Поддержка Windows 7 официально завершилась 14 января.

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Пользователи Windows 7 пожаловались, что система не даёт им выключить компьютер стандартными средствами: появляется ошибка с текстом «У вас нет разрешения на выключение этого компьютера». Жалобы появились на Reddit и специализированных форумах.

Microsoft пока не отреагировала на эти жалобы, но на Reddit уже нашли способ все же выключить компьютер при такой проблеме:

В командной строке (Win+R) ввести «Gpedit.msc»;

Перейти в раздел «Настройки компьютера — Настройки Windows — Настройки безопасности — Локальные политики — Параметры безопасности»;



Дважды кликнуть на пункт «Контроль учетных записей пользователей: все администраторы работают в режиме одобрения администратором» и выставить параметр «Активно» (Enabled);



Снова запустить командную строку и ввести команду gpupdate /force;



Перезапустить компьютер через ввод в командной строке команды shutdown -r.

Другая часть пользователей пишет, что проблема вызвана недавним обновлением Adobe, поэтому отключение их служб может помочь исправить проблему.