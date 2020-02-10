За четыре дня в регионе Новый Южный Уэльс выпало почти четыре метра осадков.

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​Машина, смытая в результате наводнения в Австралии Источник CNN​

В Сиднее и близлежащих к нему австралийских городах прошли проливные дожди. Как сообщает телеканал CNN, они не только потушили пожары, но и привели к наводнениям.

По данным канала, это самые сильные дожди в Новом Южном Уэльсе за последние 30 лет. За сутки в регионе выпало более 200 миллиметров осадков, а суммарно за четыре последних дня — 391 миллиметр. Из-за этого местные власти эвакуировали жителей нескольких городов и закрыли более 50 школ.