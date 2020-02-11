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На создание такой системы бюджетом предусмотрено 1,3 миллиарда рублей.
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов предложил Владимиру Путину назначить госкорпорацию «единственным исполнителем по созданию и эксплуатации» госсистемы мониторинга качества воздуха в проекте «Чистый воздух». Об этом пишет РБК.
Два федеральных чиновника рассказали РБК, что Путин поставил на письме Чемезова резолюцию «согласен» и поручил премьер-министру Михаилу Мишустину подготовить распоряжение о назначении «Ростеха» исполнителем этого проекта.
Бюджетом предусмотрено 1,3 миллиарда рублей расходов на модернизацию этой системы мониторинга качества воздуха. Но по данным источников РБК, стоимость её создания оценивают в 2 миллиарда рублей.
На текущий момент ответственность за создание и эксплуатацию системы возложена на Росприроднадзор. Чемезов в письме президенту пояснил, что у «Ростеха» есть необходимые для этого компетенции и научно-производственный потенциал. Он также уточнил, что эту систему можно будет использовать для мониторинга не только воздуха, но и «воды и других сред».
Проект «Чистый воздух» предусматривает в 2019–2024 годах уменьшение на 20% совокупного объёма выбросов в атмосферу в 12 крупных промышленных центрах России. На реализацию этой программы за шесть лет планируется потратить 480 миллиардов рублей, из которых 100 миллиардов — бюджетные.
Ростех жжет мусор, ростех мониторит воздух. Уверен, превышений ПДК не найдут.
- Владимир Владимирович, можно мы будем следить за чистотой воздуха?
- А как вы будете следить?
- Единолично.
- Хм.
- Ну пожалуйста.
- Эмм...
- Ну Владимир Владимирович!
- Что-то не уверен я как-то.
- Да давайте последим а? Чуть-чуть.
- Ну ладно, хорошо. Вот вам 1,3 миллиарда рублей.
РИА Новости, Москва, 11.02.2020:
«Ростех» попросил у Путина право единолично следить за чистотой воздуха. Президент согласился.
То есть - в большинстве своем коммерческие пром.сектора за 100 ярдов денег налогоплательщиков проведут модернизацию и частично распилят бабки, а Ростех может говорить - воздух ок, ничего не знаем и получать откаты?
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов предложил Владимиру Путину назначить госкорпорацию «единственным исполнителем по созданию и эксплуатации» госсистемы мониторинга качества воздуха в проекте «Чистый воздух».
Ротенберги сейчас такие: "А что так можно было?"