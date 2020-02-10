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Артём Мазанов
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Минобрнауки отменило приказ о правилах общения российских учёных с иностранными коллегами Материал редакции

Документ критиковали учёные, а в Кремле эти правила называли «перебором».

9 комментариев
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Министерство науки и высшего образования отменило приказ, ограничивающий контакты российских ученых с иностранными коллегами. Об этом пишет ТАСС.

Об отмене приказа рассказал новый глава ведомства Валерий Фальков. Он не уточнил, с какого момента этот документ больше не действует.

Приказ отменен. Это важный момент, в первую очередь. Второе: безусловно, мы заинтересованы, чтобы сотрудничество развивалось на принципах открытой науки.

Валерий Фальков
глава Минобрнауки

Фальков также пояснил, что специальный порядок взаимодействия с иностранцами действует в отношении тех отраслей и проектов, которые важны для обеспечения национальной безопасности.

13 августа 2019 года стало известно о приказе Минобрнауки, который ужесточил правила контактов российских ученых с иностранными коллегами. Тогда учёные назвали эти требования абсурдными, а Кремль — «перебором». Этот приказ предусматривал, что российские научные организации должны за пять дней уведомить министерство о будущей встрече с зарубежными коллегами.

#новости

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9 комментариев
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allah213

3

ОТТЕПЕЛЬ!111!

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Виктор Ганелес

1

А как насчёт уволить за профнепригодность автора того приказа?
Ээх

Ответить

Marat Khamadeev

Виктор
0

Справедливости ради: министр-то новый

Ответить

Виктор Ганелес

Marat
0

Типа старого и так уволили ?
:)

Ответить

Marat Khamadeev

Виктор
1

Технически да, ибо глава ведомства несёт ответственность за такую ерунду. Радует, что отмена этого распоряжения - это самый первый шаг нового министра. 

Ответить

Виктор Ганелес

Marat
0

Согласен

Ответить

Многие Филипп

1

в Кремле эти правила называли «перебором».

Царь хороший, бояре плохие

Ответить

Роман Трусов

0

Правильно, это перебор. Какие-то уведомления рассылать, кто с кем и когда. Можно проще сделать: вывести всех учёных в Сибирь, подальше от границ. Пусть там в глуши изобретают.

Ответить

Виктор Ганелес

Роман
0

Философский пароход нужен!

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