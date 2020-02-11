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По словам Евгения Руденко, «всё держалось на остатках ответственности».
Основатель сервиса онлайн-дневников Diary.ru Евгений Руденко продал проект, об этом рассказал он в своем блоге. Новым собственником стал совладелец конструктора сайтов Setup.Ru Николай Евсеев.
По словам Руденко, команда проекта «зашла в тупик», в ней «пропал энтузиазм, и всё держалось на остатках отвественности». Новые собственники не планируют кардинально менять сайт, рассказал Руденко РБК.
Diary.ru – одна из старейших российских блог-платформ. Её основали в 2002 году, и к 2006 году она занимала третье место по популярности в рейтинге блог-платформ России (после LiveJournal и LiveInternet). К концу 2000-х на сайте зарегистрировались более 700 тысяч пользователей, суточная аудитория составляла 110-120 уникальных пользователей.
Руденко объявил о возможном закрытии в 2017 году из-за снижения доходов и падения посещаемости сайта. Тогда пользователи перевели на счет проекта 1,7 миллиона рублей, и Diary.ru решили сохранить.
По данным РБК, к декабрю 2019 года доходы проекта от рекламы оставляли 132 тысячи рублей за месяц, пожертвования от пользователей – 240 тысяч рублей. Аудитория сайта составляла 39 тысяч уникальных пользователей в сутки.
«Комитет» упустил сделку века. Сейчас я бы уже сидел не в TJкистане, а на Диарее.сру.
Мы с @Andrey Frolov разговаривали с Руденко ещё в начале декабря. Уже тогда всё было решено
Помню этот ресурс. Вот где подсайтов жопой ешь. Удивлен что он столько протянул.
Алексей, предпоследний абзац можно дополнить ссылками на материалы TJ. О diary тут уже писали, не обязательно ссылаться на юга.ру.
Весь последний год мне было стыдно каждый месяц оправдываться за то, что нет никаких изменений, нет развития, работы ведутся очень медленно, а исправить это я не мог.
Типичная проблема крупных проектов на легаси.
суточная аудитория составляла 110-120 уникальных пользователей.
Почти догнали ТЖ.
По данным РБК, к декабрю 2019 года доходы проекта от рекламы оставляли 132 тысячи рублей за месяц, пожертвования от пользователей – 240 тысяч рублей. Аудитория сайта составляла 39 тысяч уникальных пользователей в сутки.
С такими копейками доходов, проект проще закрыть, чем поддерживать.
Я в шоке что туда вообще заходили в 2019, так ещё и пожертвования делали
Где мои ПЧелки? Кто то поставил мне антипатию =(
Вот так и умирает эпоха нулевых и ее наследие
Так себе наследие, потому и умирает: всякие аськи, мэйл агенты, народ.ру, зайцев.нет и прочие рудименты нулевых уходят в небытие именно по причине неумения адаптироваться к современным реалиям. Это закономерно и справедливо. Не надо тревожить мёртвых. А мёртворожденных тем более.