Нарушителям теперь грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы сроком до пяти лет.

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Московский отдел МВД возбудил уголовное дело на пранкеров, которые разыграли в московском метро сцену с приступом от коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В релизе МВД указано, что 2 февраля в вагоне поезда между станциями «Полежаевская» и «Улица 1905 года» упал молодой человек. После этого его сообщники начали выкрикивать слова о наличии у него опасной вирусной инфекции.

Полиция возбудила дело о хулиганстве (часть 1 статьи 213 УК РФ). Теперь нарушителям грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов или лишение свободы до пяти лет.

Представитель МВД Ирина Волк сообщила «Интерфаксу», что один из пранкеров уже задержан. Она отметила, что сейчас полиция занимается поиском его соучастников.