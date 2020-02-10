— Покажите ориентировку.

— Вам всё в отделе полиции объяснят.

— У меня нет адвоката, поэтому я никуда не поеду.

— Вызывайте адвоката в отдел полиции. Или мы вам государственного пришлём, если вы хотите.

— Спасибо большое, я ничего общего с государственным иметь не хочу.

— Тогда собираемся и проходим с нами.

— Мы не будем никуда...

— Девушка, к вам физическую силу применить? Я применю. Согласно «Закону о полиции».

— Вы не имеете права.

— Статья 19.3, неподчинение законному требованию сотрудника полиции.

— Это незаконное требование.

— Это законное требование.