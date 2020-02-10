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Это будет первая яхта в его владении. До этого он арендовал чужие судна.
Основатель Microsoft и один из самых богатых людей на планете Билл Гейтс заказал себе первую экологичную супер-яхту с водородным двигателем за 644 миллиона долларов, пишет The Guardian. Её спустят на воду в 2024 году.
Дизайн нового судна разработала голландская компания Sinot, которая показала его осенью 2019 года. На яхте длиной 112 метров смогут расположиться 14 гостей и 31 член экипажа. У неё будет пять палуб, спа-салон, бассейн, вертолётная площадка и тренажёрный зал.
Главной технической особенностью судна станут двигатели. Под палубами разместят два 28-тонных герметичных резервуара, которые будут заполнены жидким водородом. Когда его будут смешивать с кислородом, двигатели смогут генерировать до 4 мегаватт мощности. Это позволит ей развивать скорость до 17 узлов (около 33 километров в час). При полном запасе топлива она сможет проплыть 3750 миль (около 6035 километров).
64-летний Гейтс занимает вторую строчку в рейтинге самых богатых людей Земли с состоянием 118 миллиардов долларов. Бизнесмен раньше не владел яхтами и арендовал чужие судна. Например, для отдыха в Сардинии он на время брал яхту Serene стоимостью 330 миллионов долларов у председателя совета директоров SPI Group Юрия Шефлера.
Гейтс давно интересуется альтернативными видами топлива. Он один из инвесторов калифорнийского стартапа Heliogen. Компания разрабатывает систему по превращению солнечных лучей в источник тепла, который может нагревать материалы до тысячи градусов по цельсию. Предполагается, что новую технологию смогут использовать промышленные предприятия, чтобы сократить уровень углеродных выбросов.
Красавчик, тоже думаю взять
или всё-таки лучше большой принглс с луком?
У вас есть планерки по шуткам?
Прикольно, если бы в бассейне на яхте, опустить мини яхту, у которой так же был бассейн со своей яхтой.
Я даже знаю, кто будет капитаном экояхты Гейтса.
Эх, молодец Билл. Если бы все так заботились об экологии. А то накупят жигулей и стоят в пробках, воздух портят.
солнечных лучшей в источник тепла
Яхта за 65?
Почему при прочтении этой новости у меня нет жжения в заднепроходнем отверстии? Но стоит поменять пару букв в Фамилии Гейтс на, допустим, Дерипаско.... как возникают явные болевые ощущения. А так же яркие признаки синдрома Туретта.
Ты русофоб, мои поздравления
Спасибо! Это так неожиданно! Я даже специально подготовил речь в честь этого события!
Ахуевший от роскоши билл гейтс покупает яхту которая будет тратить гигаватты энергии на перемещение его крохотной тушки
Экологи: ай молодец билл. ай об экологии заботится
Сраные лицемеры, за сколько он их купил?
Очень экологично - построить что-то новое вместо уже построенного старого.
tjournal.ru