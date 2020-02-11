Гости рассказали, что оперативник сам раздавал свои визитки и фотографировался со всеми желающими.

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Эксперта Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова Антонину Зимину и её мужа Константина Антонца, на свадьбе которых в 2015 году был сотрудник ФСБ, обвинили в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии. Об этом пишут «Коммерсантъ» и ТАСС.

Супругам инкриминируется статья 275 УК РФ («Государственная измена»). По версии следствия, на своей свадьбе они раскрыли личность действующего оперативника калининградского управления ФСБ. «Зимина отправила в Латвию, используя интернет, фотографию этого сотрудника российских спецслужб», — пояснил источник ТАСС.

Константин Зимин, отец Антонины Зиминой, рассказал «Коммерсанту», что оперативник — бывший однокурсник его дочери. Его пригласили на свадьбу, среди гостей которой были родственники невесты, проживающие в Литве. По словам отца, сотрудник ФСБ, выпив за праздничным столом, не только говорил, где работает, но и раздавал визитки и фотографировался со всеми желающими.

Фото и видео со свадьбы, на которой был оперативник, попали в сюжет одного из прибалтийских телеканалов, после чего ФСБ возбудила уголовное дело.

Зимину задержали в 2018 году. Тогда один из её знакомых рассказал журналистам, что девушке был запрещен въезд в Литву, где у неё проживают родственники. Другой добавил, что Зимина жаловалась, что «на неё давят спецслужбы и России, и Литвы».

Российские якобы долгое время безуспешно склоняли её к сотрудничеству, а литовские недавно предложили работать на них, взамен пообещав разрешить въезд в страну. Но она уверяла, что и это предложение отклонила. знакомый Зиминой цитата по «Коммерсанту»