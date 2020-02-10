Документ критиковали учёные, а в Кремле эти правила называли «перебором».

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Министерство науки и высшего образования отменило приказ, ограничивающий контакты российских ученых с иностранными коллегами. Об этом пишет ТАСС.

Об отмене приказа рассказал новый глава ведомства Валерий Фальков. Он не уточнил, с какого момента этот документ больше не действует.

Приказ отменен. Это важный момент, в первую очередь. Второе: безусловно, мы заинтересованы, чтобы сотрудничество развивалось на принципах открытой науки. Валерий Фальков глава Минобрнауки

Фальков также пояснил, что специальный порядок взаимодействия с иностранцами действует в отношении тех отраслей и проектов, которые важны для обеспечения национальной безопасности.