Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Новости
Arthur Khamzin
4423

СМИ сообщили о покупке Билом Гейтсом яхты на водородном топливе. Компания, разработавшая её концепт, отвергла это Материал редакции

Предполагалось, что бизнесмен приобрёл судно за 644 миллиона долларов.

56 комментариев
В закладки
Аудио
Обновлено в 17:55: Билл Гейтс не приобретал яхту Aqua на водородном топливе. Об этом сообщается на сайте компании Sinot, которая разработала концепцию судна. По словам организации, она не имела никаких деловых отношений с основателем Microsoft.
Проект яхты Aqua Источник Sinot.com

Основатель Microsoft и один из самых богатых людей на планете Билл Гейтс заказал себе первую экологичную супер-яхту с водородным двигателем за 644 миллиона долларов, пишет The Guardian и Daily Mail. Её спустят на воду в 2024 году.

Дизайн нового судна разработала голландская компания Sinot, которая показала его осенью 2019 года. На яхте длиной 112 метров смогут расположиться 14 гостей и 31 член экипажа. У неё будет пять палуб, спа-салон, бассейн, вертолётная площадка и тренажёрный зал.

Главной технической особенностью судна станут двигатели. Под палубами разместят два 28-тонных герметичных резервуара, которые будут заполнены жидким водородом. Когда его будут смешивать с кислородом, двигатели смогут генерировать до 4 мегаватт мощности. Это позволит ей развивать скорость до 17 узлов (около 33 километров в час). При полном запасе топлива она сможет проплыть 3750 миль (около 6035 километров).

Источник Sinot.com

64-летний Гейтс занимает вторую строчку в рейтинге самых богатых людей Земли с состоянием 118 миллиардов долларов. Бизнесмен раньше не владел яхтами и арендовал чужие судна. Например, для отдыха в Сардинии он на время брал яхту Serene стоимостью 330 миллионов долларов у председателя совета директоров SPI Group Юрия Шефлера.

Гейтс давно интересуется альтернативными видами топлива. Он один из инвесторов калифорнийского стартапа Heliogen. Компания разрабатывает систему по превращению солнечных лучей в источник тепла, который может нагревать материалы до тысячи градусов по цельсию. Предполагается, что новую технологию смогут использовать промышленные предприятия, чтобы сократить уровень углеродных выбросов.

#новости #экология #гейтс

Новости
Подписан
Отписаться
Ведущая «Вестей» на Камчатке рассмеялась на записи эфира, говоря о повышении выплат льготникам
ВГТРК, похоже, удалила из YouTube и соцсетей копии оригинального сюжета.
5
17
Реклама на TJ
{ "author_name": "Arthur Khamzin", "author_type": "editor", "tags": ["\u044d\u043a\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u044f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0433\u0435\u0439\u0442\u0441"], "comments": 56, "likes": 17, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 142580, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 10 Feb 2020 14:23:33 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Работа для ИТ-специалистов
от российских и зарубежных компаний
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 142580, "author_id": 252535, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/142580\/get","add":"\/comments\/142580\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/142580"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
56 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

DESAAD LXI

46

Красавчик, тоже думаю взять 

Ответить

Сергей Звезда

DESAAD
37

или всё-таки лучше большой принглс с луком?

Ответить

Окончательный динозавр

Сергей
1

У вас есть планерки по шуткам?

Ответить

Сергей Звезда

Окончательный
7

да, вот сфоткались

Ответить

Mr. LoveJoy

Сергей
2

Только если по скидону
И с перцем вкуснее

Ответить

DESAAD LXI

Сергей
0

А как же русская картошка!

Ответить

Билл Гейтс

DESAAD
13

Чет вспомнил

Ответить

Тимур Петров

27

Прикольно, если бы в бассейне на яхте, опустить мини яхту, у которой так же был бассейн со своей яхтой.

Ответить

Роман Белоус

Тимур
4

Нет, не прикольно

Ответить

Кирилл Сосновский

Тимур
0

и что произойдет?

