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Подполковник ФСБ в отставке заявил, что на размер надбавки смог купить только это.
В Петрозаводске член КПРФ Сергей Андруневич, принес на заседание парламента два рулона туалетной бумаги и подарил их члену «Единой России» и председателю Заксобрания Карелии Элиссану Шандаловичу. Об этом говорится на сайте КПРФ.
Андруневич напомнил, что ветеранские выплаты не индексировались в Карелии 12 лет, после чего в прошлом году Конституционный суд признал это нарушением и обязал власти провести индексацию. Тогда размер компенсации ветеранам за проезд в общественном транспорте и услуги связи увеличили на 21 рубль.
Сергей Андруневич – подполковник ФСБ в отставке. Он возглавляет Петрозаводское отделение КПРФ.
Ну, в Совке туалетной бумаги вообще не было, газетой подтирались... А тут целых 2 рулона, еще и многослойная поди.
@Алексей Боржонов позволь отметить, что мне нравятся твои новости.
Да, он классный. Приятный и не душный человек. Тут таких мало, даже в редакции
Чё надо?
Не надоело что лигу авторов разьебывают по фактам почти в каждом лонгриде? (Прости, самому противно от того что написал)
Если бы /// не поломал поиск, привел бы конкретные примеры, а так то: жизнь без электричества, Иван Грозный
жизнь без электричества,
Слабый пример, все аргументы критиков стухли после того, как автор приложила все требуемые документы. Она, к слову, продолжает с нами работать и никуда не делась, как уверяли некоторые.
Про Грозного — я ожидал подобных баталий в комментариях и предупреждал об этом автора. Он, на мой взгляд, свою позицию отстоял, а задачи убедить всех несогласных у нас не было. Отвечая на твой вопрос — нет, не надоело. Лиге неоднократно указывали на косяки в материалах, а мы эти косяки признавали и исправляли. Такова специфика работы, я не вижу в этом никаких проблем и даже рад, что на TJ есть сообщество, готовое ткнуть редакцию в проблемы. Это учит ответственности, потому что знаешь, что если облажаешься, то это заметят.
А че скажешь по поводу статей от зеков? Это норм?
Подполковник в отставке - и не миллионер (миллиардер)? Такое бывает?
Шикует пенсионер, если покупает туалетную бумагу за 21 рубль. Я вот за 15 покупаю...
Так это два рулона! Буржуй ьлин