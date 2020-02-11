Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
4641

Baza: медбрат из Перми признался в авторстве сообщений на «Дваче» об убийстве ветеранов. Но назвал это «плодом фантазии» Материал редакции

Полиграф показал, что Сергей Калинин — автор этих сообщений, но он говорит правду, когда утверждает, что никого не убивал.

38 комментариев
В закладки
​Сергей Калинин публиковал на «Дваче» свою фотографию 

Медбрат-анестезист отделения интенсивной терапии больницы имени Гринберга в Перми Сергей Калинин признался в том, что он — автор сообщений на «Дваче» об убийстве 10 ветеранов. Об этом пишет Baza.

По данным журналистов, Калинин заявил, что все сообщения об убийстве — «плод его воспалённых фантазий». Медбрата якобы проверили на полиграфе, который показал, что мужчина не врёт, когда говорит о том, что никого не убивал.

Baza рассказала, что своим коллегам Калинин пояснил, что был пьян, когда оставлял эти сообщения на «Дваче». Теперь следователи проверяют медкарты всех больных, скончавшихся в отделении Калинина за время его работы.

Фото, по которому попытались установить личность пользователя «Двача»​
  • 6 февраля пользователь «Двача» в одном из тредов анонимно рассказал, что работает в больнице и убивает пациентов-ветеранов войн, поскольку процесс доставляет ему удовольствие;
  • На следующий день пользователи «Двача» заявили о раскрытии личности подозреваемого. Они назвали автором анонимных сообщений медбрата «Кировского областного госпиталя для ветеранов войн» Сергея Вольфа;
  • В этот же день Вольф заявил, что «не имеет отношения к тем сообщениям, которые публикуют в СМИ». Он отверг свою причастность к возможным убийствам ветеранов;
  • 8 февраля глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что история об анестезиологе, который якобы отключал ветеранов в госпитале Кировской области от аппарата искусственной вентиляции легких, оказалась «фейком»;
  • В этот же день пользователи «Двача» заявили, что всё же нашли автора сообщений об убийстве ветеранов. Им якобы оказался сотрудник городской клинической больницы Перми имени Гринберга Сергей Калинин;
  • 10 февраля Минздрав Пермского края сообщило, что «информация об отключениях аппаратов ИВЛ во время работы медицинского брата-анестезиста одной из больниц Пермского края не подтвердилась».
На «Дваче» заявили о раскрытии личности…
СК и Минздрав начали проверку. Власти и госпиталь заявили, что сотрудник ничего в сети не писал, а…
tjournal.ru

#новости

Новости
Подписан
Отписаться
Операторы оценили убытки от «Доступного интернета» в 150 миллиардов рублей. Они требуют от государства компенсации
Доступ к значимым интернет-ресурсам должен стать бесплатным с 1 марта.
1
7
Реклама на TJ
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 38, "likes": 7, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 142780, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 11 Feb 2020 13:30:35 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Работа для ИТ-специалистов
от российских и зарубежных компаний
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 142780, "author_id": 132211, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/142780\/get","add":"\/comments\/142780\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/142780"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
38 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Dra

3

Т.е. двачеры чуть не закрыли невиновного человека, окей. Ебучие расследователи.

Ответить

Илья Ерохин

Dra
26

Всмысле?! Проявили бдительность. Мало ли, вдруг истории не придуманные... А закрывать не их право

Ответить

Василий

Илья
0

Угу прям бдительные граждане. Порноактрис травили, тоже видимо из за чувства гражданского долга?

Ответить

Закрытый историк

Василий
1

Хуйню несешь, при чем тут двачеры вообще, раскрутили это как раз журналисты, в том числе и на тж сразу запостили новость, а потом уже и на тв попало. 

Ответить

Roman Persianinov

Закрытый
2

и на тж сразу запостили новость

Мы как раз не неслись ставить эту новость, а дождались реакции второй стороны.

Ответить

Закрытый историк

Roman
0

В этот раз да, просто ответочка подъехала в тот же день, так бы не дождались. А вообще это общая проблема всех СМИ, в погоне за трафиком и актуальностью нет времени что-то там проверять. Обвиняют невиновных людей, по сути ломая им жизни, а опровержение либо вообще не публикуют, либо их прост никто не читает.

Ответить

Roman

Закрытый
1

Опровержения публикуют все издания, которые дорожат своей репутацией. Их, к сожалению, не так много, но TJ к ним относится.

Ответить

Закрытый историк

Roman
0

Поэтому мы здесь и сидим

Ответить

Roman

Закрытый
0

Спасибо

Ответить

Илья Ерохин

Василий
0

Ты дурак? Это разные темы...

Ответить

Водный калькулятор

Dra
2

Примерно так же, как тжшники в прошлой новости говорили, что "Да ничего он не писал! Не могли они определить его по имени фамилии". Ну а закрывать его никто не закрывал, но проверить стоило. Да и не стоит ему больше работать с ветеранами с такой богатой фантазией

Ответить

Илья Гераськин

Водный
3

Так Вольф ничего и не писал, а затравили его тоже вместе с родственниками

Ответить

Василий

Водный
1

Так в прошлой новости другой чувак был

Ответить

Michael Smith

Dra
1

невиновного человека

медбрат фантазирующий в интернетах как бы он убивал пациентов...