Ответить

the.nightmarez

Кирилл
0

Рекурсия.

Ответить

Poe Ghost

16

Я даже знаю, кто будет капитаном экояхты Гейтса.

Ответить

Эдгар Устинов

Poe
18
Ответить

Кирилл Петровский

Poe
0

Какой капитан? Обычный юнга, палубы драить будет

Ответить

Резкий щит

Кирилл
0

Тот, кто в Челси опоздает на тренировку

Ответить

Стас Фарбер

Poe
0

нахуй ей фамилия на куртке? она что военный?

Ответить

Dizzy Dizz

Стас
0

Ну как бы передвигаться на этом корыте - достаточно экстремальное занятие, и шансы утонуть в шторм там тоже выше, чем на обычной яхте. И вот при спасательных операциях именные костюмы очень сильно облегчают задачу при опознании. Ты еще спроси, зачем авиакомпании запрещают менять места на борту ГРАЖДАНСКОГО самолета.

Ответить

Дмитрий Дубовик

16

Сейчас бы устать от обычных яхт...

Ответить

Vladimir Medvedev

11

Эх, молодец Билл. Если бы все так заботились об экологии. А то накупят жигулей и стоят в пробках, воздух портят.

Ответить

DESAAD LXI

Vladimir
0

Классическое, если у них нет хлеба то пусть едят пироженки)

Ответить

Убежденный шмель

9

Ну нихуя себе он об экологии заботится, красавчик

Ответить

Poe Ghost

8

солнечных лучшей в источник тепла

Ответить

Vladimir Alekseev

Poe
0

опередил)

Ответить

Перспективный Петя

Poe
0

ору с этой пикчи всегда

Ответить

Ded Pihto

7

Ахуевший от роскоши билл гейтс покупает яхту которая будет тратить гигаватты энергии на перемещение его крохотной тушки
Экологи: ай молодец билл. ай об экологии заботится
Сраные лицемеры, за сколько он их купил?

Ответить

Билл Гейтс

Ded
3
Ответить

Магомед Шереметьев

Ded
0

Миллионы тонн нефти надо, для выработки водорода

Ответить

Классный пёс_анон

Ded
0

Что будем с этим делать?

Ответить

Дмитрий Куклин

6

Почему при прочтении этой новости у меня нет жжения в заднепроходнем отверстии? Но стоит поменять пару букв в Фамилии Гейтс на, допустим, Дерипаско.... как возникают явные болевые ощущения. А так же яркие признаки синдрома Туретта.

Ответить

Elian Kavinsky

Дмитрий
2

Ты русофоб, мои поздравления

Ответить

Дмитрий Куклин

Elian
1

Спасибо! Это так неожиданно! Я даже специально подготовил речь в честь этого события!

Ответить

Elian Kavinsky

Дмитрий
0

Валяй

Ответить

Перспективный Петя

Elian
0

внезапно

Ответить

Константин Курасов

Дмитрий
2

потому что он свои деньги не спиздил, а заработал
и потому что он реально много делает для всяких там бедных, больше чем все SJW вместе взятые
ну и потому что Гейтс - не российский олигарх
уверен, у американской оппозиции и народа в целом тоже пуканчик подгорает

Ответить

Ded Pihto

Константин
0

а заработал

*выиграл FTFY

Ответить

Кеша Шушпанов

Дмитрий
0

Билл Дерипаско, звучит необычно

Ответить

Maxim Kostarev

3

Не заказывал он никакой яхты, проверяйте информацию. Подтвердила сама компания производитель.

Bill Gates 'not buying our hydrogen yacht'
The firm behind a concept hydrogen-powered luxury yacht says reports of Mr Gates' order are…
www.bbc.com
Ответить

Формальный Кирилл

0

Яхта за 65?

Ответить

Евстафий Селюк

Формальный
8

ищет молодого капитана, без вредных привычек

Ответить

Актуальный танк88

1

При полном запасе топлива она сможет проплыть 3750 миль (около 6035 километров).

