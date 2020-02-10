Один из операторов рассказал, что заблокировать Telegram не удалось.

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Уральские операторы связи отчитались Минкомсвязи о результатах тестирования оборудования для реализации закона «о суверенном рунете». Из их писем следует, что у пользователей возникали перебои со связью и снизилось качество услуг, пишет РБК.

В тестировании участвовали «Ростелеком», МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» («Билайн»), Tele2, «ЭР-Телеком Холдинг» (Дом.ru), «Транстелеком» (ТТК) и «Екатеринбург-2000» («Мотив»). Все они направили отзывы в министерство.

Какие проблемы испытывали операторы во время тестирования:

Успешно тестирование провели «МегаФон», Tele2 и «Екатеринбург-2000» («Мотив»). Их пользователи не испытывали проблем со связью. Tele2 пришлось несколько раз приостанавливать работу оборудования из-за проблем с программным обеспечением;

Директор по технической инфраструктуре «ЭР-Телеком Холдинга» Кирилл Пищальников рассказал о проблемах с трафиком в Тюмени и жалобах на качество связи в Челябинске. Он также пояснил, что заблокировать Telegram не удалось из-за прокси-серверов мессенджера с собственным криптографическим протоколом;



У «Вымпелкома» на полчаса снижалась скорость передачи трафика в Миассе, Тюмени и Челябинске. У магнитогорских пользователей снижался уровень сигнала;

ТТК сообщил о проблемах с установкой оборудования в Челябинске. По словам технического директора Вадима Кондратова, из-за оборудования случился инцидент, который привёл к прерыванию оказания услуг у всех абонентов;

Директор по развитию сетевой инфраструктуры «Ростелекома» Андрей Савченков рассказал об одном сбое. По его словам, перебои в работе длились около шести минут. Он отметил, что массовых жалоб от пользователей не было.

Источник, близкий к одному из участников тестирования, пояснил, что проблемы, которые возникли при установке оборудования, уже устранены. Сейчас весь проект, по его словам, успешно сдан государственному заказчику.