все же нормально, все так делают, расходимся

Ответить

Должностной мангал

Michael
1

Он имел ввиду первого медбрата, вообще левого типа

Ответить

Michael Smith

Должностной
1

потом они нашли ведь правильного

Ответить

Должностной мангал

Michael
1

Да, но перед этим затравили невиновного

Ответить

Michael Smith

Должнос…
0

Думаешь лучше бы не искали никого? А если бы второй потом реально кого-то убил бы?

Кстати, раз он стал выкладывать удостоверение с его именем, то похоже на то, что хотел чтобы его остановили, возможно уже был близок к совершению.

Ответить

Самарский завод

Dra
0

Затравлен на принципиально новом уровне

Ответить

George Weiller

–3

Я смутно представляю, что такое 2ч, 4чан, это же какие то маргинальные штуки?

Ответить

Самарский завод

George
15

Это паблики с мемами в ВК

Ответить

Павел Колпаков

Самарский
0

Вообще это имиджборды, паблики образовались потом и ничего общего c бордами не имеют

Ответить

George Weiller

George
3

интересная реакция на обычный вопрос

Ответить

Украинский чайник

George
0

Тоже не понял за что

Ответить

Михаил Городецкий

George
0

Дак сходи и посмотри.

4chan
4chan is a simple image-based bulletin board where anyone can post comments and share images…
4chan.org
Два.ч — Свободное общение
Два.ч — Свободное общение
2ch.hk
Ответить

George Weiller

Михаил
1

Я посмотрел скрин в посте и мне не хочется туда заходить, вдруг кто-то смог объяснить в двух словах

Ответить

Sam Lowry

George
1

В двух словах: место, куда тебе не захочется заходить. 

Ответить

Эмиль Рубанов

George
0

для меня вот было откровением, что Двачем уже два года владеет Усманов.

Ответить

Водный калькулятор

George
0

Это очень известный хакер

Ответить

Михаил Городецкий

4

Полиграф, полиграф... Чушь всё это! Особенно когда дело касается социопатов.

Есть несколько исследований, что фМРТ позволяет объективно обнаружить ложь, при вопросах класса "да/нет". Остальное — сказки на ночь.

Ответить

Эмиль Рубанов

3
Ответить

Никита Мык

0

Предатель родины, осуждаю 

Ответить

Паша Красников

0

Пиздабол

Ответить

Щеголева Валентина

0

Странные фантазии учитывая профессию "писателя".

Ответить

Никита Бабич

0

Полиграф.

Ответить

Новенький франт

0

Перед Вольфом извинились? каким образом?

Ответить

Мировой глобус

0

медбрат из Перми признался в авторстве сообщений на «Дваче» об убийстве ветеранов. Но назвал это «плодом фантазии»

Мне вот интересно, чем такие личности на букву "М" руководствуются и откуда вообще берутся.

P.S.
Неприятно осознавать, что имиджборды и их публика существуют с тобой в одной вселенной.

Ответить

Вальдемар

–1

Ого, спешите видеть, генетические помойки опять обосрались. Никогда такого не было и вот опять!

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Ведущая «Вестей» на Камчатке рассмеялась на записи эфира, говоря о повышении выплат льготникам
ВГТРК, похоже, удалила из YouTube и соцсетей копии оригинального сюжета.
165
Новости
В Москве суд присяжных оправдал мужчину, которого обвиняли в убийстве гея
Подозреваемый сообщил, что пострадавший "сам упал на нож"
138
Истории
Прячьте всё и прячьтесь сами, или про обыски на зоне от которых мало толка
Доброго времени суток.
90
Популярное за три дня
Кино и сериалы
«1917» — один из главных кандидатов на «Оскар» — имитирует съёмку одним кадром. Чем привлекает приём и как он развивался
Разбор голливудского и авторского метода, отчасти благодаря которому картина Сэма Мендеса может получить главную награду.
87
Интернет и мемы
❤️
18
Интернет и мемы
Депутат Виталий Наливкин решает проблемы Уссурийска. Это проект, иронизирующий над пиаром региональных политиков
Главный герой коротких роликов очищает озеро с помощью Domestos и избавляет от ржавой воды, отключая водоснабжение.
51

Прямой эфир

Igor R Nilsen

«Эпидемия, про которую не…

Иван Семёныч

«Эпидемия, про которую не…

Роман Белоус

Поехавшая соседка

Боярин

В Москве запустят оплату…

Владимир Дыркин

«Эпидемия, про которую не…

Изя Слоу

Поехавшая соседка

Artem Monahov

Запись в подсайте Twitter

Dragan Velimirovic

Baza: медбрат из Перми…

Odin Dodin

СМИ сообщили о проверке Алёны…

Атлант поправил…

Создаю худи "TJ-01". Жду…

Александръ Смирновъ

Поехавшая соседка

tosik

«Эпидемия, про которую не…

tosik

«Эпидемия, про которую не…

colorless

РБК: в открытом доступе…

Artem Monahov

Создаю худи "TJ-01". Жду…

Артур Шигабутдинов

Создаю худи "TJ-01". Жду…

Унылый Лось

«Сексуальное просвещение — это…

Michael Smith

Baza: медбрат из Перми…

Владимир Швецов

«Эпидемия, про которую не…

Pavel Zyukin

Онлайн-кинотеатр Okko…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]