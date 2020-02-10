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Новости
Arthur Khamzin
2096

В Австралии прошли проливные дожди. Они потушили пожары, но вызвали наводнение Материал редакции

За четыре дня в регионе Новый Южный Уэльс выпало почти четыре метра осадков.

26 комментариев
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​Машина, смытая в результате наводнения в Австралии Источник CNN​

В Сиднее и близлежащих к нему австралийских городах прошли проливные дожди. Как сообщает телеканал CNN, они не только потушили пожары, но и привели к наводнениям.

По данным канала, это самые сильные дожди в Новом Южном Уэльсе за последние 30 лет. За сутки в регионе выпало более 200 миллиметров осадков, а суммарно за четыре последних дня — 391 миллиметр. Из-за этого местные власти эвакуировали жителей нескольких городов и закрыли более 50 школ.

В региональном отделении пожарной службы заявили, что это помогло потушить более 30 пожаров, которые горели месяцами. Суммарно огонь успел погубить более 1,5 миллионов гектар леса. Они заявили, что это самая положительная новость за последнее время.

#новости #австралия

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26 комментариев
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allah213

24
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パイナップル アリクサンダ

allah213
8
Ответить

Сельскохозяйственный холод

allah213
0

охуенно

Ответить

Emile Zäkiev

20

так блэт пусть теперь возвращают донаты все что им отправляли на тушение пожаров - они потухли сами

Ответить

Андрей Рядькин

5

Сколько миллиметров в метре?

Ответить

Правовой кран

Андрей
5

~5

Ответить

Emile Zäkiev

Андрей
2

"SKOLKO MILLIMETROV V METRE?"

Ответить

Андрей Рядькин

Emile
2

TJ: “100!!!!”

Ответить

Ответственный глобус

Андрей
0

М-математика

Ответить

Denis Krivonosov

3

Было - 391 миллиметр. Стало - мог 4 метра осадков. 4метра карл. Ок

Ответить

Тимур Петров

1

Час от часу не легче.

Ответить

Рыбий Глаз

0

Грета была права, нам пиздец...

Ответить

John Doe

Рыбий
1

Она вас(австралийцев) просто ненавидит

Ответить

Рыбий Глаз

John
0

Даже если я ее полюблю, в любом случае пизда придет....

Ответить

Абсолютный Даниль

0

И пришёл Моисей к главе государства: "Прими мой народ!" и ему отказали.
И наслал на Австралию Б-г пожары.
Во второй раз пришел Моисей к главе государства: "Прими мой народ!" - снова ему отказали.
И наслал на Австралию Б-г наводнения.

Ответить

Патриотический яд

Абсолютный
2
Ответить

Наим Алиев

0

Короноливень

Ответить

pavelplus

0

не понос так золотуха

Ответить

Формальный Кирилл

0

Бедные белые угнетатели, не могут справиться с природой. Зато могут обворовывать страны третьего мира.

Ответить

Абсолютный Даниль

Формальный
0

Лучше обворовывать страны третьего мира, чем собственных граждан.

Ответить

Без Имени

0

Нюдсы таки помогли

Ответить

Arsen Ablaev

0
Ответить

Иван Семёныч

0

Позовите когда гады морские с неба падать начнут ..

Ответить

ZiCKheN .

0

Не одно,так другое.

Ответить

Andre Macareno

0

Теперь нужна засуха, чтобы законтрить наводнение

Но я бы еще проверил, нет ли в Австралии случайно своих Хины и Ходаки

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Yuri Miller

0

Тогда подожгите лес, огонь испарит воду.

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