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Arthur Khamzin
2291

Операторы отчитались о тестировании «автономного рунета». Они пожаловались на ухудшение связи и сбои Материал редакции

Один из операторов рассказал, что заблокировать Telegram не удалось.

16 комментариев
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Уральские операторы связи отчитались Минкомсвязи о результатах тестирования оборудования для реализации закона «о суверенном рунете». Из их писем следует, что у пользователей возникали перебои со связью и снизилось качество услуг, пишет РБК.

В тестировании участвовали «Ростелеком», МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» («Билайн»), Tele2, «ЭР-Телеком Холдинг» (Дом.ru), «Транстелеком» (ТТК) и «Екатеринбург-2000» («Мотив»). Все они направили отзывы в министерство.

Какие проблемы испытывали операторы во время тестирования:

  • Успешно тестирование провели «МегаФон», Tele2 и «Екатеринбург-2000» («Мотив»). Их пользователи не испытывали проблем со связью. Tele2 пришлось несколько раз приостанавливать работу оборудования из-за проблем с программным обеспечением;
  • Директор по технической инфраструктуре «ЭР-Телеком Холдинга» Кирилл Пищальников рассказал о проблемах с трафиком в Тюмени и жалобах на качество связи в Челябинске. Он также пояснил, что заблокировать Telegram не удалось из-за прокси-серверов мессенджера с собственным криптографическим протоколом;
  • У «Вымпелкома» на полчаса снижалась скорость передачи трафика в Миассе, Тюмени и Челябинске. У магнитогорских пользователей снижался уровень сигнала;
  • ТТК сообщил о проблемах с установкой оборудования в Челябинске. По словам технического директора Вадима Кондратова, из-за оборудования случился инцидент, который привёл к прерыванию оказания услуг у всех абонентов;
  • Директор по развитию сетевой инфраструктуры «Ростелекома» Андрей Савченков рассказал об одном сбое. По его словам, перебои в работе длились около шести минут. Он отметил, что массовых жалоб от пользователей не было.

Источник, близкий к одному из участников тестирования, пояснил, что проблемы, которые возникли при установке оборудования, уже устранены. Сейчас весь проект, по его словам, успешно сдан государственному заказчику.

Представитель «Вымпелкома» отметил, что тестирование оборудования на Урале не позволяет оценить возможности оборудования по работе с большим количеством трафика из-за того, что тестирование проводилось в регионе с минимальным количеством абонентов. Он призвал провести более обширное тестирование, но, по данным источника РБК, эту идею признали нецелесообразной.

#новости #автономныйрунет

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16 комментариев
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пепси

10

будум тсссс

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Владимир Дыркин

пепси
2

если серьёзно то  очень чувствовалось оборудование и это вот всё тестирование. С медиа до сих проблемы не всё идеально.

Ответить

пепси

Владимир
5

не знаю
я в Україні

Ответить

Владимир Дыркин

пепси
2

да ты пидор просто

Ответить

пепси

Владимир
3
Ответить

Константин Курасов

пепси
0

а все дни напролёт торчишь на российском тж

Ответить

пепси

Константин
0

біда-біда

Ответить

Константин

пепси
2

единственный доступный тебе способ эмиграции?

Ответить

Озорной Лис

7

автономный рунет

ухудшение связи и сбои

Ответить

Финский дым

5

Один из операторов рассказал, что заблокировать Telegram не удалось.

"Я сделал все что мог"

Ответить

Alexey Snooker

Финский
0

Я устал, я ухожу.

Ответить

Игорь Туманов

4

Как будто блять могло было быть по-другому. 

Ответить

Финский дым

Игорь
2

Всегда может быть хуже. Интернет и связь могли просто отвалиться на несколько дней, а власти бы искали перерезанные провода, а не свои косяки

Ответить

Elwuts

1

Ну понятно, почему мтс в москве упал недавно

Ответить

Пышный бас

0

Операторы отчитались о тестировании «автономной атмосферы». Они пожаловались на удушение. Один из операторов рассказал, что заблокировать кислород не удалось.

Ответить

Dear Moscow,

0

заблокировать Telegram не удалось

Учитывая, например, новость ниже, совершенно неудивительно. Гораздо выше вероятность того, что видимость активной борьбы с "супер-защищённым, анонимным, неблокируемым мессенджером" будет продолжаться:

https://vc.ru/legal/105381-investory-blokcheyn-platformy-ton-poprosili-sud-v-ssha-ob-anonimnosti

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