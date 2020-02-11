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Блогер утверждает, что неизвестные ей авторы заявления в полицию вырвали фразы из контекста.
Телеведущую и блогера Алёну Водонаеву вызвали в полицию, а затем начали в её отношении доследственную проверку. Причиной стала её публикация в Инстаграме о демографической ситуации и абортах. Об этом сообщила Super.ru её адвокат и подтвердил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным Super, Водонаева получила от ГУ МВД по Таганскому району Москвы приглашение на беседу. Адвокат Катерина Гордон отметила, что проверку начали по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).
Судя по скриншоту письма из МВД, который приводит Super.ru, проверку проводят из-за следующих фраз Водонаевой:
Адвокат Водонаевой заявила об отсутствии юридических оснований для возбуждения статьи и готовности предоставить лингвистическую экспертизу. Гордон заявила, что ей неизвестен автор заявления в МВД, а также предположила, что его могли подать «некие оголтелые общественные организации», которые хотят «испортить жизнь» Водонаевой.
По одной из версий Super.ru, автором заявления может быть многодетная мать Татьяна Иванова. В январе «Интерфакс» опубликовал выдержки из письма в Генпрокуратуру, где она называет высказывания Водонаевой «унижением человеческого, женского и материнского достоинства».
В публикации от декабря 2019 года Водонаева отреагировала в первую очередь на то, что Минздрав Самарской области посоветовал частным клиникам отказаться от проведения абортов. Новая волна критики в её адрес началась после утверждения Владимиром Путиным новых форм поддержки семей, которые теперь будут получать 466 тысяч рублей материнского капитала за первого и 616 тысяч рублей за второго ребёнка.
пора этих водонаевых на новую землю отправлять
когда солдаты нато придут, то кто пойдет защищать родину? богатая элитка или как она выразилась дети необразованного быдла?
Иди, защити страну от ядерной боеголовки, еблан.
Я отслужил в армии 11 месяцев. @Александр Хнычков это нормально что оскорбляют людей?
Наша страна не может позволить своему среднестатистическому гражданину заводить детей, исходя из одного только желания
И не слушаем никого, кроме себя.
Противоречит сама себе.
Да в целом то оно понятно, что она хочет сказать. Думаю она не очень умна прост.
Аборт норм тема. Мое тело мо...а не. Норм но оба должны решать, бомжихам не рожать и тд всё решили. Чё она мусолит