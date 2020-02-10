Прямой эфир
Полицейские не объяснили причин, по которым у них возникли претензии.
Во время фотосессии в художественной студии в Академическом переулке в Петербурге задержали участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову и ещё 12 человек, сообщил другой участник группы Пётр Верзилов. По его словам, полицейские не объяснили причин задержания.
Полицейский пообещал участникам фотосессии, что «им всё объяснят в отделе». Судя по видео Толоконниковой, сотрудник МВД на вопрос о причинах задержания неоднократно уходил от ответа.
В итоге полицейский признался, что им поступила некая заявка, но отказался уточнить, от кого именно и по какому поводу.
Полицейские задержали всех, кто находился в студии, отметил Верзилов. Их отвезли в 16 отдел полиции Управления МВД Василеостровского района.
9 февраля участники Pussy Riot заявили, что полиция сорвала съёмки их клипа на «Ленфильме». Директор студии Инесса Юрченко назвала слова акционистов провокацией и подчеркнула, что причиной остановки съёмок стала авария на электросетях.
Опять парад пятнадцатирублёвых в комментариях
Мент даже не может обьяснить за что их задерживают. Тут даже разницы нет какой бекграунд у задерживаемого человека. Или ты считаешь, что типа, если человек тебе не нравится, то почему и не задержать?
Т.е. ты считаешь, что смысл существования российской полиции не охранять покой, а не давать покоя. Справедливо.
Типично напоминаю, что мент-актер. Потому что нахер никому этот бунт птзды не сдался
Зачем делать новости о каких-то долбанутых на голову людях? В мире ничего интересного не происходит? Раз уж написали, то что думают по поводу этого посетители заведения Ганушкина?
Спасибо что рассказал нам, что тебе не интересна эта новость. Как бы мы жили без этой информации.
Опять долбоебы бесплатно рекламируют эту хуйню. Опять. Какие же деревянные дауны
Опять долбоебы бесплатно рекламируют эту хуйню
Видимо будет ещё одна серия симпсонов с ними. Или карточного домика
Интересно что не так, я просто назвал одну сторону долбоебами, а другую хуйней, все честно
Или кто-то считает иначе? В чем смысл пусси райот в 2к20? В неактуальности? В чем? Играть они не умеют, петь тоже. Как политическое высказывание тоже так себе, сейчас то о чем они говорят видят примерно все. 100% населения. Так и в чем смысл существования этой хуйни? Приглашаю экспертов
А в чем твой смысл? - Его нет, а значит садись на бутылку и суициднись.
Почему комментаторы, симпатизирующие либерахам спят? Непорядок!
депортировать бы их на родину
Поддерживаю здравомыслящих людей в комментариях, на легендарной русской студии приспешникам Сороса места нет!!!!!
Девочки, а вы сегодня уже в бухгалтерии были?
За америконские рубли они готовы стерпеть изнасилование стадом омона.