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Документ критиковали учёные, а в Кремле эти правила называли «перебором».
Министерство науки и высшего образования отменило приказ, ограничивающий контакты российских ученых с иностранными коллегами. Об этом пишет ТАСС.
Об отмене приказа рассказал новый глава ведомства Валерий Фальков. Он не уточнил, с какого момента этот документ больше не действует.
Фальков также пояснил, что специальный порядок взаимодействия с иностранцами действует в отношении тех отраслей и проектов, которые важны для обеспечения национальной безопасности.
13 августа 2019 года стало известно о приказе Минобрнауки, который ужесточил правила контактов российских ученых с иностранными коллегами. Тогда учёные назвали эти требования абсурдными, а Кремль — «перебором». Этот приказ предусматривал, что российские научные организации должны за пять дней уведомить министерство о будущей встрече с зарубежными коллегами.
А как насчёт уволить за профнепригодность автора того приказа?
Ээх
Справедливости ради: министр-то новый
Типа старого и так уволили ?
:)
Технически да, ибо глава ведомства несёт ответственность за такую ерунду. Радует, что отмена этого распоряжения - это самый первый шаг нового министра.
Правильно, это перебор. Какие-то уведомления рассылать, кто с кем и когда. Можно проще сделать: вывести всех учёных в Сибирь, подальше от границ. Пусть там в глуши изобретают.