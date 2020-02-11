[...] В России рожают либо богачи, либо необразованное быдло, в большинстве своём. Первые заботятся о том, чтобы было кому потратить их состояния в ближайшие века. А вторым не хватает ума и ответственности осознать, что воспитать ребёнка в России — это не просто идти по накатанной и покупать кроме привычных сырков в «Пятерочке», баночку детского питания и подгузники.

[...] Я презираю семьи, которые живут в нищете и рожают по три-четыре ребёнка. Зачем? На что их растить? На сэкономленные деньги от льгот для многодетных семей? Или дожидаться, пока какой-нибудь мэр не увидит сюжет о вашей тяжёлой жизни в региональном ток-шоу и не подарит вам квартиру в новостройке?



[...] Аборт — это ваше дело, касающееся только вашего тела и возможностей. Получите образование, постройте карьеру, посмотрите мир, заработайте денег, а потом думайте о материнстве.

Не надо рожать рабов этому государству. Наша страна не может позволить своему среднестатистическому гражданину заводить детей, исходя из одного только желания, так что копим деньги и строим карьеру, милые. И не слушаем никого, кроме себя.