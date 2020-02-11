Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Алексей Боржонов
1299

Основатель старейшей в России блог-платформы Diary.ru продал проект из-за кризиса в команде и «пропажи энтузиазма» Материал редакции

По словам Евгения Руденко, «всё держалось на остатках ответственности».

14 комментариев
В закладки

Основатель сервиса онлайн-дневников Diary.ru Евгений Руденко продал проект, об этом рассказал он в своем блоге. Новым собственником стал совладелец конструктора сайтов Setup.Ru Николай Евсеев.

По словам Руденко, команда проекта «зашла в тупик», в ней «пропал энтузиазм, и всё держалось на остатках отвественности». Новые собственники не планируют кардинально менять сайт, рассказал Руденко РБК.

Весь последний год мне было стыдно каждый месяц оправдываться за то, что нет никаких изменений, нет развития, работы ведутся очень медленно, а исправить это я не мог. Всё это необходимо было как-то прекратить, не закрывая сайт. Вот такой выход и был найден — смена собственника.

Евгений Руденко
основатель Diary.ru

Diary.ru – одна из старейших российских блог-платформ. Её основали в 2002 году, и к 2006 году она занимала третье место по популярности в рейтинге блог-платформ России (после LiveJournal и LiveInternet). К концу 2000-х на сайте зарегистрировались более 700 тысяч пользователей, суточная аудитория составляла 110-120 уникальных пользователей.

Руденко объявил о возможном закрытии в 2017 году из-за снижения доходов и падения посещаемости сайта. Тогда пользователи перевели на счет проекта 1,7 миллиона рублей, и Diary.ru решили сохранить.

По данным РБК, к декабрю 2019 года доходы проекта от рекламы оставляли 132 тысячи рублей за месяц, пожертвования от пользователей – 240 тысяч рублей. Аудитория сайта составляла 39 тысяч уникальных пользователей в сутки.

#новости #соцсети #деньги

Новости
Подписан
Отписаться
Омича оштрафовали за демонстрацию нацистской символики. Он опубликовал во «ВКонтакте» фото наклейки «Можем повторить»
На наклейке были изображены два человеческих силуэта, отражающих борьбу СССР и нацистской Германии.
0
1
Реклама на TJ
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u043e\u0446\u0441\u0435\u0442\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438"], "comments": 14, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 142826, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 11 Feb 2020 16:24:53 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Работа для ИТ-специалистов
от российских и зарубежных компаний
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 142826, "author_id": 230943, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/142826\/get","add":"\/comments\/142826\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/142826"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
14 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Poe Ghost

7

«Комитет» упустил сделку века. Сейчас я бы уже сидел не в TJкистане, а на Диарее.сру.

Ответить

Сергей Звезда

Poe
0

Мы с @Andrey Frolov разговаривали с Руденко ещё в начале декабря. Уже тогда всё было решено

Ответить

Митя Простомолотов

5

Помню этот ресурс. Вот где подсайтов жопой ешь. Удивлен что он столько протянул.

Ответить

Жилой ключ

3

Алексей, предпоследний абзац можно дополнить ссылками на материалы TJ. О diary тут уже писали, не обязательно ссылаться на юга.ру. 

«Наши ресурсы истощены»: владелец «Дайри.ру…
Время интернет-дневников прошло, признал владелец сервиса.
tjournal.ru
Владелец «Дайри.ру» собрал 1,7 млн рублей на…
Сервис дневников проживёт как минимум до весны 2018 года.
tjournal.ru
Ответить

Алексей Боржонов

Жилой
1

спасибо

Ответить

Дмитрий Дубовик

1

 Весь последний год мне было стыдно каждый месяц оправдываться за то, что нет никаких изменений, нет развития, работы ведутся очень медленно, а исправить это я не мог.

Типичная проблема крупных проектов на легаси.

Ответить

Сергей Васильев

1

суточная аудитория составляла 110-120 уникальных пользователей.

Почти догнали ТЖ.

Ответить

Alexander Pankov

0

По данным РБК, к декабрю 2019 года доходы проекта от рекламы оставляли 132 тысячи рублей за месяц, пожертвования от пользователей – 240 тысяч рублей. Аудитория сайта составляла 39 тысяч уникальных пользователей в сутки.

С такими копейками доходов, проект проще закрыть, чем поддерживать.

Ответить

DESAAD LXI

Alexander
1

Я в шоке что туда вообще заходили в 2019, так ещё и пожертвования делали 

Ответить

DESAAD LXI

0

Где мои ПЧелки? Кто то поставил мне антипатию =(

Ответить

Ян Марцел

DESAAD
1

Это ты с лиру путаешь

Ответить

Владимир Швецов

0

Вот так и умирает эпоха нулевых и ее наследие

Ответить

Poe Ghost

Владимир
0

Так себе наследие, потому и умирает: всякие аськи, мэйл агенты, народ.ру, зайцев.нет и прочие рудименты нулевых уходят в небытие именно по причине неумения адаптироваться к современным реалиям. Это закономерно и справедливо. Не надо тревожить мёртвых. А мёртворожденных тем более.

Ответить

Jenny Smith

0

оставил с носом. заносившим деньги в душу плюнул. дешёвка.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Все победители Оскара-2020: лучший фильм — «Паразиты», лучший режиссёр — Пон Джун-хо
Лучшим актёром признали Хоакина Феникса, а лучшей актрисой — Рене Зеллвегер.
286
Новости
СМИ сообщили о проверке Алёны Водонаевой на экстремизм из-за поста об абортах с призывом «не рожать рабов государству»
Блогер утверждает, что неизвестные ей авторы заявления в полицию вырвали фразы из контекста.
93
Новости
Ведущая «Вестей» на Камчатке рассмеялась на записи эфира, говоря о повышении выплат льготникам
ВГТРК, похоже, удалила из YouTube и соцсетей копии оригинального сюжета.
170
Популярное за три дня
Интернет и мемы
Депутат Виталий Наливкин решает проблемы Уссурийска. Это проект, иронизирующий над пиаром региональных политиков
Главный герой коротких роликов очищает озеро с помощью Domestos и избавляет от ржавой воды, отключая водоснабжение.
52
Интернет и мемы
21
Кино и сериалы
«1917» — один из главных кандидатов на «Оскар» — имитирует съёмку одним кадром. Чем привлекает приём и как он развивался
Разбор голливудского и авторского метода, отчасти благодаря которому картина Сэма Мендеса может получить главную награду.
88

Прямой эфир

Tyler Durden

Как говорится, "если вы не…

Виталий Иванович…

«Эпидемия, про которую не…

Иван Семёныч

«Эпидемия, про которую не…

Alexey Snooker

Поехавшая соседка

Игорь Янович

Депутат Виталий Наливкин решает…

Игорь Янович

Mitsubishi разработала лампы…

Ешь Черри

Оптом никто ни хочет взять?

Виталий Иванович…

«Эпидемия, про которую не…

George Weiller

Вышло шоу Собчак о сёстрах…

Alexey Snooker

Поехавшая соседка

Илья Захаров

Вышло шоу Собчак о сёстрах…

ouxen

История успеха: казах пытается…

Kyler

Оптом никто ни хочет взять?

Poe Ghost

«Эпидемия, про которую не…

Виталий Иванович…

Запись в подсайте Twitter

Ешь Черри

Омича оштрафовали за…

Kyler

Омича оштрафовали за…

the art of гепард

«Эпидемия, про которую не…

ＫＩＢØＵＮＥ

Омича оштрафовали за…

Наталья С

Как говорится, "если вы не…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]