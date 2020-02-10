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За четыре дня в регионе Новый Южный Уэльс выпало почти четыре метра осадков.
В Сиднее и близлежащих к нему австралийских городах прошли проливные дожди. Как сообщает телеканал CNN, они не только потушили пожары, но и привели к наводнениям.
По данным канала, это самые сильные дожди в Новом Южном Уэльсе за последние 30 лет. За сутки в регионе выпало более 200 миллиметров осадков, а суммарно за четыре последних дня — 391 миллиметр. Из-за этого местные власти эвакуировали жителей нескольких городов и закрыли более 50 школ.
В региональном отделении пожарной службы заявили, что это помогло потушить более 30 пожаров, которые горели месяцами. Суммарно огонь успел погубить более 1,5 миллионов гектар леса. Они заявили, что это самая положительная новость за последнее время.
так блэт пусть теперь возвращают донаты все что им отправляли на тушение пожаров - они потухли сами
Сколько миллиметров в метре?
"SKOLKO MILLIMETROV V METRE?"
Грета была права, нам пиздец...
И пришёл Моисей к главе государства: "Прими мой народ!" и ему отказали.
И наслал на Австралию Б-г пожары.
Во второй раз пришел Моисей к главе государства: "Прими мой народ!" - снова ему отказали.
И наслал на Австралию Б-г наводнения.
Бедные белые угнетатели, не могут справиться с природой. Зато могут обворовывать страны третьего мира.
Лучше обворовывать страны третьего мира, чем собственных граждан.
Теперь нужна засуха, чтобы законтрить наводнение
Но я бы еще проверил, нет ли в Австралии случайно своих Хины и Ходаки