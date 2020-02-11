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Arthur Khamzin
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Омича оштрафовали за демонстрацию нацистской символики. Он опубликовал во «ВКонтакте» фото наклейки «Можем повторить» Материал редакции

На наклейке были изображены два человеческих силуэта, отражающих борьбу СССР и нацистской Германии.

32 комментария
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Первомайский районный суд Омска оштрафовал местного жителя Дениса Алексеева на тысячу рублей за демонстрацию нацистской символики в социальных сетях. Как пишет «МБХ Медиа», причиной послужила публикация во «ВКонтакте» снимка наклейки на стекле автомобиля с надписью «Можем повторить» и ряд других фотографий.

Алексеев рассказал изданию, что 7 февраля к нему домой пришли полицейские и потребовали, чтобы он отправился с ними в отделение. В итоге он пришёл в полицию 10 февраля.

По его словам, на него сразу составили протокол о правонарушении. Во время составления, полицейские якобы позвонили судье, который сказал им, что картинок слишком мало и нужно ещё что-нибудь. На суде ему выписали штраф в тысячу рублей.

В деле указано, что Алексеева оштрафовали за демонстрацию нацистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ). Мужчина пояснил, что в материалах дела фигурировала фотография автомобиля с наклейкой. На ней были изображены два силуэта: голову одного заменили на герб СССР, а у второго — на свастику. Их изображение сопровождалось подписями «Хотите, можем повторить» и «Спасибо деду за победу».

В конце января против калининградского блогера возбудили административное дело за аналогичное нарушение. Он добавил к себе на страницу видеоролик, переделанный из отрывка мультфильма «Том и Джерри». В видео также демонстрируется противостояние Германии и СССР.

#новости #интернет #соцсети

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32 комментария
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Аристарх Знаменский

13

Так он теперь не сможет повторить или че?

Ответить

Просто Тимуррр

Аристарх
2

Может, но нельзя.

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Emile Zäkiev

Аристарх
0

"не смог": патриотическая импотенция

Ответить

Marko

12
Ответить

Андрей Тойх

8

Эти наклейки действительно клеят граждане обделённые интеллектом. Поделом. И тут дело даже не в символике воще

Ответить

Emile Zäkiev

Андрей
11

так не пишут, его машина или он просто запостил фотку чьей-то, вдруг он вообще хотел показать, мол, смотрите какой дурак ездит, а в итоге его бутылочкой манят

Ответить

Kyler

Emile
0

Ну так и за фото справедливо, нехуй это говно пиарить

Ответить

Emile Zäkiev

Kyler
0

может он высмеивал?

Ответить

Kyler

Emile
0

Возможно, но в суде на это покс

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

Emile
0

Вот да, интересно глянуть, прижали ли типичного патриота или прижали какого-нибудь участника либеральных групп

Ответить

Осторожный Слава

2

Легко отделался, на западе за меньшее закрывают на десятки лет

Ответить

Emile Zäkiev

Осторожный
20

у пендосов на машинах такие:

БОСТОНСКОЕ ЧАЕПИТИЕ December 16, 1773 - December 16, 1773
МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ

Ответить

fox_rus

Осторожный
9

Я слышал расстреливают семьями

Ответить

Максим Чистов

Осторожный
4

Блэт вот не понятно это сарказм или ты серьезно))

Ответить

William Nash

Осторожный
0

божечки, и всё? ну я все равно хочу на запод !

Ответить

Автоматический цветок

Осторожный
0

В Западной Германии? 

Ответить

Andrey9691

5

френдли фаер какой-то

Ответить

Автоматический цветок

Andrey9691
0

Так он был официально разрешен до войны и после. Хэдшоты в лесу раздавали. 

Ответить

Повышенный фонарь

2

Складывается впечатление, что подобные дела доверили открывать российскому ИИ "Коловрат" на базе калькулятора "Электроника МК-61". Иначе я этот бред объяснить не могу. 

Ответить

Alex Cooper

1

Чел не подумал конечно, надо было обаму клеить 

Ответить

ouxen

Alex
0
Ответить

Asuka Langley

1

Не можем повторить...

Ответить

Митя Простомолотов

0

На наклейке были изображены два человеческих силуэта, отражающих борьбу СССР и нацистской Германии.

Ах, это борьба.

Ответить

Welosso

Митя
2

Если это борьба, то могу посоветовать очень хороший фильм на эту тему.

Ответить

Alexey Snooker

Welosso
3

Страшна вырубай

Ответить

Emile Zäkiev

Welosso
1

это демонстрация работы судов при анкапе

Ответить

ouxen

Митя
0

была равна

Ответить

Плотный рубин

0

Если судить по количеству статей об этой символике, то можно подумать что в России одни нацисты

Ответить

Dra

0

Зло пожирает само себя.

Ответить

Alexey Snooker

0

Сидят в своих интернетах и сластики друг другу показывают, а в это время в стране видите что?

Ответить

Аристарх Знаменский

0
Ответить

Джордж Харви

0

Зато отбросы на дорогах с такими наклейками станет меньше. Надеюсь.

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