Владелец «Тинькофф банка» заявил, что он «всего лишь акционер» и не принимает операционных решений.

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Владелец «Тинькофф банка» Олег Тиньков заявил, что не знает о возможном контракте банка с Российской премьер-лигой по футболу (РПЛ), о котором накануне писали СМИ. Об этом он рассказал в Инстаграме.

10 февраля Betting Insider сообщило, что у РПЛ появится новый титульный спонсор — «Тинькофф Банк»: сам турнир якобы будет называться «Тинькофф Российская премьер-лига». По данным «Чемпионата», сумма спонсорского соглашения составит около 300 миллионов рублей.

Эта новость вызвала резонанс в соцсетях, ведь в 2014 году Тиньков говорил, что «никогда в жизни не будет спонсировать российский футбол». А в 2015 году банкир заявил, что «если раньше футболисты выглядели как обсосы, то сейчас играют как обсосы».

Василий Уткин 💛🖤 @radioutkin Олег Тиньков в разное время называл обсосами и футболистов, и ютуберов. В ютуб пытался вернуться и был послан отдельно практически каждым блогером.

А в футбол говорил, что никогда не вложит, но вложил, и взяли.

Люди не гордые.)

Andrey Kozenko @akozenko Тинькофф-банк стал титульным спонсором российской премьер-лиги. Ранее владелец банка Олег Тиньков называл российских футболистов "обсосами"

После новостей о возможном контракте «Тинькофф банка» с РПЛ Тиньков заявил, что «не уверен» в достоверности такой информации. Банкир уточнил, что в любом случае «не собирается ходить на футбол и смотреть его», за исключением матчей с петербургским Зенитом.

Но все мои слова от 2014 года остаются в силе. Но я не принимаю операционные решения в банке, я всего лишь акционер! Я не лезу в управление! Олег Тиньков банкир

Тиньков рассказал, что у банка в 2020 году бюджет на маркетинг и спонсорство составляет 10 миллиардов, но не уточнил, в какой валюте. «Пусть как хотят так и тратят», — уточнил он.