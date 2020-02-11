На создание такой системы бюджетом предусмотрено 1,3 миллиарда рублей.

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Глава «Ростеха» Сергей Чемезов предложил Владимиру Путину назначить госкорпорацию «единственным исполнителем по созданию и эксплуатации» госсистемы мониторинга качества воздуха в проекте «Чистый воздух». Об этом пишет РБК.

Два федеральных чиновника рассказали РБК, что Путин поставил на письме Чемезова резолюцию «согласен» и поручил премьер-министру Михаилу Мишустину подготовить распоряжение о назначении «Ростеха» исполнителем этого проекта.

Бюджетом предусмотрено 1,3 миллиарда рублей расходов на модернизацию этой системы мониторинга качества воздуха. Но по данным источников РБК, стоимость её создания оценивают в 2 миллиарда рублей.

На текущий момент ответственность за создание и эксплуатацию системы возложена на Росприроднадзор. Чемезов в письме президенту пояснил, что у «Ростеха» есть необходимые для этого компетенции и научно-производственный потенциал. Он также уточнил, что эту систему можно будет использовать для мониторинга не только воздуха, но и «воды и других сред».