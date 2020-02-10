Прямой эфир
Один из операторов рассказал, что заблокировать Telegram не удалось.
Уральские операторы связи отчитались Минкомсвязи о результатах тестирования оборудования для реализации закона «о суверенном рунете». Из их писем следует, что у пользователей возникали перебои со связью и снизилось качество услуг, пишет РБК.
В тестировании участвовали «Ростелеком», МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» («Билайн»), Tele2, «ЭР-Телеком Холдинг» (Дом.ru), «Транстелеком» (ТТК) и «Екатеринбург-2000» («Мотив»). Все они направили отзывы в министерство.
Какие проблемы испытывали операторы во время тестирования:
Источник, близкий к одному из участников тестирования, пояснил, что проблемы, которые возникли при установке оборудования, уже устранены. Сейчас весь проект, по его словам, успешно сдан государственному заказчику.
Представитель «Вымпелкома» отметил, что тестирование оборудования на Урале не позволяет оценить возможности оборудования по работе с большим количеством трафика из-за того, что тестирование проводилось в регионе с минимальным количеством абонентов. Он призвал провести более обширное тестирование, но, по данным источника РБК, эту идею признали нецелесообразной.
будум тсссс
если серьёзно то очень чувствовалось оборудование и это вот всё тестирование. С медиа до сих проблемы не всё идеально.
да ты пидор просто
а все дни напролёт торчишь на российском тж
біда-біда
Один из операторов рассказал, что заблокировать Telegram не удалось.
"Я сделал все что мог"
Как будто блять могло было быть по-другому.
Всегда может быть хуже. Интернет и связь могли просто отвалиться на несколько дней, а власти бы искали перерезанные провода, а не свои косяки
Операторы отчитались о тестировании «автономной атмосферы». Они пожаловались на удушение. Один из операторов рассказал, что заблокировать кислород не удалось.
заблокировать Telegram не удалось
Учитывая, например, новость ниже, совершенно неудивительно. Гораздо выше вероятность того, что видимость активной борьбы с "супер-защищённым, анонимным, неблокируемым мессенджером" будет продолжаться:
https://vc.ru/legal/105381-investory-blokcheyn-platformy-ton-poprosili-sud-v-ssha-ob-anonimnosti