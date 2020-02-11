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Алексей Боржонов
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В Петрозаводске член КПРФ подарил депутату туалетную бумагу за 21 рубль. Так он напомнил про размер надбавок к пенсиям Материал редакции

Подполковник ФСБ в отставке заявил, что на размер надбавки смог купить только это.

25 комментариев
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Сергей Андруневич с рулоном туалетной бумаги​ Фото КПРФ

В Петрозаводске член КПРФ Сергей Андруневич, принес на заседание парламента два рулона туалетной бумаги и подарил их члену «Единой России» и председателю Заксобрания Карелии Элиссану Шандаловичу. Об этом говорится на сайте КПРФ.

Андруневич напомнил, что ветеранские выплаты не индексировались в Карелии 12 лет, после чего в прошлом году Конституционный суд признал это нарушением и обязал власти провести индексацию. Тогда размер компенсации ветеранам за проезд в общественном транспорте и услуги связи увеличили на 21 рубль.

Хочу сказать вам спасибо от лица всех ветеранов труда. На вашу индексацию ветеранских выплат я смог купить два рулона туалетной бумаги. Отдаю её вам, чтобы вы использовали по назначению.

Сергей Андруневич
член КПРФ
Видео из Заксобрания

Сергей Андруневич – подполковник ФСБ в отставке. Он возглавляет Петрозаводское отделение КПРФ.

#новости #петрозаводск #кпрф #политика

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25 комментариев
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0 Yeblonski

11

Ну, в Совке туалетной бумаги вообще не было, газетой подтирались... А тут целых 2 рулона, еще и многослойная поди.

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Владимир Филатов

0
0

оптимист детектед

Ответить

Пограничный месяц

5

@Алексей Боржонов позволь отметить, что мне нравятся твои новости.

Ответить

Алексей Боржонов

Пограничный
2

Большое спасибо! 

Ответить

Украинский чайник

Пограничный
1

Да, он классный. Приятный и не душный человек. Тут таких мало, даже в редакции

Ответить

Алексей Боржонов

Украинский
0

Но насчет редакции не соглашусь. В ней тоже все норм

Ответить

Украинский чайник

Алексей
0

@Roman Persianinov

Ответить

Roman Persianinov

Украинский
0

Чё надо?

Ответить

Украинский

Roman
0

Не надоело что лигу авторов разьебывают по фактам почти в каждом лонгриде? (Прости, самому противно от того что написал)

Ответить

Roman

Украинс…
0

В каком каждом?

Ответить

Украинский

Roman
0

Если бы /// не поломал поиск, привел бы конкретные примеры, а так то: жизнь без электричества, Иван Грозный

Ответить

Roman

Украинс…
1

жизнь без электричества, 

Слабый пример, все аргументы критиков стухли после того, как автор приложила все требуемые документы. Она, к слову, продолжает с нами работать и никуда не делась, как уверяли некоторые.

Про Грозного — я ожидал подобных баталий в комментариях и предупреждал об этом автора. Он, на мой взгляд, свою позицию отстоял, а задачи убедить всех несогласных у нас не было. Отвечая на твой вопрос — нет, не надоело. Лиге неоднократно указывали на косяки в материалах, а мы эти косяки признавали и исправляли. Такова специфика работы, я не вижу в этом никаких проблем и даже рад, что на TJ есть сообщество, готовое ткнуть редакцию в проблемы. Это учит ответственности, потому что знаешь, что если облажаешься, то это заметят.

Ответить

Лев Люкшин

Roman
0

А че скажешь по поводу статей от зеков? Это норм?

Ответить

Пограничный

Лев
0

Причем тут Лига авторов?

Ответить

Roman

Лев
0

Вы про что?

Ответить

Ксюша Белова

Лев
0

К счастью, они не от Лиги авторов выходят.

Ответить

Роман Белоус

2

За что боролся

Ответить

Повышенный фонарь

1

Подполковник в отставке - и не миллионер (миллиардер)? Такое бывает?

Ответить

Эдуард Гладышев

Повышенный
1

Не в то время служил

Ответить

Железный щит

1

Чёт дохуя этой мыши выдали.

Ответить

Яркий Абдужаббор

0

Чот Клим Саныч совсем сдал.

Ответить

Пермский кот

0

Шикует пенсионер, если покупает туалетную бумагу за 21 рубль. Я вот за 15 покупаю...

Ответить

Raekwon The Chef

Пермский
0

Так это два рулона! Буржуй ьлин

Ответить

Пермский кот

Raekwon
0

На фотке один рулон, а на нем надпись

Ответить

Константин Дараган

0

Какой-то Грудинин на минималках

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