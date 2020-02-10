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Сергей Звезда
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В Петербурге во время фотосессии задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову и ещё 12 человек Материал редакции

Полицейские не объяснили причин, по которым у них возникли претензии.

28 комментариев
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Участники фотосессии при задержании @tolokno​

Во время фотосессии в художественной студии в Академическом переулке в Петербурге задержали участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову и ещё 12 человек, сообщил другой участник группы Пётр Верзилов. По его словам, полицейские не объяснили причин задержания.

Полицейский пообещал участникам фотосессии, что «им всё объяснят в отделе». Судя по видео Толоконниковой, сотрудник МВД на вопрос о причинах задержания неоднократно уходил от ответа.

— Покажите ориентировку.

— Вам всё в отделе полиции объяснят.

— У меня нет адвоката, поэтому я никуда не поеду.

— Вызывайте адвоката в отдел полиции. Или мы вам государственного пришлём, если вы хотите.

— Спасибо большое, я ничего общего с государственным иметь не хочу.

— Тогда собираемся и проходим с нами.

— Мы не будем никуда...

— Девушка, к вам физическую силу применить? Я применю. Согласно «Закону о полиции».

— Вы не имеете права.

— Статья 19.3, неподчинение законному требованию сотрудника полиции.

— Это незаконное требование.

— Это законное требование.

фрагмент диалога Надежды Толоконниковой и полицейского

В итоге полицейский признался, что им поступила некая заявка, но отказался уточнить, от кого именно и по какому поводу.

Пётр Верзилов @gruppa_voina
Снова адское задержание в Петербурге: менты ворвались в художественную студию (!!!) где проходила фотосессия и задержали там @tolokno и ещё 11 человек якобы за то что они внутри худстудии без оснований (!!). Полиция Петербурга преследует Pussy Riot по пятам уже второй день. https://t.co/03bZ0uUpEI

Полицейские задержали всех, кто находился в студии, отметил Верзилов. Их отвезли в 16 отдел полиции Управления МВД Василеостровского района.

nadya @tolokno
задержаны 13 человек, включая меня и @sofeev, при попытке сделать фотосет. везут в 16-й отдел. кто хочет поддержать, приезжайте, питер. https://t.co/5pDcGfTH5m

9 февраля участники Pussy Riot заявили, что полиция сорвала съёмки их клипа на «Ленфильме». Директор студии Инесса Юрченко назвала слова акционистов провокацией и подчеркнула, что причиной остановки съёмок стала авария на электросетях.

#новости #pussyriot

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28 комментариев
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Deepsdog

10

Опять парад пятнадцатирублёвых в комментариях

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Ещё раз

Deepsdog
0

Если не защищаешь бедных девочек и не хаешь полицию значит ты пятнадцатирублёвый, запоминай. На ТЖ своё мыслепреступление, тут тебя окунут мордой в минус.

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Roman Solovev

Ещё
12

Мент даже не может обьяснить за что их задерживают. Тут даже разницы нет какой бекграунд у задерживаемого человека. Или ты считаешь, что типа, если человек тебе не нравится, то почему и не задержать?

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Ещё раз

Roman
–5

Бабы не местные, видимо из главка позвонили и приказали не давать им покоя пока они в городе, а за что задерживать не сказали.

Ответить

Roman Solovev

Ещё
1

Ну так я про что

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Верховный татарин

Ещё
0

Т.е. ты считаешь, что смысл существования российской полиции не охранять покой, а не давать покоя. Справедливо.

Ответить

Ещё раз

Верховн…
0

Ты за меня не додумывай. Я высказал мнение, что возможно так и было. Мне вообще всё равно на них.

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Вова Кахачев

Roman
0

Типично напоминаю, что мент-актер. Потому что нахер никому этот бунт птзды не сдался

Ответить

DESAAD LXI

Ещё
1
Ответить

Yaroslav Brandtner

–13

Зачем делать новости о каких-то долбанутых на голову людях? В мире ничего интересного не происходит? Раз уж написали, то что думают по поводу этого посетители заведения Ганушкина? 

Ответить

Эдуард Гладышев

Yaroslav
6

Спасибо что рассказал нам, что тебе не интересна эта новость. Как бы мы жили без этой информации.

Ответить

Илья Гераськин

2

Опять актёры в нарядах полицейских дурят людям голову

Ответить

Alexandr Strijov

–9

Опять долбоебы бесплатно рекламируют эту хуйню. Опять. Какие же деревянные дауны

Ответить

Намерен бас

Alexandr
1

Опять долбоебы бесплатно рекламируют эту хуйню

Видимо будет ещё одна серия симпсонов с ними. Или карточного домика

Ответить

Alexandr Strijov

Alexandr
0

Интересно что не так, я просто назвал одну сторону долбоебами, а другую хуйней, все честно

Ответить

Alexandr Strijov

Alexandr
0

Или кто-то считает иначе? В чем смысл пусси райот в 2к20? В неактуальности? В чем? Играть они не умеют, петь тоже. Как политическое высказывание тоже так себе, сейчас то о чем они говорят видят примерно все. 100% населения. Так и в чем смысл существования этой хуйни? Приглашаю экспертов

Ответить

Fred Summer

Alexandr
0

А в чем твой смысл? - Его нет, а значит садись на бутылку и суициднись.

Ответить

Трэйвис Бикл

–10

Почему комментаторы, симпатизирующие либерахам спят? Непорядок!

Ответить

Новогодний Влад

Трэйвис
3

Но ты же не спишь

Ответить

...

–9

депортировать бы их на родину 

Ответить

Yaroslav Brandtner

...
–4

В психушку 

Ответить

Ногти Ноздри

1

доебались

Ответить

Целевой корабль

1

Как будто притон бомжей накрыли.

Ответить

Сергей Васильев

–1

Поддерживаю здравомыслящих людей в комментариях, на легендарной русской студии приспешникам Сороса места нет!!!!!

Девочки, а вы сегодня уже в бухгалтерии были?

Ответить

Иван Семёныч

Сергей
0

Думал Сорос умный мужик

Ответить

Artyom Zagorovsky

0

Это «Четверть» что ли бывшая?

Ответить

Александр Александров

–1

За америконские рубли они готовы стерпеть изнасилование стадом омона.

Ответить

Ещё раз

–5

А чего они в Петербурге делают, это же московские фрики.

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