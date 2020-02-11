Полиграф показал, что Сергей Калинин — автор этих сообщений, но он говорит правду, когда утверждает, что никого не убивал.

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​Сергей Калинин публиковал на «Дваче» свою фотографию

Медбрат-анестезист отделения интенсивной терапии больницы имени Гринберга в Перми Сергей Калинин признался в том, что он — автор сообщений на «Дваче» об убийстве 10 ветеранов. Об этом пишет Baza.

По данным журналистов, Калинин заявил, что все сообщения об убийстве — «плод его воспалённых фантазий». Медбрата якобы проверили на полиграфе, который показал, что мужчина не врёт, когда говорит о том, что никого не убивал.

Baza рассказала, что своим коллегам Калинин пояснил, что был пьян, когда оставлял эти сообщения на «Дваче». Теперь следователи проверяют медкарты всех больных, скончавшихся в отделении Калинина за время его работы.

Фото, по которому попытались установить личность пользователя «Двача»​