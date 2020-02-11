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Владелец «Тинькофф банка» заявил, что он «всего лишь акционер» и не принимает операционных решений.
Владелец «Тинькофф банка» Олег Тиньков заявил, что не знает о возможном контракте банка с Российской премьер-лигой по футболу (РПЛ), о котором накануне писали СМИ. Об этом он рассказал в Инстаграме.
10 февраля Betting Insider сообщило, что у РПЛ появится новый титульный спонсор — «Тинькофф Банк»: сам турнир якобы будет называться «Тинькофф Российская премьер-лига». По данным «Чемпионата», сумма спонсорского соглашения составит около 300 миллионов рублей.
Эта новость вызвала резонанс в соцсетях, ведь в 2014 году Тиньков говорил, что «никогда в жизни не будет спонсировать российский футбол». А в 2015 году банкир заявил, что «если раньше футболисты выглядели как обсосы, то сейчас играют как обсосы».
После новостей о возможном контракте «Тинькофф банка» с РПЛ Тиньков заявил, что «не уверен» в достоверности такой информации. Банкир уточнил, что в любом случае «не собирается ходить на футбол и смотреть его», за исключением матчей с петербургским Зенитом.
Тиньков рассказал, что у банка в 2020 году бюджет на маркетинг и спонсорство составляет 10 миллиардов, но не уточнил, в какой валюте. «Пусть как хотят так и тратят», — уточнил он.
Вообще то Тиньков, первый в России обещал не спонсировать российский футбол
Да все эти блогеры пи.даболы
Найс так 10 ярдов бюджет на маркетинг
Я б за 10% от этой суммы себе на лоб татуху с тиньковым набил и сутками расхаживал по Рашке рекламируя так сказать😁
Тиньков это российский Трамп на минималках. В штатах тоже дохрена всяких жилых комплексов и отелей со словом "Трамп" в названии, и многие из них к Трампу не имеют уже никакого отношения.
300 миллионов это как плевок в лицо говорящим о высоком уровне российского чемпионата.
Тиньков оьещал не спонсировать он и не спонсирует.
Насколько я понимаю он не является руководителем банка и не принимает участия в управлении.
А руководству банка поебать кто там кому че когда то обещал у ни свой фронт работ.
Та что натягивание совы на глобус как обычно
Всяко лучше Сиалекс РПЛ
Ну да, он предусмотрительно держит банк на холдинге. А то отожмут ведь и посадят. Он проводил Feasibility Study, как сделать так, чтоб не отжали бизнес, заплатил за него 40 килодолларов, так что ему пояснили как сделать.
держит в холдинге
TCS Holdings. Главный акционер АО Тинькофф Банк, Москва. Сам Кипрский, или Британские Виргинские Острова, что-то такое.
а чё не подтянул инфу про то, что тиньков в очередной раз сделал акцент на "v vs ff"?
Как он говорил, в 90е боялся выёбываться, потому зашифровался так (фф вместо в - пиздец как скрытно) см. книгу "я такой как все"