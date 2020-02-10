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Arthur Khamzin
1505

Билл Гейтс устал от обычных яхт, потому что их двигатели вредят экологии. Он заказал себе яхту на водородном топливе Материал редакции

Это будет первая яхта в его владении. До этого он арендовал чужие судна.

38 комментариев
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Проект яхты Aqua Источник Sinot.com

Основатель Microsoft и один из самых богатых людей на планете Билл Гейтс заказал себе первую экологичную супер-яхту с водородным двигателем за 644 миллиона долларов, пишет The Guardian. Её спустят на воду в 2024 году.

Дизайн нового судна разработала голландская компания Sinot, которая показала его осенью 2019 года. На яхте длиной 112 метров смогут расположиться 14 гостей и 31 член экипажа. У неё будет пять палуб, спа-салон, бассейн, вертолётная площадка и тренажёрный зал.

Главной технической особенностью судна станут двигатели. Под палубами разместят два 28-тонных герметичных резервуара, которые будут заполнены жидким водородом. Когда его будут смешивать с кислородом, двигатели смогут генерировать до 4 мегаватт мощности. Это позволит ей развивать скорость до 17 узлов (около 33 километров в час). При полном запасе топлива она сможет проплыть 3750 миль (около 6035 километров).

Источник Sinot.com

64-летний Гейтс занимает вторую строчку в рейтинге самых богатых людей Земли с состоянием 118 миллиардов долларов. Бизнесмен раньше не владел яхтами и арендовал чужие судна. Например, для отдыха в Сардинии он на время брал яхту Serene стоимостью 330 миллионов долларов у председателя совета директоров SPI Group Юрия Шефлера.

Гейтс давно интересуется альтернативными видами топлива. Он один из инвесторов калифорнийского стартапа Heliogen. Компания разрабатывает систему по превращению солнечных лучей в источник тепла, который может нагревать материалы до тысячи градусов по цельсию. Предполагается, что новую технологию смогут использовать промышленные предприятия, чтобы сократить уровень углеродных выбросов.

#новости #экология #гейтс

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38 комментариев
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DESAAD LXI

18

Красавчик, тоже думаю взять 

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Сергей Звезда

DESAAD
7

или всё-таки лучше большой принглс с луком?

Ответить

Окончательный динозавр

Сергей
0

У вас есть планерки по шуткам?

Ответить

Сергей Звезда

Окончательный
0

да, вот сфоткались

Ответить

Билл Гейтс

DESAAD
1

Чет вспомнил

Ответить

Тимур Петров

10

Прикольно, если бы в бассейне на яхте, опустить мини яхту, у которой так же был бассейн со своей яхтой.

Ответить

Роман Белоус

Тимур
4

Нет, не прикольно

Ответить

Кирилл Сосновский

Тимур
0

и что произойдет?

Ответить

Дмитрий Дубовик

9

Сейчас бы устать от обычных яхт...

Ответить

Poe Ghost

7

Я даже знаю, кто будет капитаном экояхты Гейтса.

Ответить

Эдгар Устинов

Poe
6
Ответить

Кирилл Петровский

Poe
0

Какой капитан? Обычный юнга, палубы драить будет

Ответить

Убежденный шмель

7

Ну нихуя себе он об экологии заботится, красавчик

Ответить

Vladimir Medvedev

6

Эх, молодец Билл. Если бы все так заботились об экологии. А то накупят жигулей и стоят в пробках, воздух портят.

Ответить

DESAAD LXI

Vladimir
0

Классическое, если у них нет хлеба то пусть едят пироженки)

Ответить

Poe Ghost

5

солнечных лучшей в источник тепла

Ответить

Vladimir Alekseev

Poe
0

опередил)

Ответить

Перспективный Петя

Poe
0

ору с этой пикчи всегда

Ответить

Формальный Кирилл

0

Яхта за 65?

Ответить

Евстафий Селюк

Формальный
7

ищет молодого капитана, без вредных привычек

Ответить

Дмитрий Куклин

1

Почему при прочтении этой новости у меня нет жжения в заднепроходнем отверстии? Но стоит поменять пару букв в Фамилии Гейтс на, допустим, Дерипаско.... как возникают явные болевые ощущения. А так же яркие признаки синдрома Туретта.

Ответить

Elian Kavinsky

Дмитрий
1

Ты русофоб, мои поздравления

Ответить

Дмитрий Куклин

Elian
1

Спасибо! Это так неожиданно! Я даже специально подготовил речь в честь этого события!

Ответить

Elian Kavinsky

Дмитрий
0

Валяй

Ответить

Перспективный Петя

Elian
0

внезапно

Ответить

Ded Pihto

1

Ахуевший от роскоши билл гейтс покупает яхту которая будет тратить гигаватты энергии на перемещение его крохотной тушки
Экологи: ай молодец билл. ай об экологии заботится
Сраные лицемеры, за сколько он их купил?

Ответить

Билл Гейтс

Ded
1
Ответить

Магомед Шереметьев

Ded
0

Миллионы тонн нефти надо, для выработки водорода

Ответить

Классный пёс_анон

Ded
0

Что будем с этим делать?

Ответить

Иван Семёныч

0

А обычные утопил?

Ответить

Кирилл Сосновский

0

Респект таким людям, думает об экологии.

Ответить

Кирилл Сосновский

0

Билл Гейтс устал от обычных яхт

Утомили беднягу.

Ответить

Пальто в коне

0

устал он, блять, может купить ему байдарку и отправить в Белое море?

Ответить

Почтовый корабль

0

Вставлю короткий видосик про водородную "яхту" (катамаран)

Ответить

Comrade EightEightSeven

0

Хороший плавучий санаторий Билл строит.

Ответить

Александр Иванов

0

как будто этот водород из воды выделять просто и не затратно.

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Ян Марцел

0

Особенно экологичны способы получения водорода

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Yuriy Kovalets

0

Очень экологично - построить что-то новое вместо уже построенного старого. 

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