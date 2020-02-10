Прямой эфир
ВГТРК, похоже, удалила из YouTube и соцсетей копии оригинального сюжета.
9 февраля в сети распространилось видео с записи эфира «Вести-Камчатка», на котором ведущая Александра Новикова рассказывает о повышении выплат для льготников на 3%. Ведущая рассмеялась после того, как сообщила, что после индексации помощь на лекарства, путёвку в санаторий и международный проезд к нему составит «чуть больше полутора тысяч рублей» в месяц.
Из «набора социальных услуг» льготник может потратить почти 900 рублей на медикаменты, 137 рублей на путёвку, а оставшуюся сумму — на международный проезд. На этой фразе ведущая не смогла сдержать смех и извинилась перед коллегами: «Я честно очень старалась не засмеяться на этом месте».
Новикова обрадовалась, что находится не в прямом эфире — вероятнее всего, это один из дублей, не вошедших в финальную версию выпуска новостей. Ведущая действительно работает на ГТРК «Камчатка» и появлялась в других сюжетах «Вестей». Студия, в которой снимали эфир, также принадлежит телеканалу — это видно в новостных выпусках.
На момент написания заметки оригинального сюжета нет на YouTube и во «ВКонтакте» ГТРК «Камчатка», хотя оно было. Копии видео с рассмеявшейся ведущей также пропадают из соцсетей. Отдельного сайта у филиала нет.
Ведущая ошиблась, говоря о размере выплаты и «международном» транспорте. С 1 февраля 2020 года на 3% проиндексированы социальные выплаты для льготных категорий граждан: инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России и Героев Социалистического труда.
Общая сумма выплаты составляет 1155 рублей 06 копеек в месяц, в неё входит:
Директор камчатского филиала ВГТРК Алексей Костылёв заявил изданию «Подъём», что ему известна личность человека, который выложил ролик в соцсети. Однако его имя и должность не сообщались.
TJ обратился за комментарием к ГТРК «Камчатка», но на момент написания статьи не получил ответ.
Что не смеетесь? Не смешно? Не поняли? ЭТО РОССИЯ!
TJ обратился за комментарием
Вы всё ещё пытаетесь
TJ обратился за комментарием к ГТРК «Камчатка», но на момент написания статьи не получил ответ
— Уссываемся со смеху, не можем говорить, извините!
В стране уже смеяться запрещено, не удивлюсь если ее уволят ещё за это
Её уволили ещё 2 недели назад, это была постановка и зелёный фон студии
Если постановка, то чего они тогда ролик удалили?
Забавно то, что есть на свете индивиды, уверенные в том, что РФ - "социальное государство" и хвалящие за это Путина
есть на свете индивиды, уверенные в том, что РФ - "социальное государство" и хвалящие за это Путина
Петербуржец Аркадий Ротенберг до 40 лет проживал в коммунальной квартире, однако, с приходом к власти Владимира Владимировича Путина, вместе с братом бесплатно получил от страны отдельное комфортабельное жильё.
И кто это, кроме пенсов в глубоком маразме, у которых единственное средство получения информации это ТВ? Другое дело что таких в России очень много
Сейчас поменьше так стали говорить, а раньше - обычное дело. Можно сказать, самый распространенный аргумент в защиту. Мол, без Путина злые либералы из 90-х лишат народ всякой социалки.
Норм ведущая, посмеялся вместе с ней)
Ничего плохого не вижу, так как не прямой эфир.
Вполне адекватная реакция без злорадства в сторону неимущих, скорее искреннее охуевание с властей
«чуть больше полутора тысяч рублей» в месяц ... льготник может потратить почти 900 рублей на медикаменты, 137 рублей на путёвку, а оставшуюся сумму — на международный проезд ... «Я честно очень старалась не засмеяться на этом месте»
Она просто тоже вот этот ролик смотрела:
Автора ролика, кстати, вроде задержали
https://tjournal.ru/u/174606-goodsanta/142550-bloger-povesivshiy-portret-putina-v-lifte-arestovan-za-neuvazhenie-k-vlasti
Полный пиздец, если так. Хотя у видео про лифт просмотры, скорее всего, ещё больше взлетят.
На всякий случай сохранил себе оба ролика.
Твиттер Бориса Абрамыча вроде бы лулзовый. Что-то типа ИА Панорама...
Не знал. Думаю, через пару дней, если подтвердится, то информация выползет
TJ обратился за комментарием к ГТРК «Камчатка»
Интересно, зачем? Чтобы они шутку объяснили?
Найс сиквел Дудки и Трубника
TJ обратился за комментарием к ГТРК «Камчатка», но на момент написания статьи не получил ответ.
Надеюсь дело в часовых поясах
Директор камчатского филиала ВГТРК Алексей Костылёв заявил изданию «Подъём», что ему известна личность человека, который .... допустил это. Однако его имя и должность не сообщались.
Путин?
Господам поцреотам строго рекомендуется к просмотру, хоть и не поможет.
зы. противный какой у неё смех.
зы. противный какой у неё смех.
Хз, заразительный немношк..
я думал, будет душная крипота. а по итогу сам начал ржать с её смеха, зараза!
Да эти пропагандоны киселевы-соловьевы-симоньяны уссываются над народом. 20 лет говном его кормят, а народ всё это хавает и терпит.
Научите ведущую сначала читать без ошибок, прежде чем выпускать в эфир: не международный транспорт, а междугородный.Поездки в санаторий по льготам положены или раз в год или два раза в год, точно не помню, поэтому ежемесячных выплат на проезд в 137 рублей вполне хватит для этой цели. Эти льготы всего лишь дополнение к пенсии или зарплате, а не основной доход. Интересно, возмущающиеся изо всех сил в комментариях "всепропальщики"живущие, надо полагать, за чертой бедности, если судить по силе их негодования, на последние копейки накупили себе смартфонов, чтобы строчить обличающие Путина комментарии? Складывается впечатление, что либо ведущая полная дура, либо это очередной провокационный вброс.
О, ватана порвало
Теперь её уволят, наверное :(
давно пора прижать этих безграмотных ведущих. с листика прочитать без ошибок не может!
Ведущая говорит, что хорошо, что не в прямом эфире работала, но ведь недавно на первом канале в прямом эфире ещё бодрее выдали и ничего, никого не уволили.
Ссылку
https://tjournal.ru/news/141228-pervyy-kanal-svyazal-koronavirus-s-trampom-tak-kak-tot-razdaval-korony-na-miss-vselennoy-tak-vedushchiy-pytalsya-poshutit
Этот клоун, наверное, вписывается в концепцию новостей первого канала. Он же задолго, до той новости, о которой вы говорите, задвигал: "Амазонки-жрицы в полнолуние занимались специальными… ну, вы понимаете, практиками золотыми слитками определенной формы..." — дословная цитата при описании счетов одного из "кандидатов в перзиденты" .
Так что на первом канале, воспринимают, его шизу, скорее как фичу, а не баг.
С 1 февраля 2020 года на 3% проиндексированы социальные выплаты для льготных категорий граждан: инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России и Героев Социалистического труда.
Здесь не смеяться, здесь плакать надо...
Пока никаких предложений по наказанию для Александры у меня нет
Давайте поможем директору камчатского филиала ВГТРК придумать наказание для Александры ( ͡° ͜ʖ ͡°)