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Гости рассказали, что оперативник сам раздавал свои визитки и фотографировался со всеми желающими.
Эксперта Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова Антонину Зимину и её мужа Константина Антонца, на свадьбе которых в 2015 году был сотрудник ФСБ, обвинили в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии. Об этом пишут «Коммерсантъ» и ТАСС.
Супругам инкриминируется статья 275 УК РФ («Государственная измена»). По версии следствия, на своей свадьбе они раскрыли личность действующего оперативника калининградского управления ФСБ. «Зимина отправила в Латвию, используя интернет, фотографию этого сотрудника российских спецслужб», — пояснил источник ТАСС.
Константин Зимин, отец Антонины Зиминой, рассказал «Коммерсанту», что оперативник — бывший однокурсник его дочери. Его пригласили на свадьбу, среди гостей которой были родственники невесты, проживающие в Литве. По словам отца, сотрудник ФСБ, выпив за праздничным столом, не только говорил, где работает, но и раздавал визитки и фотографировался со всеми желающими.
Фото и видео со свадьбы, на которой был оперативник, попали в сюжет одного из прибалтийских телеканалов, после чего ФСБ возбудила уголовное дело.
Зимину задержали в 2018 году. Тогда один из её знакомых рассказал журналистам, что девушке был запрещен въезд в Литву, где у неё проживают родственники. Другой добавил, что Зимина жаловалась, что «на неё давят спецслужбы и России, и Литвы».
Антонца арестовали 11 июля 2019 года. В 2015-2016 году он работал юристом при правительстве Калининградской области, а в последнее время - в юридической фирме в Москве.
Хмм... то есть фсбшники могут по приколу влезать в кадр, когда кто то делает фото, после чего сказать, что они из фсб (или даже не говорить), а если человек выложит фото в интернет на иностранном ресурсе, где сервера находятся не в России, то возбудить против него уголовное дело о госизмене?
А за сохранность гостайны не секретоноситель отвечает?
Ты либо прям находишься внутри действующего аппарата или вообще обрезаешь все лишние контакты с любыми видами представителей власти. Все остальное может выйти тебе боком. Нахуй надо
Мазанов, определись, Латвия или Литва?
Я не понял, они в тюрьме сейчас??
Хорошо, что опасных преступников обезвредели и я могу свободно ходить по улицам
С сарказмом перебор
ну последний коммент - вроде и не сарказм. Всем и правда плевать
Да пусть сидят, нам всем плевать. ;)
Визитка ФСБ?
Мне даже интересно нахуя их вообще напечатали?
"На, но никому не давай, это ж гос измена".
Вот тут и должен бы быть комментарий Кремля: перебор.
а в случае с учеными- дебильство!