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Поддержка Windows 7 официально завершилась 14 января.
Пользователи Windows 7 пожаловались, что система не даёт им выключить компьютер стандартными средствами: появляется ошибка с текстом «У вас нет разрешения на выключение этого компьютера». Жалобы появились на Reddit и специализированных форумах.
Microsoft пока не отреагировала на эти жалобы, но на Reddit уже нашли способ все же выключить компьютер при такой проблеме:
Другая часть пользователей пишет, что проблема вызвана недавним обновлением Adobe, поэтому отключение их служб может помочь исправить проблему.
С 14 января Microsoft прекратила бесплатную поддержку Windows 7, вышедшей в конце 2009 года. Но уже через 10 дней компания пообещала выпустить бесплатное обновление: пользователи жаловались, что обои на рабочем столе могли отображаться как чёрные в растянутом режиме. Этот баг появился вместе с патчем, который выпустили накануне прекращения поддержки Windows 7.
Уверен, потенциальные клиенты таких объявлений даже не в курсе о прекращении поддержки ОС майками.
Уверен, потенциальные клиенты таких объявлений даже не в курсе какая ОС установлена на их компьютере.
Походу это на лицензиях такое?)
Старому пирату эти проблемы неведомы
а зачем выключать компьютер ?
Если у кого-то такое происходит и у вас внутри механический жёсткий диск, то не злоупотребляйте кнопкой отключения питания — более-менее современному жёсткому диску может стать нехорошо от резкого отключения питания.
К нам не то, что каждый день такие диски приносят, но и явно далеко не раз в год.
Вначале они говорят, что у тебя нет разрешения их выключить, а потом не успеешь обернуться, и ты уже всего лишь батарейка.
tjournal.ru