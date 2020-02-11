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Артём Мазанов
1890

РБК: «Ростех» попросил у Путина право единолично следить за чистотой воздуха. Президент согласился Материал редакции

На создание такой системы бюджетом предусмотрено 1,3 миллиарда рублей.

12 комментариев
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Глава «Ростеха» Сергей Чемезов предложил Владимиру Путину назначить госкорпорацию «единственным исполнителем по созданию и эксплуатации» госсистемы мониторинга качества воздуха в проекте «Чистый воздух». Об этом пишет РБК.

Два федеральных чиновника рассказали РБК, что Путин поставил на письме Чемезова резолюцию «согласен» и поручил премьер-министру Михаилу Мишустину подготовить распоряжение о назначении «Ростеха» исполнителем этого проекта.

Бюджетом предусмотрено 1,3 миллиарда рублей расходов на модернизацию этой системы мониторинга качества воздуха. Но по данным источников РБК, стоимость её создания оценивают в 2 миллиарда рублей.

На текущий момент ответственность за создание и эксплуатацию системы возложена на Росприроднадзор. Чемезов в письме президенту пояснил, что у «Ростеха» есть необходимые для этого компетенции и научно-производственный потенциал. Он также уточнил, что эту систему можно будет использовать для мониторинга не только воздуха, но и «воды и других сред».

Проект «Чистый воздух» предусматривает в 2019–2024 годах уменьшение на 20% совокупного объёма выбросов в атмосферу в 12 крупных промышленных центрах России. На реализацию этой программы за шесть лет планируется потратить 480 миллиардов рублей, из которых 100 миллиардов — бюджетные.

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12 комментариев
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Litnikov Danil

12

Ярд на воздух

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fox_rus

4
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Питерский хичхакер

fox_rus
1

ну теперь-то найдут!

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Владимир Сигаев

4

Ростех жжет мусор, ростех мониторит воздух. Уверен, превышений ПДК не найдут.

Ответить

fox_rus

3
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habr.com
Ответить

Повышенный фонарь

2

- Владимир Владимирович, можно мы будем следить за чистотой воздуха?
- А как вы будете следить?
- Единолично.
- Хм.
- Ну пожалуйста.
- Эмм...
- Ну Владимир Владимирович!
- Что-то не уверен я как-то.
- Да давайте последим а? Чуть-чуть. 
- Ну ладно, хорошо. Вот вам 1,3 миллиарда рублей.

РИА Новости, Москва, 11.02.2020:
«Ростех» попросил у Путина право единолично следить за чистотой воздуха. Президент согласился.

Ответить

Илья Ильин

0

Система в разы дешевле хаты Чемезова

Ответить

1 2

0

Что сказать, Россосия!

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Mikhail Boyarskov

0

То есть - в большинстве своем коммерческие пром.сектора за 100 ярдов денег налогоплательщиков проведут модернизацию и частично распилят бабки, а Ростех может говорить - воздух ок, ничего не знаем и получать откаты? 

Ответить

Димка Денисов

Mikhail
0

Зачем тут знак вопроса? :)

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Славный жар

0

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов предложил Владимиру Путину назначить госкорпорацию «единственным исполнителем по созданию и эксплуатации» госсистемы мониторинга качества воздуха в проекте «Чистый воздух».

Ротенберги сейчас такие: "А что так можно было?"

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Седышева Елена

0

с воздухом реально нужно что то делать.... ибо  иногда невозможно дышать 

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