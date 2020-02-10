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Артём Мазанов
3168

Пользователи Windows 7 пожаловались, что не могут выключить компьютер: система указывает на отсутствие разрешений Материал редакции

Поддержка Windows 7 официально завершилась 14 января.

20 комментариев
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Пользователи Windows 7 пожаловались, что система не даёт им выключить компьютер стандартными средствами: появляется ошибка с текстом «У вас нет разрешения на выключение этого компьютера». Жалобы появились на Reddit и специализированных форумах.

Microsoft пока не отреагировала на эти жалобы, но на Reddit уже нашли способ все же выключить компьютер при такой проблеме:

  • В командной строке (Win+R) ввести «Gpedit.msc»;
  • Перейти в раздел «Настройки компьютера — Настройки Windows — Настройки безопасности — Локальные политики — Параметры безопасности»;
  • Дважды кликнуть на пункт «Контроль учетных записей пользователей: все администраторы работают в режиме одобрения администратором» и выставить параметр «Активно» (Enabled);
  • Снова запустить командную строку и ввести команду gpupdate /force;
  • Перезапустить компьютер через ввод в командной строке команды shutdown -r.

Другая часть пользователей пишет, что проблема вызвана недавним обновлением Adobe, поэтому отключение их служб может помочь исправить проблему.

С 14 января Microsoft прекратила бесплатную поддержку Windows 7, вышедшей в конце 2009 года. Но уже через 10 дней компания пообещала выпустить бесплатное обновление: пользователи жаловались, что обои на рабочем столе могли отображаться как чёрные в растянутом режиме. Этот баг появился вместе с патчем, который выпустили накануне прекращения поддержки Windows 7.

#новости

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20 комментариев
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28
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allah213

14
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Андрей Коршев

13
Ответить

Алексей Куликов

Андрей
0

Уверен, потенциальные клиенты таких объявлений даже не в курсе о прекращении поддержки ОС майками.

Ответить

Паша Красников

Алексей
0

Уверен, потенциальные клиенты таких объявлений даже не в курсе какая ОС установлена на их компьютере.

Ответить

Kyler

6

Ёпт, хард повер офф никто не отменял, проблемы миллениалов

Ответить

Константин Курасов

5

Походу это на лицензиях такое?)
Старому пирату эти проблемы неведомы

Ответить

Сельскохозяйственный холод

Константин
3

Купил лицензию - страдай

Ответить

Пенсионный паркур

4

Слыш, обновлять

Ответить

Владимир Дыркин

2

страдайте семёрочники 

Ответить

Андрей Галицкий

1

а зачем выключать компьютер ?

Ответить

Паша Красников

Андрей
2

Чтобы спать своим шумом не мешал

Ответить

Кирилл Сосновский

1

Так нужно через рут.

Ответить

Dear Moscow,

1

Если у кого-то такое происходит и у вас внутри механический жёсткий диск, то не злоупотребляйте кнопкой отключения питания — более-менее современному жёсткому диску может стать нехорошо от резкого отключения питания.

К нам не то, что каждый день такие диски приносят, но и явно далеко не раз в год.

Ответить

Vladimir Medvedev

0

Вначале они говорят, что у тебя нет разрешения их выключить, а потом не успеешь обернуться, и ты уже всего лишь батарейка.

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Рыбий Глаз

0

Зачем они обновляются если поддержки больше нет....

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Marko

0
Ответить

Slow Dimon

0

Слыш, работать.

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web-watcher

0

Lol

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Пышный бас

0

"Это уже не ваш компьютер"

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