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Алексей Боржонов
1971

Операторы оценили убытки от «Доступного интернета» в 150 миллиардов рублей. Они требуют от государства компенсации Материал редакции

Доступ к значимым интернет-ресурсам должен стать бесплатным с 1 марта.

10 комментариев
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Сотовые операторы и интернет-компании требуют от государства компенсации за то, что у абонентов будет бесплатный доступ к социально значимым сайтам. Об этом говорится в предложении Комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и IT (РСПП), которое есть в распоряжении «Коммерсанта».

РСПП провела встречу, на которой обсуждалась реализация проекта «Доступный интернет». Операторы оценили потери от предоставления бесплатного доступа к значимым сайтам в 150 миллиардов рублей в год. Они опасаются, что из-за роста объёмов потребляемого трафика расходы на обслуживание будут увеличиваться.

Участники встречи настаивают на компенсации затрат и намерены отправить свои предложения председателю правительства Михаилу Мишустину. В РСПП считают, что очередное обременение операторов и интернет-компаний недопустимо в условиях, когда они должны исполнять «закон Яровой» и закон о «суверенном рунете».

Точный список значимых интернет-ресурсов еще не определён. В январе Минкомсвязь объявила, что в него точно войдут портал госуслуг и сайты государственных органов.

Доступ к социально значимым сайтам должен стать бесплатным с 1 февраля. Такое решение – часть реализации проекта «Доступный интернет», о котором Владимир Путин говорил во время послания Федеральному собранию в январе.

#новости #интернет

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10 комментариев
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Лев Люкшин

20

То есть россиянам нужно опять платить за бесплатные услуги???

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Железный щит

Лев
5

Ну естественно!

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Скорый будильник

1

 Участники встречи настаивают на компенсации затрат и намерены отправить свои предложения председателю правительства Михаилу Мишустину

Ну этот то товарищ точно скажет кто будет компенсировать затраты...

Ответить

Владимир Дыркин

Скорый
–1

надо налоги на американские компании поднять. Симметричный ответ в духе России мог бы получиться. На всякие гугл.

Ответить

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

1

"должен стать бесплатным с 1 марта."
"должен стать бесплатным с 1 февраля"

так с какого, все-таки, числа он должен стать бесплатным? ))

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Кисель Имбиревич

0

Охренеть как трафик вырастет 

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Виктор Ганелес

Кисель
0

Ну, надо долбаться с биллингом
То можно это нельзя

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Понятный утюг

0

Самое "чудесное" тут, что данная инициатива в общем случае не требует ни нового оборудования, ни софта - просто перенастройки существующего и еще одного чека с билингом. А насколько "дорог" трафик можно судить, например, по новой линейке тарифом того Пчелайна - там он вообще якобы безлимитен.
Просто кому-то в нашем телекоме опять халявного бабла захотелось, так что зубы свело.

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Илья Гераськин

0

Они ещё не знают к каким сайтам нужно будет обеспечить бесплатный доступ, но уже ноют что трафик вырастет

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Светлана Кострова

0

значит будут грабить (С)

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