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Полиграф показал, что Сергей Калинин — автор этих сообщений, но он говорит правду, когда утверждает, что никого не убивал.
Медбрат-анестезист отделения интенсивной терапии больницы имени Гринберга в Перми Сергей Калинин признался в том, что он — автор сообщений на «Дваче» об убийстве 10 ветеранов. Об этом пишет Baza.
По данным журналистов, Калинин заявил, что все сообщения об убийстве — «плод его воспалённых фантазий». Медбрата якобы проверили на полиграфе, который показал, что мужчина не врёт, когда говорит о том, что никого не убивал.
Baza рассказала, что своим коллегам Калинин пояснил, что был пьян, когда оставлял эти сообщения на «Дваче». Теперь следователи проверяют медкарты всех больных, скончавшихся в отделении Калинина за время его работы.
Т.е. двачеры чуть не закрыли невиновного человека, окей. Ебучие расследователи.
Всмысле?! Проявили бдительность. Мало ли, вдруг истории не придуманные... А закрывать не их право
Хуйню несешь, при чем тут двачеры вообще, раскрутили это как раз журналисты, в том числе и на тж сразу запостили новость, а потом уже и на тв попало.
и на тж сразу запостили новость
Мы как раз не неслись ставить эту новость, а дождались реакции второй стороны.
В этот раз да, просто ответочка подъехала в тот же день, так бы не дождались. А вообще это общая проблема всех СМИ, в погоне за трафиком и актуальностью нет времени что-то там проверять. Обвиняют невиновных людей, по сути ломая им жизни, а опровержение либо вообще не публикуют, либо их прост никто не читает.
Примерно так же, как тжшники в прошлой новости говорили, что "Да ничего он не писал! Не могли они определить его по имени фамилии". Ну а закрывать его никто не закрывал, но проверить стоило. Да и не стоит ему больше работать с ветеранами с такой богатой фантазией
Так Вольф ничего и не писал, а затравили его тоже вместе с родственниками
невиновного человека
медбрат фантазирующий в интернетах как бы он убивал пациентов...
все же нормально, все так делают, расходимся
Он имел ввиду первого медбрата, вообще левого типа
потом они нашли ведь правильного
Да, но перед этим затравили невиновного
Думаешь лучше бы не искали никого? А если бы второй потом реально кого-то убил бы?
Кстати, раз он стал выкладывать удостоверение с его именем, то похоже на то, что хотел чтобы его остановили, возможно уже был близок к совершению.
Я смутно представляю, что такое 2ч, 4чан, это же какие то маргинальные штуки?
Это паблики с мемами в ВК
Вообще это имиджборды, паблики образовались потом и ничего общего c бордами не имеют
интересная реакция на обычный вопрос
Я посмотрел скрин в посте и мне не хочется туда заходить, вдруг кто-то смог объяснить в двух словах
для меня вот было откровением, что Двачем уже два года владеет Усманов.
Полиграф, полиграф... Чушь всё это! Особенно когда дело касается социопатов.
Есть несколько исследований, что фМРТ позволяет объективно обнаружить ложь, при вопросах класса "да/нет". Остальное — сказки на ночь.
медбрат из Перми признался в авторстве сообщений на «Дваче» об убийстве ветеранов. Но назвал это «плодом фантазии»
Мне вот интересно, чем такие личности на букву "М" руководствуются и откуда вообще берутся.
P.S.
Неприятно осознавать, что имиджборды и их публика существуют с тобой в одной вселенной.
Ого, спешите видеть, генетические помойки опять обосрались. Никогда такого не было и вот опять!