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Доступ к значимым интернет-ресурсам должен стать бесплатным с 1 марта.
Сотовые операторы и интернет-компании требуют от государства компенсации за то, что у абонентов будет бесплатный доступ к социально значимым сайтам. Об этом говорится в предложении Комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и IT (РСПП), которое есть в распоряжении «Коммерсанта».
РСПП провела встречу, на которой обсуждалась реализация проекта «Доступный интернет». Операторы оценили потери от предоставления бесплатного доступа к значимым сайтам в 150 миллиардов рублей в год. Они опасаются, что из-за роста объёмов потребляемого трафика расходы на обслуживание будут увеличиваться.
Участники встречи настаивают на компенсации затрат и намерены отправить свои предложения председателю правительства Михаилу Мишустину. В РСПП считают, что очередное обременение операторов и интернет-компаний недопустимо в условиях, когда они должны исполнять «закон Яровой» и закон о «суверенном рунете».
Точный список значимых интернет-ресурсов еще не определён. В январе Минкомсвязь объявила, что в него точно войдут портал госуслуг и сайты государственных органов.
Доступ к социально значимым сайтам должен стать бесплатным с 1 февраля. Такое решение – часть реализации проекта «Доступный интернет», о котором Владимир Путин говорил во время послания Федеральному собранию в январе.
То есть россиянам нужно опять платить за бесплатные услуги???
Участники встречи настаивают на компенсации затрат и намерены отправить свои предложения председателю правительства Михаилу Мишустину
Ну этот то товарищ точно скажет кто будет компенсировать затраты...
надо налоги на американские компании поднять. Симметричный ответ в духе России мог бы получиться. На всякие гугл.
"должен стать бесплатным с 1 марта."
"должен стать бесплатным с 1 февраля"
так с какого, все-таки, числа он должен стать бесплатным? ))
Охренеть как трафик вырастет
Самое "чудесное" тут, что данная инициатива в общем случае не требует ни нового оборудования, ни софта - просто перенастройки существующего и еще одного чека с билингом. А насколько "дорог" трафик можно судить, например, по новой линейке тарифом того Пчелайна - там он вообще якобы безлимитен.
Просто кому-то в нашем телекоме опять халявного бабла захотелось, так что зубы свело.
Они ещё не знают к каким сайтам нужно будет обеспечить бесплатный доступ, но уже ноют что трафик вырастет