А какая автономность у суперяхт на дизельном топливе? А то 6000 км — не особо и много. От Барселоны до Нью-Йорка не доплыть.

Ответить

Актуальный танк88

Актуальный
1

Глянул, для яхт-эксплореров требования от 5000 миль и может доходить до 15 000 миль. Но там наверное не такие быстрые будут большинство из них. Хотел найти сколько запас хода у новой яхты Ля Дача Тинькова, но не нашёл. 40 дней автономки, а сколько это в граммах - хз.

Ответить

Александр Иванов

1

как будто этот водород из воды выделять просто и не затратно.

Ответить

Dizzy Dizz

Александр
0

Непросто, и пока затратно. Но это в любом случае не срет CO2

Ответить

Кеша Шушпанов

Dizzy
0

Зависит от способа получения электричества для процесса

Ответить

Иван Семёныч

0

А обычные утопил?

Ответить

Кирилл Сосновский

0

Респект таким людям, думает об экологии.

Ответить

Кирилл Сосновский

0

Билл Гейтс устал от обычных яхт

Утомили беднягу.

Ответить

Пальто в коне

0

устал он, блять, может купить ему байдарку и отправить в Белое море?

Ответить

Почтовый корабль

0

Вставлю короткий видосик про водородную "яхту" (катамаран)

Ответить

Comrade EightEightSeven

0

Хороший плавучий санаторий Билл строит.

Ответить

Ян Марцел

0

Особенно экологичны способы получения водорода

Ответить

Yuriy Kovalets

0

Очень экологично - построить что-то новое вместо уже построенного старого. 

Ответить

Morgan

0

А мог бы атомную заказать.

Ответить

Анус Роскомнадзора

0

В светскую жизнь

Ответить

Ларис Обржданский

0

профессор на экзамене по логике:
- приведи пример причино-следственной связи 
я:
- Билл Гейтс устал от обычных яхт, потому что их двигатели вредят экологии.

Ответить

Андрей Балконский

0

Интересно, какой риск детонации водорода в случае, допустим шторма и сильной тряски судна

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет и мемы
«Что бесит бариста» — новый срач в твиттере
Бариста написала, что её раздражает, когда гости неправильно ставят ударение в слове «латте» и заказывают американо с молоком. Кофеманы разозлились.
214
Новости
«Хабр» сменил юрлицо с российского на кипрское. Ранее он заявлял о попытке обезопаситься от «правовых неприятностей»
Изменения объясняют «нежеланием» ресурса выполнять требования для тех, кто включён в реестр Роскомнадзора.
112
Новости
Фигуранты дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии. Их обвинили в планировании терактов для захвата власти
Молодые люди сообщали о пытках, избиениях и давлении со стороны силовиков.
199
Популярное за три дня
Кино и сериалы
«1917» — один из главных кандидатов на «Оскар» — имитирует съёмку одним кадром. Чем привлекает приём и как он развивался
Разбор голливудского и авторского метода, отчасти благодаря которому картина Сэма Мендеса может получить главную награду.
83
Интернет и мемы
21
Новости
В Москве на акцию по раздельному сбору мусора пришла полиция
В Москве на акцию по раздельному сбору мусора пришла полиция. Силовики заявили, что жители собрались на несогласованное публичное мероприятие. Полицейские сказали, что всем нужно разойтись по домам, а вторсырье выбросить в ближайшие урны для несортируемых отходов, сообщает проект ОВД-Инфо. Акция проходила на проспекте Вернадского.
40

Прямой эфир

Роман Белоус

Ученые воскресили гены…

Mykola Glushchenko

В Таиланде при столкновении…

mne horosho

Фигуранты дела «Сети» получили…

Андрей Балконский

Ведущая «Вестей» на Камчатке…

Sergey Michko

Ведущая «Вестей» на Камчатке…

Stan Majors

В Таиланде при столкновении…

Vardan Balayan

Ведущая «Вестей» на Камчатке…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]