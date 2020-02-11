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Сергей Звезда
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СМИ сообщили о проверке Алёны Водонаевой на экстремизм из-за поста об абортах с призывом «не рожать рабов государству» Материал редакции

Блогер утверждает, что неизвестные ей авторы заявления в полицию вырвали фразы из контекста.

14 комментариев
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Телеведущую и блогера Алёну Водонаеву вызвали в полицию, а затем начали в её отношении доследственную проверку. Причиной стала её публикация в Инстаграме о демографической ситуации и абортах. Об этом сообщила Super.ru её адвокат и подтвердил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным Super, Водонаева получила от ГУ МВД по Таганскому району Москвы приглашение на беседу. Адвокат Катерина Гордон отметила, что проверку начали по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Судя по скриншоту письма из МВД, который приводит Super.ru, проверку проводят из-за следующих фраз Водонаевой:

  • «В России рожают либо богачи, либо необразованное быдло, в большинстве своём»;
  • «Я презираю семьи, которые живут в нищете и рожают по три-четыре ребёнка».
  • «Не надо рожать рабов этому государству».

Адвокат Водонаевой заявила об отсутствии юридических оснований для возбуждения статьи и готовности предоставить лингвистическую экспертизу. Гордон заявила, что ей неизвестен автор заявления в МВД, а также предположила, что его могли подать «некие оголтелые общественные организации», которые хотят «испортить жизнь» Водонаевой.

В этом письме фигурируют вырванные из контекста фразы, которые до этого цитировали все центральные телеканалы с целью дискредитировать меня. Я, как законопослушный гражданин, обязательно приду и отвечу на все вопросы полицейских. Я не собираюсь брать свои слова обратно и готова прокомментировать каждую свою строчку.

Алёна Водонаева
в комментарии Super.ru

По одной из версий Super.ru, автором заявления может быть многодетная мать Татьяна Иванова. В январе «Интерфакс» опубликовал выдержки из письма в Генпрокуратуру, где она называет высказывания Водонаевой «унижением человеческого, женского и материнского достоинства».

[...] В России рожают либо богачи, либо необразованное быдло, в большинстве своём. Первые заботятся о том, чтобы было кому потратить их состояния в ближайшие века. А вторым не хватает ума и ответственности осознать, что воспитать ребёнка в России — это не просто идти по накатанной и покупать кроме привычных сырков в «Пятерочке», баночку детского питания и подгузники.

[...] Я презираю семьи, которые живут в нищете и рожают по три-четыре ребёнка. Зачем? На что их растить? На сэкономленные деньги от льгот для многодетных семей? Или дожидаться, пока какой-нибудь мэр не увидит сюжет о вашей тяжёлой жизни в региональном ток-шоу и не подарит вам квартиру в новостройке?

[...] Аборт — это ваше дело, касающееся только вашего тела и возможностей. Получите образование, постройте карьеру, посмотрите мир, заработайте денег, а потом думайте о материнстве.

Не надо рожать рабов этому государству. Наша страна не может позволить своему среднестатистическому гражданину заводить детей, исходя из одного только желания, так что копим деньги и строим карьеру, милые. И не слушаем никого, кроме себя.

фрагмент публикации в Инстаграме Алёны Водонаевой
@alenavodonaeva

В публикации от декабря 2019 года Водонаева отреагировала в первую очередь на то, что Минздрав Самарской области посоветовал частным клиникам отказаться от проведения абортов. Новая волна критики в её адрес началась после утверждения Владимиром Путиным новых форм поддержки семей, которые теперь будут получать 466 тысяч рублей материнского капитала за первого и 616 тысяч рублей за второго ребёнка.

«Она оскорбила страну»: пост Водонаевой о…
А интернет её, наоборот, во многом поддержал.
tjournal.ru

#новости #тв #инстаграм #полиция #экстремизм

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14 комментариев
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Ещё раз

1

Она права. Не буду рожать, пойду путешествовать, смотреть мир.

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...

–18

пора этих водонаевых на новую землю отправлять

когда солдаты нато придут, то кто пойдет защищать родину? богатая элитка или как она выразилась дети необразованного быдла?

Ответить

Влад Моргун

...
2

будут защищать 15 рублевые воины как ты :)

Ответить

the.nightmarez

...
1

П'ятнадцятикопєєчний пірвався.

Ответить

Ещё раз

...
0

Не стоит поднимать такое вопросы местным, ну ты чего)

Ответить

Тим Муталов

Ещё
–2

Иди, защити страну от ядерной боеголовки, еблан.

Ответить

Stuart Troitsky

Тим
0

Внезапно орнул

Ответить

Ещё раз

Тим
–1

Я отслужил в армии 11 месяцев. @Александр Хнычков это нормально что оскорбляют людей?

Ответить

Сальвадор Корж

Ещё
–1

Это в армии ты выучил форму доклада?

Ответить

Иван Семёныч

...
0

Нах она там нужна, боевой дух подрывать только.

Ответить

Иван Семёныч

–1

Наша страна не может позволить своему среднестатистическому гражданину заводить детей, исходя из одного только желания

И не слушаем никого, кроме себя.

Противоречит сама себе.

Ответить

IO

Иван
0

Посыл в том что ты можешь рожать, но потом не кукарекай что жить не на что.

Ответить

Иван Семёныч

IO
1

Да в целом то оно понятно, что она хочет сказать. Думаю она не очень умна прост.

Ответить

ZiCKheN .

0

Аборт норм тема. Мое тело мо...а не. Норм но оба должны решать, бомжихам не рожать и тд всё решили. Чё она мусолит

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