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Нарушителям теперь грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы сроком до пяти лет.
Московский отдел МВД возбудил уголовное дело на пранкеров, которые разыграли в московском метро сцену с приступом от коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В релизе МВД указано, что 2 февраля в вагоне поезда между станциями «Полежаевская» и «Улица 1905 года» упал молодой человек. После этого его сообщники начали выкрикивать слова о наличии у него опасной вирусной инфекции.
Полиция возбудила дело о хулиганстве (часть 1 статьи 213 УК РФ). Теперь нарушителям грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов или лишение свободы до пяти лет.
Представитель МВД Ирина Волк сообщила «Интерфаксу», что один из пранкеров уже задержан. Она отметила, что сейчас полиция занимается поиском его соучастников.
Это не единственный розыгрыш в Москве на тему коронавируса. 5 февраля в сообществе «Подслушано Метро Москвы» во «ВКонтакте» опубликовали сообщение о розыгрыше на станции Александровский сад. В нём утверждалось, что неизвестные люди в защитных костюмах провели по вагонам метро семерых человек, похожих на граждан Китая, которые громко кашляли. Их вывели на следующей станции.
300к штрафа, либо 5 лет тюрьмы. Очень адекватные альтернативы у нас в законе, конечно
Ещё можно как актриса Бочкарева
загладила свою вину «путём перевода средств в благотворительный фонд Евгения Воскресенского».
Разница между минимальным и максимальным размером наказания всегда заключается в совокупности обстоятельств, смягчающих/отягчающих вину преступника, его роли в исполнении, ну и личной оценкой судьи.
Так что вполне жду приговора, где товарищ "больной" присядет на годик, а остальные отделаются штрафом. Ну или пару лет поподметают дворы.
Крайне адекватные, потому что хулиганство хулиганству рознь: одно на штраф потянет, а за иное и пятак не такое уж суровое наказание. Для того суд и существует чтобы разбираться в тяжести преступления.
Про таких людей обычно говорят: "ни ума, ни фантазии".
Я должен это написать: пранк, который вышел из под контроля))
Пранкер - синоним слова долпаеп.
И за это надо штрафовать на полмиллиона или сажать на пять лет?
Нет, а разве им уже вынесен приговор? Скорее всего, отделаются обязательными работами.
плохо, что пранкера задержали, а что с короновирсом делать в метро?
Штрафовать на 500к
Или на исправительные работы тащить шутников.
в Ухань?
В родном городе, разводить панику это не смешно, представьте что кто-то реально боится этого вируса ( хотя я в его серьёзность мало верю) но всё же есть люди которые до жути боятся заразиться, и тут в вагоне ( замкнутое пространство) начинается эта х""ня, и кому оно нужно? Думаете кому-то в вагоне было смешно ?
Плохо? они вообще уже потеряли чувство меры, штрафовать нужно за такие "розыгрыши"
Странно, что дело возбудили не по ч.2 ст. 213 УК РФ - здесь налицо группа лиц по предварительному сговору.
Понятно, что у ребят, кроме как желания пошутить, больше ничего и не было (неуважения к обществу так в особенности), но так то сами виноваты - не стоило шутить таким образом.
По моему опыту, люди, чьим пределом фантазии является запугивание окружающих в закрытом пространстве самым актуальным страхом современности, уважением к обществу не заражены.
По моему опыту, бывает так, что кто-то совершает подобные действия, потому что думает, что "будет прикольно". Они не задумываются о последствиях и уж тем более не интересуются, нарушают они законы или нет. Это их не оправдывает от лица тех, кто действительно поверил в перфоманс - реальная проблема в том, что общественная опасность такого деяния - нулевая. Вполне возможно, что эти люди не опасны для общества, что они преступники только "по букве", а не "по сути". Они просто дебилы.
И тут ничего не сделаешь - государство накажет "непреступников", а ребята огребут, хоть и по заслугам.
Лексус и Вован пранкуют на международном уровне и ничего!
Даже в новостях с гордостью показывают!