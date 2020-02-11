Весь последний год мне было стыдно каждый месяц оправдываться за то, что нет никаких изменений, нет развития, работы ведутся очень медленно, а исправить это я не мог. Всё это необходимо было как-то прекратить, не закрывая сайт. Вот такой выход и был найден — смена собственника.