ВГТРК, похоже, удалила из YouTube и соцсетей копии оригинального сюжета.

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Скриншот видео​

9 февраля в сети распространилось видео с записи эфира «Вести-Камчатка», на котором ведущая Александра Новикова рассказывает о повышении выплат для льготников на 3%. Ведущая рассмеялась после того, как сообщила, что после индексации помощь на лекарства, путёвку в санаторий и международный проезд к нему составит «чуть больше полутора тысяч рублей» в месяц.

Из «набора социальных услуг» льготник может потратить почти 900 рублей на медикаменты, 137 рублей на путёвку, а оставшуюся сумму — на международный проезд. На этой фразе ведущая не смогла сдержать смех и извинилась перед коллегами: «Я честно очень старалась не засмеяться на этом месте».

Новикова обрадовалась, что находится не в прямом эфире — вероятнее всего, это один из дублей, не вошедших в финальную версию выпуска новостей. Ведущая действительно работает на ГТРК «Камчатка» и появлялась в других сюжетах «Вестей». Студия, в которой снимали эфир, также принадлежит телеканалу — это видно в новостных выпусках.

На момент написания заметки оригинального сюжета нет на YouTube и во «ВКонтакте» ГТРК «Камчатка», хотя оно было. Копии видео с рассмеявшейся ведущей также пропадают из соцсетей. Отдельного сайта у филиала нет.

​Скриншот удалённого видео из YouTube ГТРК «Камчатка»

Ведущая ошиблась, говоря о размере выплаты и «международном» транспорте. С 1 февраля 2020 года на 3% проиндексированы социальные выплаты для льготных категорий граждан: инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России и Героев Социалистического труда.

Общая сумма выплаты составляет 1155 рублей 06 копеек в месяц, в неё входит:

обеспечение необходимыми медикаментами — 889 рублей 66 копеек;

предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний — 137 рублей 63 копейки;



бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 127 рублей 77 копеек.

Директор камчатского филиала ВГТРК Алексей Костылёв заявил изданию «Подъём», что ему известна личность человека, который выложил ролик в соцсети. Однако его имя и должность не сообщались.

Пока никто ни за что не наказан. Найдутся виновные и будут какие-то наказания. Пока никаких предложений по наказанию для Александры у меня нет. Мы знаем, кто выложил видео, но оставим это. Это наши проблемы. Разве наказание спасает от любых проблем? Алексей Костылёв директор камчатского филиала ВГТРК