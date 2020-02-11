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Новости
Артём Мазанов
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СМИ: супругов, на свадьбе которых был сотрудник ФСБ, обвинили в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии Материал редакции

Гости рассказали, что оперативник сам раздавал свои визитки и фотографировался со всеми желающими.

25 комментариев
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Эксперта Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова Антонину Зимину и её мужа Константина Антонца, на свадьбе которых в 2015 году был сотрудник ФСБ, обвинили в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии. Об этом пишут «Коммерсантъ» и ТАСС.

Супругам инкриминируется статья 275 УК РФ («Государственная измена»). По версии следствия, на своей свадьбе они раскрыли личность действующего оперативника калининградского управления ФСБ. «Зимина отправила в Латвию, используя интернет, фотографию этого сотрудника российских спецслужб», — пояснил источник ТАСС.

Константин Зимин, отец Антонины Зиминой, рассказал «Коммерсанту», что оперативник — бывший однокурсник его дочери. Его пригласили на свадьбу, среди гостей которой были родственники невесты, проживающие в Литве. По словам отца, сотрудник ФСБ, выпив за праздничным столом, не только говорил, где работает, но и раздавал визитки и фотографировался со всеми желающими.

Фото и видео со свадьбы, на которой был оперативник, попали в сюжет одного из прибалтийских телеканалов, после чего ФСБ возбудила уголовное дело.

Зимину задержали в 2018 году. Тогда один из её знакомых рассказал журналистам, что девушке был запрещен въезд в Литву, где у неё проживают родственники. Другой добавил, что Зимина жаловалась, что «на неё давят спецслужбы и России, и Литвы».

Российские якобы долгое время безуспешно склоняли её к сотрудничеству, а литовские недавно предложили работать на них, взамен пообещав разрешить въезд в страну. Но она уверяла, что и это предложение отклонила.

знакомый Зиминой
цитата по «Коммерсанту»

Антонца арестовали 11 июля 2019 года. В 2015-2016 году он работал юристом при правительстве Калининградской области, а в последнее время - в юридической фирме в Москве.

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25 комментариев
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DoubleDors

28

Хмм... то есть фсбшники могут по приколу влезать в кадр, когда кто то делает фото, после чего сказать, что они из фсб (или даже не говорить), а если человек выложит фото в интернет на иностранном ресурсе, где сервера находятся не в России, то возбудить против него уголовное дело о госизмене?

Ответить

ouxen

DoubleDors
18

пройдёмте

Ответить

Андрей Коршев

21

А за сохранность гостайны не секретоноситель отвечает?

Ответить

ouxen

Андрей
13

нет ответветственности, есть только полномочия и льготы

Ответить

Андрей Перевертень

11

Ты либо прям находишься внутри действующего аппарата или вообще обрезаешь все лишние контакты с любыми видами представителей власти. Все остальное может выйти тебе боком. Нахуй надо

Ответить

Alexey Novikov

6

Мазанов, определись, Латвия или Литва?

Ответить

Сальвадор Корж

Alexey
1

А какая разница? ©

Ответить

Должностной мангал

5

Сотрудник ФСБ — горе в семье

Ответить

Митя Простомолотов

0

Я не понял, они в тюрьме сейчас??

Ответить

Артём Мазанов

Митя
0

Да, в СИЗО, точнее

Ответить

Роман Белоус

Артём
13

Хорошо, что опасных преступников обезвредели и я могу свободно ходить по улицам

Ответить

Митя Простомолотов

Артём
5

Кромешный пиздец

Ответить

Funny Kaplan

Митя
–5

Надеюсь, что да. Предатели родины всё-таки

Ответить

Максим Шпилёв

0

С сарказмом перебор

Ответить

Митя Простомолотов

Максим
1

Либо у тебя недобор

Ответить

Пограничный месяц

Максим
0

ну последний коммент - вроде и не сарказм. Всем и правда плевать

Ответить

Лев Люкшин

–5

Да пусть сидят, нам всем плевать. ;)

Ответить

ouxen

Лев
0

Как бы чего не вышло

Ответить

Митя Простомолотов

0

Го травить фсбэшника

Ответить

Vladic Samovar

0

Этим сотрудником был Чепига...

Ответить

Al K

0

Визитка ФСБ?

Ответить

Умственный Слава

Al
0

Мне даже интересно нахуя их вообще напечатали?
"На, но никому не давай, это ж гос измена".

Ответить

Maksytoff

0

Этим сотрудником был...

Ответить

Марина Волченкова

0

Вот тут и должен бы быть комментарий Кремля: перебор. 
а в случае с учеными- дебильство!

Ответить

Никита Мык

–5

Предатели родины!! Гнить им в тюрьме 

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