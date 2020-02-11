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Новости
Артём Мазанов
1490

Тиньков обещал не спонсировать российский футбол. СМИ назвали его банк новым спонсором РПЛ. Банкир об этом не знает Материал редакции

Владелец «Тинькофф банка» заявил, что он «всего лишь акционер» и не принимает операционных решений.

23 комментария
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Владелец «Тинькофф банка» Олег Тиньков заявил, что не знает о возможном контракте банка с Российской премьер-лигой по футболу (РПЛ), о котором накануне писали СМИ. Об этом он рассказал в Инстаграме.

10 февраля Betting Insider сообщило, что у РПЛ появится новый титульный спонсор — «Тинькофф Банк»: сам турнир якобы будет называться «Тинькофф Российская премьер-лига». По данным «Чемпионата», сумма спонсорского соглашения составит около 300 миллионов рублей.

Эта новость вызвала резонанс в соцсетях, ведь в 2014 году Тиньков говорил, что «никогда в жизни не будет спонсировать российский футбол». А в 2015 году банкир заявил, что «если раньше футболисты выглядели как обсосы, то сейчас играют как обсосы».

Василий Уткин 💛🖤 @radioutkin
Олег Тиньков в разное время называл обсосами и футболистов, и ютуберов. В ютуб пытался вернуться и был послан отдельно практически каждым блогером.
А в футбол говорил, что никогда не вложит, но вложил, и взяли.
Люди не гордые.)
Sports.ru @sportsru
Как же похорошел российский футбол за шесть лет 😉 https://t.co/XYxRkPlrCs
Andrey Kozenko @akozenko
Тинькофф-банк стал титульным спонсором российской премьер-лиги. Ранее владелец банка Олег Тиньков называл российских футболистов "обсосами"

После новостей о возможном контракте «Тинькофф банка» с РПЛ Тиньков заявил, что «не уверен» в достоверности такой информации. Банкир уточнил, что в любом случае «не собирается ходить на футбол и смотреть его», за исключением матчей с петербургским Зенитом.

Но все мои слова от 2014 года остаются в силе. Но я не принимаю операционные решения в банке, я всего лишь акционер! Я не лезу в управление!

Олег Тиньков
банкир

Тиньков рассказал, что у банка в 2020 году бюджет на маркетинг и спонсорство составляет 10 миллиардов, но не уточнил, в какой валюте. «Пусть как хотят так и тратят», — уточнил он.

У банка миллионы владельцев карт, которы являются футбольными болельщиками. И банк их хочет поддержать, как я понял. Прекрасно!

#новости #спорт #тинькофф

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23 комментария
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Слышный украинец

11

Вообще то Тиньков, первый в России обещал не спонсировать российский футбол 

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Тимур Петров

Слышный
0

В голос)

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Олег Ивахнов

Слышный
0

Он и не спонсирует

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Tural M

Слышный
0

во вселенной)

Ответить

Semen Semenov

2

Как будто они не обсосы

Ответить

Igor Efimenko

2

Да все эти блогеры пи.даболы

Ответить

Автоматический цветок

Igor
0

Вче банкиры с именем Олег

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Железный щит

1

У Ширяева появился достойный оппонент!

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Миша Сергеев

1

Найс так 10 ярдов бюджет на маркетинг
Я б за 10% от этой суммы себе на лоб татуху с тиньковым набил и сутками расхаживал по Рашке рекламируя так сказать😁

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Илья Гераськин

1

Тиньков это российский Трамп на минималках. В штатах тоже дохрена всяких жилых комплексов и отелей со словом "Трамп" в названии, и многие из них к Трампу не имеют уже никакого отношения. 

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Андрей Рядькин

1

300 миллионов это как плевок в лицо говорящим о высоком уровне российского чемпионата.

Ответить

Олег Ивахнов

1

Тиньков оьещал не спонсировать он и не спонсирует.
Насколько я понимаю он не является руководителем банка и не принимает участия в управлении.
А руководству банка поебать кто там кому че когда то обещал у ни свой фронт работ.

Та что натягивание совы на глобус как обычно

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That cat

0

Уволился неделю назад!

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Тимур Петров

0

РПЛ дно пробито.

Ответить

Плотный рубин

0

Всяко лучше Сиалекс РПЛ

Ответить

Миша Сергеев

Плотный
0

Я бы поспорил

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Yuri Miller

0

Ну да, он предусмотрительно держит банк на холдинге. А то отожмут ведь и посадят. Он проводил Feasibility Study, как сделать так, чтоб не отжали бизнес, заплатил за него 40 килодолларов, так что ему пояснили как сделать.

Ответить

Евсей Дмитриев

Yuri
0

держит в холдинге

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Yuri Miller

Евсей
0

TCS Holdings. Главный акционер АО Тинькофф Банк, Москва. Сам Кипрский, или Британские Виргинские Острова, что-то такое.

Ответить

Илья Гераськин

Yuri
0

Как будто так не делает никто из крупных игроков

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Иван Гессе

0

а чё не подтянул инфу про то, что тиньков в очередной раз сделал акцент на "v vs ff"?

Ответить

Yuri Miller

Иван
0

Как он говорил, в 90е боялся выёбываться, потому зашифровался так (фф вместо в - пиздец как скрытно) см. книгу "я такой как все"

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Иван Гессе

Yuri
0

вот ето да никогда не слышал

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