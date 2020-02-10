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Предполагалось, что бизнесмен приобрёл судно за 644 миллиона долларов.
Основатель Microsoft и один из самых богатых людей на планете Билл Гейтс заказал себе первую экологичную супер-яхту с водородным двигателем за 644 миллиона долларов, пишет The Guardian и Daily Mail. Её спустят на воду в 2024 году.
Дизайн нового судна разработала голландская компания Sinot, которая показала его осенью 2019 года. На яхте длиной 112 метров смогут расположиться 14 гостей и 31 член экипажа. У неё будет пять палуб, спа-салон, бассейн, вертолётная площадка и тренажёрный зал.
Главной технической особенностью судна станут двигатели. Под палубами разместят два 28-тонных герметичных резервуара, которые будут заполнены жидким водородом. Когда его будут смешивать с кислородом, двигатели смогут генерировать до 4 мегаватт мощности. Это позволит ей развивать скорость до 17 узлов (около 33 километров в час). При полном запасе топлива она сможет проплыть 3750 миль (около 6035 километров).
64-летний Гейтс занимает вторую строчку в рейтинге самых богатых людей Земли с состоянием 118 миллиардов долларов. Бизнесмен раньше не владел яхтами и арендовал чужие судна. Например, для отдыха в Сардинии он на время брал яхту Serene стоимостью 330 миллионов долларов у председателя совета директоров SPI Group Юрия Шефлера.
Гейтс давно интересуется альтернативными видами топлива. Он один из инвесторов калифорнийского стартапа Heliogen. Компания разрабатывает систему по превращению солнечных лучей в источник тепла, который может нагревать материалы до тысячи градусов по цельсию. Предполагается, что новую технологию смогут использовать промышленные предприятия, чтобы сократить уровень углеродных выбросов.
Красавчик, тоже думаю взять
или всё-таки лучше большой принглс с луком?
У вас есть планерки по шуткам?
Прикольно, если бы в бассейне на яхте, опустить мини яхту, у которой так же был бассейн со своей яхтой.
и что произойдет?
Я даже знаю, кто будет капитаном экояхты Гейтса.
Какой капитан? Обычный юнга, палубы драить будет
нахуй ей фамилия на куртке? она что военный?
Ну как бы передвигаться на этом корыте - достаточно экстремальное занятие, и шансы утонуть в шторм там тоже выше, чем на обычной яхте. И вот при спасательных операциях именные костюмы очень сильно облегчают задачу при опознании. Ты еще спроси, зачем авиакомпании запрещают менять места на борту ГРАЖДАНСКОГО самолета.
Эх, молодец Билл. Если бы все так заботились об экологии. А то накупят жигулей и стоят в пробках, воздух портят.
солнечных лучшей в источник тепла
Ахуевший от роскоши билл гейтс покупает яхту которая будет тратить гигаватты энергии на перемещение его крохотной тушки
Экологи: ай молодец билл. ай об экологии заботится
Сраные лицемеры, за сколько он их купил?
Почему при прочтении этой новости у меня нет жжения в заднепроходнем отверстии? Но стоит поменять пару букв в Фамилии Гейтс на, допустим, Дерипаско.... как возникают явные болевые ощущения. А так же яркие признаки синдрома Туретта.
Ты русофоб, мои поздравления
Спасибо! Это так неожиданно! Я даже специально подготовил речь в честь этого события!
потому что он свои деньги не спиздил, а заработал
и потому что он реально много делает для всяких там бедных, больше чем все SJW вместе взятые
ну и потому что Гейтс - не российский олигарх
уверен, у американской оппозиции и народа в целом тоже пуканчик подгорает
Не заказывал он никакой яхты, проверяйте информацию. Подтвердила сама компания производитель.
Яхта за 65?
При полном запасе топлива она сможет проплыть 3750 миль (около 6035 километров).
А какая автономность у суперяхт на дизельном топливе? А то 6000 км — не особо и много. От Барселоны до Нью-Йорка не доплыть.
Глянул, для яхт-эксплореров требования от 5000 миль и может доходить до 15 000 миль. Но там наверное не такие быстрые будут большинство из них. Хотел найти сколько запас хода у новой яхты Ля Дача Тинькова, но не нашёл. 40 дней автономки, а сколько это в граммах - хз.
как будто этот водород из воды выделять просто и не затратно.
Непросто, и пока затратно. Но это в любом случае не срет CO2
Очень экологично - построить что-то новое вместо уже построенного старого.
профессор на экзамене по логике:
- приведи пример причино-следственной связи
я:
- Билл Гейтс устал от обычных яхт, потому что их двигатели вредят экологии.
Интересно, какой риск детонации водорода в случае, допустим шторма и сильной тряски судна