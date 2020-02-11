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На наклейке были изображены два человеческих силуэта, отражающих борьбу СССР и нацистской Германии.
Первомайский районный суд Омска оштрафовал местного жителя Дениса Алексеева на тысячу рублей за демонстрацию нацистской символики в социальных сетях. Как пишет «МБХ Медиа», причиной послужила публикация во «ВКонтакте» снимка наклейки на стекле автомобиля с надписью «Можем повторить» и ряд других фотографий.
Алексеев рассказал изданию, что 7 февраля к нему домой пришли полицейские и потребовали, чтобы он отправился с ними в отделение. В итоге он пришёл в полицию 10 февраля.
По его словам, на него сразу составили протокол о правонарушении. Во время составления, полицейские якобы позвонили судье, который сказал им, что картинок слишком мало и нужно ещё что-нибудь. На суде ему выписали штраф в тысячу рублей.
В деле указано, что Алексеева оштрафовали за демонстрацию нацистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ). Мужчина пояснил, что в материалах дела фигурировала фотография автомобиля с наклейкой. На ней были изображены два силуэта: голову одного заменили на герб СССР, а у второго — на свастику. Их изображение сопровождалось подписями «Хотите, можем повторить» и «Спасибо деду за победу».
В конце января против калининградского блогера возбудили административное дело за аналогичное нарушение. Он добавил к себе на страницу видеоролик, переделанный из отрывка мультфильма «Том и Джерри». В видео также демонстрируется противостояние Германии и СССР.
Так он теперь не сможет повторить или че?
Эти наклейки действительно клеят граждане обделённые интеллектом. Поделом. И тут дело даже не в символике воще
так не пишут, его машина или он просто запостил фотку чьей-то, вдруг он вообще хотел показать, мол, смотрите какой дурак ездит, а в итоге его бутылочкой манят
может он высмеивал?
Легко отделался, на западе за меньшее закрывают на десятки лет
у пендосов на машинах такие:
БОСТОНСКОЕ ЧАЕПИТИЕ December 16, 1773 - December 16, 1773
МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ
френдли фаер какой-то
Так он был официально разрешен до войны и после. Хэдшоты в лесу раздавали.
Складывается впечатление, что подобные дела доверили открывать российскому ИИ "Коловрат" на базе калькулятора "Электроника МК-61". Иначе я этот бред объяснить не могу.
Чел не подумал конечно, надо было обаму клеить
На наклейке были изображены два человеческих силуэта, отражающих борьбу СССР и нацистской Германии.
Ах, это борьба.
Если судить по количеству статей об этой символике, то можно подумать что в России одни нацисты
Сидят в своих интернетах и сластики друг другу показывают, а в это время в стране видите что?