Ответить

Dra

–1

Господам поцреотам строго рекомендуется к просмотру, хоть и не поможет.

зы. противный какой у неё смех.

Ответить

Пенсионный паркур

Dra
5

зы. противный какой у неё смех.

Хз, заразительный немношк..

Ответить

Dmitry Korotchik

Пенсионный
0

я думал, будет душная крипота. а по итогу сам начал ржать с её смеха, зараза!

Ответить

Elian Kavinsky

1
Ответить

Igor Tarasov

1

Да эти пропагандоны киселевы-соловьевы-симоньяны уссываются над народом. 20 лет говном его кормят, а народ всё это хавает и терпит. 

Ответить

Alex Sharp

Igor
0

"Каждый народ заслуживает своего правителя" - Фридрих Ницше.

Ответить

mg791

–3

Научите ведущую сначала читать без ошибок, прежде чем выпускать в эфир: не международный транспорт, а междугородный.Поездки в санаторий по льготам положены или раз в год или два раза в год, точно не помню, поэтому ежемесячных выплат на проезд в 137 рублей вполне хватит для этой цели. Эти льготы всего лишь дополнение к пенсии или зарплате, а не основной доход. Интересно, возмущающиеся изо всех сил в комментариях "всепропальщики"живущие, надо полагать, за чертой бедности, если судить по силе их негодования, на последние копейки накупили себе смартфонов, чтобы строчить обличающие Путина комментарии?  Складывается впечатление, что либо ведущая полная дура,  либо это очередной провокационный вброс.

Ответить

Alex Sharp

mg791
2

О, ватана порвало

Ответить

mg791

Alex
–1

Надоели дебилы и адепты Навального и Ходорковского, "борцуны за народное счастье". Украинские майдауны подтянулись уже на подмогу, судя по твоему комментарию. Скучно одним в заднице, в которой вы оказались с 2014, хотите и Россию туда затянуть?

Ответить

Stuart Troitsky

0

Теперь её уволят, наверное :(

Ответить

Dear Moscow,

Stuart
1

Ты пишешь нам из 26 января?

Ответить

uouipopuiy

Stuart
0

давно пора прижать этих безграмотных ведущих. с листика прочитать без ошибок не может!

Ответить

Словесный Интервент

0

Ведущая говорит, что хорошо, что не в прямом эфире работала, но ведь недавно на первом канале в прямом эфире ещё бодрее выдали и ничего, никого не уволили. 

Ответить

Тимур Петров

Словесный
0

Ссылку

Ответить

Словесный Интервент

Тимур
2

https://tjournal.ru/news/141228-pervyy-kanal-svyazal-koronavirus-s-trampom-tak-kak-tot-razdaval-korony-na-miss-vselennoy-tak-vedushchiy-pytalsya-poshutit

Первый канал связал коронавирус с Трампом, так…
Клеймёнова легко было воспринять серьёзно: о том, что это шутка, напрямую он не сказал.
tjournal.ru
Ответить

Алексей Фомин

Словесный
0

Этот клоун, наверное, вписывается в концепцию новостей первого канала. Он же задолго, до той новости, о которой вы говорите, задвигал: "Амазонки-жрицы в полнолуние занимались специальными… ну, вы понимаете, практиками золотыми слитками определенной формы..." — дословная цитата при описании счетов одного из "кандидатов в перзиденты" .
Так что на первом канале, воспринимают, его шизу, скорее как фичу, а не баг.

«Какой формы слитки Грудинина»: неоднозначный…
Новый ведущий, заменивший в программе «Время» Екатерину Андрееву, рассказал о связи золота…
tjournal.ru
Ответить

0 Yeblonski

0

С 1 февраля 2020 года на 3% проиндексированы социальные выплаты для льготных категорий граждан: инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России и Героев Социалистического труда.

Здесь не смеяться, здесь плакать надо...

Ответить

Финский дым

0

Кого-то сегодня уволят 2 недели назад.

Ответить

Роман Белоус

0

Хоспаде какой странный смех

Ответить

Авиационный химик

0

Это не статья

Ответить

Профессиональный микрофон

0

*Междугороднем

Ответить

Миржан Досымбаев

0

Пупина на неё хватает! 

Ответить

Дима Погорелов

0

Она так смеётся, будто собирается захватить весь мир.

Ответить

Пышный бас

0

Помним. Любим. Скорбим.

Ответить

Morgan

0

Пока никаких предложений по наказанию для Александры у меня нет

Давайте поможем директору камчатского филиала ВГТРК придумать наказание для Александры ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить
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